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Los hutíes intensificaron sus ataques en Medio Oriente y lanzaron misiles hacia el sur de Arabia Saudita

El grupo respaldado por Irán reportó el lanzamiento de proyectiles este sábado y lo presentó como respuesta a la ofensiva de Riad del viernes contra posiciones militares de los rebeldes en Yemen

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Los rebeldes hutíes reivindicaron ataques contra el sur de Arabia Saudita (Europa Press)
Los rebeldes hutíes reivindicaron ataques contra el sur de Arabia Saudita (Europa Press)

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, reivindicaron este sábado un ataque con misiles contra las ciudades de Jizan, en el sur de Arabia Saudita, y Yanbu, al este, después de prometer represalias por los recientes ataques del reino.

El incidente se produjo tras la ofensiva de Riad contra objetivos militares hutíes el viernes, una acción que siguió al anuncio del grupo yemení de un bloqueo marítimo contra el principal productor de petróleo saudí y ataques a sus embarcaciones en el mar Rojo. Los rebeldes calificaron la respuesta saudí como una “escalada peligrosa” y advirtieron que “no quedará impune”.

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El medio Ansarollah, vinculado a los hutíes, informó a través de Telegram que se produjeron incendios en Jizan tras un “ataque con misiles yemeníes”. La agencia de defensa civil de Riad emitió alertas breves de “peligro potencial” para los residentes de Jizan y Yanbu, que fueron levantadas minutos después.

“Los ataques del enemigo saudí contra instalaciones civiles en Hodeida y la isla de Kamaran constituyen una peligrosa escalada”, publicó el medio.

El recrudecimiento de la violencia entre Arabia Saudita abre un nuevo frente en el conflicto de Medio Oriente, que cobró aún más fuerza tras los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Teherán en febrero, y se suma al bloqueo de facto de Irán en el estrecho de Ormuz.

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Un soldado yemení opera una ametralladora montada en un vehículo de patrulla militar en la costa de Bab el-Mandeb, Yemen, el 2 de abril de 2026 (REUTERS/Archivo)
Un soldado yemení opera una ametralladora montada en un vehículo de patrulla militar en la costa de Bab el-Mandeb, Yemen, el 2 de abril de 2026 (REUTERS/Archivo)

La coalición militar liderada por Arabia Saudita realizó ataques aéreos la noche del viernes contra objetivos hutíes en la provincia yemení de Hudeida, en respuesta al bloqueo naval impuesto por el movimiento rebelde en el mar Rojo y a los ataques contra dos buques mercantes del reino.

El portavoz de la coalición, general de división Turki al Malki, calificó la operación de “proporcionada” y advirtió que cualquier nueva agresión hutí provocaría respuestas militares adicionales. La coalición declaró haber atacado “objetivos militares legítimos” vinculados a las amenazas contra buques mercantes en la región.

Según una fuente de seguridad yemení citada por AFP bajo condición de anonimato, los blancos incluyeron una base naval en Hudeida y un campamento militar en la isla de Kamaran, a 60 kilómetros al noroeste de la ciudad portuaria. Al Malki afirmó que la respuesta militar había finalizado y que se respetó el derecho internacional humanitario.

Los hutíes de Yemen aclararon el viernes que no cerraron el estrecho de Bab al Mandeb al tráfico internacional, aunque mantienen vigente el bloqueo marítimo anunciado contra Arabia Saudí. El jefe negociador del grupo, Mohamed Abdulsalam, indicó en X que la restricción se limita a buques vinculados al reino saudí, en respuesta al “bloqueo” impuesto por Riad sobre Yemen y a su negativa a aceptar una solución política.

Abdulsalam buscó calmar la inquietud del transporte marítimo internacional y subrayó: “No hay ningún cierre de Bab al-Mandeb, contrariamente a lo que algunos afirman”. El dirigente hutí señaló que el objetivo es evitar que el paso estratégico derive en una situación similar a la del estrecho de Ormuz.

Un barco frente al puerto de Adén, donde el tráfico se mantuvo constante después de que los hutíes —alineados con Irán— afirmaran que sus fuerzas habían llevado a cabo ataques con misiles y drones contra petroleros saudíes; Adén, Yemen, 23 de julio de 2026 (REUTERS)
Un barco frente al puerto de Adén, donde el tráfico se mantuvo constante después de que los hutíes —alineados con Irán— afirmaran que sus fuerzas habían llevado a cabo ataques con misiles y drones contra petroleros saudíes; Adén, Yemen, 23 de julio de 2026 (REUTERS)

El anuncio del bloqueo, realizado cuatro días antes, representó una escalada en el mar Rojo tras años de relativa calma, bajo la tregua negociada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2022. Los hutíes advirtieron por radio a las navieras el lunes que atacarían los buques “pertenecientes al enemigo saudí” que no respetaran la prohibición.

Los rebeldes se atribuyeron ataques contra dos petroleros vinculados a Arabia Saudita en el mar Rojo el miércoles, incluido uno el buque Encelia. Según datos analizados por AFP el miércoles, nueve embarcaciones dieron media vuelta tras el anuncio del bloqueo, aunque algunas retomaron posteriormente su rumbo.

El bloqueo hutí reviste especial relevancia porque Bab al-Mandeb es el único paso alternativo que le queda a Arabia Saudita para exportar petróleo por mar, luego del cierre de su ruta principal por el bloqueo iraní de Ormuz. Bab al-Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico, sirviendo como acceso esencial a la ruta más corta entre Europa y Asia a través del canal de Suez.

(Con información de AFP)

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