En fotos: así se vivió la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026

Repasa imágenes de la ceremonia de este viernes en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde 37 países desfilaron e iniciaron oficialmente su camino en una competición que finalizarán el 8 de agosto

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La apertura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, contó con un despliegue de música, danza y tecnología (EFE/ Rodrigo Sura)
La apertura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, contó con un despliegue de música, danza y tecnología (EFE/ Rodrigo Sura)
El público asistió a la inauguración para ser testigo del regreso de los Juegos a Santo Domingo, veinte años después. (EFE/ Orlando Barría)
El público asistió a la inauguración para ser testigo del regreso de los Juegos a Santo Domingo, veinte años después. (EFE/ Orlando Barría)
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, asistió a la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. (EFE/ Rodrigo Sura)
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, asistió a la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. (EFE/ Rodrigo Sura)
Delegaciones de toda la región desfilan en la ceremonia, marcando el inicio oficial del certamen deportivo. (EFE/ Orlando Barría)
Delegaciones de toda la región desfilan en la ceremonia, marcando el inicio oficial del certamen deportivo. (EFE/ Orlando Barría)
Durante el desfile, integrantes de la delegación mexicana portaron máscaras de luchador como símbolo de identidad nacional. (EFE/ Rodrigo Sura)
Durante el desfile, integrantes de la delegación mexicana portaron máscaras de luchador como símbolo de identidad nacional. (EFE/ Rodrigo Sura)
Con mucho estilo, los deportistas de la delegación de Colombia desfilaron en el estadio Félix Sánchez en Santo Domingo. (EFE/ Rodrigo Sura)
Con mucho estilo, los deportistas de la delegación de Colombia desfilaron en el estadio Félix Sánchez en Santo Domingo. (EFE/ Rodrigo Sura)
La delegación dominicana, como anfitriona, fue la más ovacionada por el público durante la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. (EFE/ Orlando Barría)
La delegación dominicana, como anfitriona, fue la más ovacionada por el público durante la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. (EFE/ Orlando Barría)
Juegos Centroamericanos y del Caribe, República Dominicana, Santo Domingo 2026
La delegación salvadoreña desfiló por la pista del estadio con sonrisas amplias y entusiasmo, celebrando su participación en la ceremonia inaugural. (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)
Juegos Centroamericanos y del Caribe, República Dominicana, Santo Domingo 2026
El arquero Roberto Hernández y la taekwondista Alisson Montano cargaron con entusiasmo el pabellón salvadoreño durante el desfile inaugural, encabezando la delegación de su país. (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)
Juegos Centroamericanos y del Caribe, República Dominicana, Santo Domingo 2026
Integrantes de la delegación de Guatemala ondearon con orgullo con la bandera de su país, representando al país en la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.(Cortesía: Comité Olímpico Guatemalteco)
Juegos Centroamericanos y del Caribe, República Dominicana, Santo Domingo 2026
Honduras desfiló con orgullo en la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. (Cortesía: Comité Olímpico Hondureño)
Juegos Centroamericanos y del Caribe, República Dominicana, Santo Domingo 2026
La delegación de Costa Rica atravesó la pista con mucho dinamismo, mostrando entusiasmo y energía durante su paso en la ceremonia inaugural. (Cortesía: Comité Olímpico Nacional de Costa Rica)
Juegos Centroamericanos y del Caribe, República Dominicana, Santo Domingo 2026
Deportistas de la delegación de Puerto Rico desfilan este viernes, en la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (EFE/Rodrigo Sura)
Drones ilumina el cielo sobre Santo Domingo durante la ceremonia inaugural, integrando tecnología y arte en el espectáculo. (EFE/ Rodrigo Sura)
Drones ilumina el cielo sobre Santo Domingo durante la ceremonia inaugural, integrando tecnología y arte en el espectáculo. (EFE/ Rodrigo Sura)
Némesis Candelo, de judo, y Donald Lee, de bolos, encabezaron la delegación como abanderados panameños en la ceremonia inaugural. (Cortesía: Comité Olímpico de Panamá)
Némesis Candelo, de judo, y Donald Lee, de bolos, encabezaron la delegación como abanderados panameños en la ceremonia inaugural. (Cortesía: Comité Olímpico de Panamá)
El exatleta dominicano Félix Sánchez porta la antorcha 'Fulgor Caribe' en la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (EFE/ Orlando Barría)
El exatleta dominicano Félix Sánchez porta la antorcha 'Fulgor Caribe' en la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (EFE/ Orlando Barría)

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