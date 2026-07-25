Crimen y Justicia

Descartaron que Micaela Albornoz se encontrara en Córdoba y la búsqueda quedó en manos de la Justicia de Santa Fe

Luego de que se difundiera un presunto video de la mujer desaparecida en la terminal de la capital cordobesa, las autoridades indicaron que no estaría en la provincia. Cómo continuará la investigación

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La mujer fue denunciada como persona desaparecida en Rosario y su familia aseguró haberla reconocido en un video (Facebook: Andy Vaz)

A una semana de que se difundiera un video de la terminal de Córdoba en el que supuestamente se veía a Micaela Albornoz, la mujer de 32 años denunciada como persona desaparecida en Rosario, la Policía de Córdoba descartó su presencia en la provincia. Por este motivo, ya no intervendrán en el caso.

Por medio de un comunicado publicado en la red social X, las autoridades cordobesas informaron la decisión de apartarse de la búsqueda luego de que no encontraran indicios de que Albornoz se encontrara en la jurisdicción. A raíz de esto, explicaron que las diligencias efectuadas serían remitidas a la Fiscalía de origen de la provincia de Santa Fe.

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Hasta el momento, la investigación había estado a cargo de la Fiscalía de Distrito I, liderada por el doctor José Bringas, quien contó con la intervención de brigadas civiles y el personal de Protección de las Personas, dependientes de la Dirección General de Investigaciones Criminales.

“A partir de las diligencias practicadas y del análisis de los distintos elementos reunidos en torno al caso, se obtuvieron pruebas objetivas que permiten establecer que la joven no se encontraría en territorio cordobés”, argumentaron las autoridades, tras considerar que se habían agotado las líneas investigativas vinculadas a la provincia.

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Micaela Albornoz se encuentra desaparecida desde el 24 de junio
Micaela Albornoz se encuentra desaparecida desde el 24 de junio

No obstante, desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba remarcaron que “la búsqueda sigue vigente”, por lo que instaron a la población a contribuir con los datos que pudieran tener “para que Micaela vuelva con su familia”. Las autoridades cordobesas habían ofrecido una recompensa de 5 millones de pesos por información, pero esta fue retirada en las últimas horas del viernes, según pudo constatar Infobae.

De esta manera, la causa volverá a ser liderada por la Fiscalía Regional N° 2 de la ciudad de Rosario, por lo que quienes puedan tener algún tipo de información sobre su paradero podrán comunicarlo al 911 o al teléfono 3414861200 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) rosarino.

Según precisó la Policía de Córdoba, Micaela Albornoz mide 1,80 metros, tiene contextura delgada, tez trigueña, cabello castaño con reflejos rubios y ojos marrones. Al momento de desaparecer vestía campera negra, jean y zapatillas negras.

Además del video en donde su familia había creído reconocerla, las sospechas de que la mujer pudiera encontrarse en Córdoba habían generado expectativa debido a la demora de un hombre que había utilizado una tarjeta de débito que estaba a nombre de ella.

Centro de Justicia Penal de Rosario
El caso volvió a quedar en manos de la Fiscalía Regional 2 de Rosario

El descubrimiento se dio a partir de las grabaciones de las cámaras de seguridad del banco, en donde el sospechoso había realizado movimientos financieros con la tarjeta de Albornoz. Luego de que dieran aviso a las autoridades, se había activado un operativo para dar con su paradero.

De acuerdo con la información obtenida por Rosario 3, el hombre fue localizado el viernes de la semana pasada. Tras ser demorado e interrogado por las autoridades, este había reconocido que había estado con la mujer desaparecida y que le había robado la tarjeta. A pesar de esto, afirmó que ella no se encontraba con él y no aportó datos sobre dónde podría ubicarse.

Los detalles de la desaparición de Micaela Albornoz

Cerca de las 9:30 del 24 de junio, la mujer había salido de su vivienda ubicada en Pasaje Becquer al 500 bis, donde residía junto a su hija de dos años y sus dos hermanos. De acuerdo con los relatos familiares, la joven manifestó su intención de ir a una plaza cercana para disfrutar un momento al aire libre, pero nunca más regresó al domicilio.

La preocupación de la familia aumentó con el paso de los días, ya que Albornoz se encontraba bajo tratamiento con psicofármacos. Tras los datos aportados, la Fiscalía concentró las tareas de búsqueda en el Parque de la Independencia luego de que encontraran prendas y objetos personales de ella en la intersección de bulevar Oroño y avenida Leopoldo Lugones.

Las autoridades cordobesas descartaron que estuviera en la provincia
Las autoridades cordobesas descartaron que estuviera en la provincia

El hallazgo fue producto de la hermana de Albornoz, Eliana, quien contó que había recibido una llamada telefónica de una persona que aseguró haber visto a la joven en esa zona. Por esto, entre las primeras hipótesis consideradas por los investigadores figuró la posibilidad de que hubiera salido de su casa con un bolso con ropa y que actualmente se encuentre en situación de calle.

Paralelamente, la familia comenzó a recibir reportes de personas que afirmaron haberla visto en distintas áreas de Rosario. “Si ven a alguien pidiendo comida, vendiendo pañuelitos, que mire su cara dos segundos; puede ser mi hermana”, declaró en diálogo con Radio 2.

Aunque la familia no descarta que Albornoz se haya ido por decisión propia, también se investigaba la posibilidad de que hubiera sido víctima de algún tipo de abuso de su situación de vulnerabilidad. Según Eliana, “tenemos datos de que estuvo con una persona y en calles puntuales”. Otros testimonios indicaron que la joven habría sido vista “delirando” y con “la cara golpeada”.

Por otro lado, la madre de la mujer denunció haber recibido llamadas extorsivas en las que le exigieron dinero a cambio de la supuesta liberación de su hija, acompañado de amenazas de muerte en caso de no cumplir con el pago solicitado. Ante esta situación, solicitó a las autoridades un refuerzo en el control de fronteras por temor a que su hija sea víctima de una red de trata de personas.

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