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Suben las acciones de Tesla: cómo invertir en la empresa de Elon Musk

Las acciones de la compañía subieron un 8% tras el anuncio de su director ejecutivo sobre la finalización del diseño del chip AI5

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La empresa de autos eléctricos ha fortalecido su presencia en la bolsa al estar enfocando sus esfuerzos en potenciar diferentes tecnologías. (Foto: REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)
La empresa de autos eléctricos ha fortalecido su presencia en la bolsa al estar enfocando sus esfuerzos en potenciar diferentes tecnologías. (Foto: REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

Las acciones de Tesla tuvieron un aumento del 8% tras un anuncio de Elon Musk en la red social X. El director ejecutivo comunicó que el grupo de diseño de chips de la compañía completó el “tape out” del chip AI5, es decir, la fase final en el desarrollo de este componente de inteligencia artificial y habilita el inicio de su fabricación.

A raíz de este repunte bursátil, muchas personas pueden mostrar interés en saber cómo invertir en la empresa liderada por Elon Musk.

Por esta razón, se presenta una guía sobre los pasos para invertir en la empresa y los aspectos clave a considerar, sumado a algunas de las innovaciones que impulsan el valor de la compañía.

Cuáles son los primeros pasos para invertir en acciones de Tesla

Tesla cotiza en el NASDAQ y la selección de un bróker internacional resulta clave para acceder a sus acciones. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)
Tesla cotiza en el NASDAQ y la selección de un bróker internacional resulta clave para acceder a sus acciones. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

El primer paso para adquirir acciones de Tesla consiste en seleccionar un intermediario financiero o bróker que permita operar en mercados internacionales, dado que la compañía cotiza en el NASDAQ de Estados Unidos.

Existen plataformas online que ofrecen acceso global y cuentan con procedimientos de registro digitalizados. Una vez creada la cuenta, el usuario debe transferir fondos, ya sea mediante transferencia bancaria o tarjeta, para poder operar.

La búsqueda del ticker TSLA en la plataforma permite visualizar el activo y elegir entre una orden de mercado, que ejecuta la compra al precio vigente, o una orden límite, en la cual se establece el precio máximo dispuesto a pagar.

Qué factores conviene analizar antes de invertir en Tesla

Antes de concretar la compra, es fundamental comprender los factores que influyen en el valor de Tesla. De acuerdo con Libertex, el precio de TSLA suele responder a la producción y entrega trimestral de vehículos eléctricos, los progresos en conducción autónoma y robótica, así como a las decisiones estratégicas de Elon Musk.

El precio de TSLA está influido por la producción, la tecnología y las decisiones de su CEO, Elon Musk, lo que aumenta la volatilidad. (Foto: REUTERS/David Swanson/File Photo)
El precio de TSLA está influido por la producción, la tecnología y las decisiones de su CEO, Elon Musk, lo que aumenta la volatilidad. (Foto: REUTERS/David Swanson/File Photo)

La volatilidad de la acción puede ser mayor que la de otras automotrices tradicionales, así que conviene analizar el perfil de riesgo propio y definir un horizonte de inversión adecuado.

Cuáles opciones tienen los empleados de Tesla para invertir en la empresa

El personal de Tesla dispone de mecanismos específicos para acceder a acciones de la compañía como parte de su compensación. Según Pocket Option, una de las modalidades más extendidas son las Unidades de Acciones Restringidas (RSU), que la empresa otorga bajo el compromiso de permanencia. Si el valor de la acción aumenta durante el periodo de vesting, el empleado se beneficia directamente.

Otra opción destacada es el Plan de Compra de Acciones para Empleados (ESPP), que permite adquirir títulos de Tesla con un descuento, históricamente del 15% respecto al precio de mercado.

El personal de Tesla puede recibir acciones restringidas y participar en planes de compra con descuentos exclusivos. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
El personal de Tesla puede recibir acciones restringidas y participar en planes de compra con descuentos exclusivos. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

La deducción se realiza directamente del salario, y las compras se efectúan de forma automática cada seis meses, lo que otorga a los empleados una ventaja teórica desde el primer momento.

Qué innovaciones en hardware están impulsando a Tesla

El reciente anuncio de Elon Musk sobre la culminación del diseño del chip AI5 refleja la apuesta de la empresa por el desarrollo de hardware propio. Este avance marca el inicio de la fabricación de un componente clave para la inteligencia artificial y refuerza la autonomía de Tesla en una industria marcada por la escasez global de microchips.

El chip Full Self-Driving (FSD), otro desarrollo de la compañía, está diseñado para ejecutar el software de conducción autónoma total, optimizando el rendimiento energético y funcional del silicio.

El desarrollo de hardware propio por parte de Tesla busca dejar de depender de proveedores externos. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)
El desarrollo de hardware propio por parte de Tesla busca dejar de depender de proveedores externos. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

La empresa ha implementado sistemas de prueba rigurosos para verificar la funcionalidad de sus chips antes de integrarlos a su flota de vehículos. Este proceso abarca desde el análisis físico y energético hasta la validación de controladores, lo que permite mantener altos estándares de calidad tecnológica.

Cómo Tesla está innovando en el desarrollo de inteligencia artificial

El desarrollo de inteligencia artificial en Tesla no se limita al hardware para autos eléctricos. La empresa se encuentra trabajando en plataformas como Optimus, un robot humanoide autónomo y bípedo, cuyo propósito es ejecutar tareas riesgosas, repetitivas o monótonas.

Otro dato clave es que Tesla está implementando redes neuronales profundas que procesan imágenes en bruto obtenidas por las cámaras de sus vehículos, lo que permite segmentar objetos, estimar profundidad y generar mapas tridimensionales de los espacios.

El entrenamiento de estas redes demanda cerca de 70.000 horas de procesamiento en GPU y genera más de 1.000 tensores predictivos por ciclo temporal.

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