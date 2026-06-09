Cómo instalar la beta de iOS 27 en tu iPhone: guía paso a paso y advertencias

iOS 27 ya tiene beta de desarrolladores, cómo instalarla y qué riesgos implica

Con el lanzamiento de la WWDC 2026, Apple ha revelado iOS 27 y sus novedades impulsadas por inteligencia artificial. Aunque la actualización llegará oficialmente en septiembre, ya es posible probar la beta para desarrolladores en tu iPhone.

Esta opción permite experimentar antes que nadie la Siri renovada, nuevas funciones de IA en apps y herramientas de edición avanzadas, pero implica riesgos: instalar una beta puede provocar fallos, incompatibilidades y pérdida de datos, especialmente si no eres desarrollador o no tienes experiencia previa.

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En este contexto de alta expectativa, muchos usuarios sienten la tentación de actualizar de inmediato. Sin embargo, la prudencia es clave: la beta de iOS 27 es inestable y está dirigida a desarrolladores para pruebas y corrección de errores. Por eso, es recomendable evitar instalarla en tu dispositivo principal y esperar la beta pública de julio, que ofrecerá mayor estabilidad.

Apple libera la beta de iOS 27, por qué conviene esperar a la beta pública de julio - REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Advertencias antes de instalar la beta de iOS 27

No instales la beta en tu iPhone principal: Pueden surgir bugs graves, bloqueos o incompatibilidades con apps esenciales.

Riesgo de pérdida de datos: Las copias de seguridad hechas en iOS 27 no pueden restaurarse en versiones anteriores.

Requiere conocimientos técnicos: Volver a una versión estable necesita un ordenador y seguir pasos precisos.

La beta pública será más estable: A partir de julio, cualquier usuario podrá acceder a una versión más pulida y compatible.

Guía paso a paso para instalar la beta de desarrolladores de iOS 27

Si aun así deseas instalar la beta, sigue estos pasos:

Accede al portal de desarrolladores de Apple: Entra en Entra en developer.apple.com desde tu navegador. Regístrate o inicia sesión: Haz clic en “Sign in” e inicia sesión con tu Apple ID. Acepta los términos para inscribirte en el programa de desarrollo (es gratuito). Configura tu iPhone: En tu dispositivo, ve a Ajustes > General > Actualización de software. Selecciona la beta: En la parte superior, aparecerá la opción “Actualizaciones beta”. Pulsa ahí y selecciona “iOS 27 Developer Beta”. Descarga e instala: El sistema descargará la beta y te pedirá reiniciar el dispositivo. La instalación puede tardar varios minutos.

¿Qué hacer si hay problemas?

Si la beta causa errores graves, puedes restaurar tu iPhone a una versión estable usando un ordenador y el modo de recuperación. Recuerda: no podrás restaurar copias de seguridad hechas en iOS 27 en versiones anteriores, así que respalda tus datos antes de actualizar.

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Novedades clave de iOS 27

La compañía destaca procesamiento local siempre que sea posible y transparencia cuando se use la nube, con nuevos controles para menores, en un paquete que suma funciones como Image Playground y marcadores para identificar contenido generado artificialmente - REUTERS/Carlos Barria

Siri con inteligencia artificial: Ahora comprende el contexto, interpreta imágenes y ejecuta tareas complejas dentro de las apps. Ofrece respuestas personalizadas y asistencia proactiva en función de tus hábitos y necesidades.

Apps nativas mejoradas: Mensajes, Mail, Calendario y Teléfono incorporan IA para sugerir acciones, crear recordatorios o mostrar información relevante durante una llamada.

Fotos y Visual Intelligence: Búsqueda avanzada por palabras clave, localización por personas o lugares, edición con IA y nuevas funciones como Limpiar, Extend y Spatial Reframing.

Cámara inteligente: Siri integrado puede describir objetos en el visor, obtener información en tiempo real y facilitar tareas como dividir cuentas con Apple Cash.

Image Playground: Creación de imágenes y fondos personalizados mediante IA, con marca de agua SynthID oculta para identificar contenido generado artificialmente.

Privacidad y protección infantil: Procesamiento local de IA siempre que sea posible, transparencia en el uso de la nube y nuevos controles parentales.

¿Conviene instalar la beta ahora o esperar?

La recomendación para la mayoría de usuarios es esperar a la beta pública de julio, que será más estable y compatible con la mayoría de aplicaciones. Instalar la beta para desarrolladores solo es aconsejable para quienes entiendan los riesgos y cuenten con conocimientos avanzados.

Probar iOS 27 en tu iPhone te permite descubrir antes que nadie la revolución de Siri y las nuevas funciones de inteligencia artificial, pero hacerlo implica asumir riesgos importantes. Si eres usuario habitual, la mejor opción es esperar la beta pública y evitar problemas mayores en tu dispositivo principal. Mantente atento a las actualizaciones y disfruta de la nueva era de Apple con seguridad y tranquilidad.

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