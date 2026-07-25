Más de 200.000 personas huyeron de los devastadores incendios forestales en Francia y España

Humo y llamas se elevan mientras un incendio forestal avanza cerca de La Adrada, en la provincia de Ávila, España, el viernes 24 de julio de 2026 (AP/Manu Fernandez)

Los enormes incendios forestales obligaron el viernes a la evacuación de unas 200.000 personas en el suroeste de Francia y el centro de España, y los residentes huyeron de pueblos cercanos a Madrid y Burdeos mientras las llamas se extendían sin control.

Los bomberos y las autoridades de ambos países europeos se vieron sorprendidos por la virulencia de los incendios, avivados por las altas temperaturas y los efectos a largo plazo del cambio climático. Los bomberos españoles admitieron que los incendios fueron tan rápidos y violentos que no pudieron ser combatidos directamente. Algunas personas incluso huyeron en barco cuando las llamas arrasaron la zona turística de la costa atlántica francesa.

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Según el Ministerio del Interior francés, unas 141.000 personas huyeron de sus hogares en los departamentos de Gironda y Landas. En el centro de España, 60.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus viviendas, según el Ministerio del Interior español.

Decenas de bomberos franceses resultaron heridos, según informaron las autoridades, pero no se registraron muertes en ninguno de los dos países, a pesar de las escenas de pánico que se vivieron cuando los habitantes huyeron en coche y la policía fue de puerta en puerta pidiendo a la gente que evacuara mientras grandes columnas de humo se elevaban desde los bosques vecinos.

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El incendio forestal se dirige hacia Burdeos

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, declaró que el gran incendio forestal que asoló amplias zonas del suroeste de Francia se dirige hacia la ciudad de Burdeos.

En declaraciones al canal de televisión francés Tf1, Núñez afirmó que el incendio forestal que horas antes había obligado a evacuar la península de Cap Ferret arrasó 140 kilómetros cuadrados, con 110.000 personas huyendo de sus hogares en la región de la Gironda.

Unos residentes pasan la noche en un polideportivo tras ser evacuados de sus hogares debido a la amenaza de un incendio forestal en Cebreros, provincia de Ávila, España, el viernes 24 de julio de 2026 (AP/Manu Fernandez)

“A media tarde supimos que, tras el cambio de dirección del viento, se había convertido en un gran incendio autosostenible, extremadamente difícil de controlar”, declaró Núñez. “Ahora se dirige hacia el este, hacia el área metropolitana de Burdeos. Vamos a reorganizar nuestra respuesta para combatirlo desde tierra e impedir que avance hacia Burdeos”.

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Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, solicitó al primer ministro Sébastien Lecornu que active la unidad de respuesta a la crisis del Gobierno y ordenó a las fuerzas armadas que se movilicen para proporcionar el máximo refuerzo posible a los servicios civiles de emergencia.

“Este incendio, con el que llevamos tres días conviviendo y luchando aquí en Gironda, alcanzó una magnitud sin precedentes”, declaró Sophie Brocas, prefecta de Nueva Aquitania. “Para combatirlo, recibiremos refuerzos nacionales de suma importancia”.

El incendio se originó el miércoles cerca de la península de Cap Ferret, en la costa atlántica francesa, a 60 kilómetros de Burdeos. Las autoridades locales del departamento de Gironda informaron que 53 viviendas y un camping quedaron destruidos, y que 42 bomberos resultaron heridos. Alrededor de 1.500 personas que huyeron de la península llegaron por mar a la ciudad de Arcachon, algunas a bordo de pequeños taxis acuáticos y otras en embarcaciones más grandes.

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“Es bastante impresionante e incluso aterrador”, dijo Laurent Moretti, residente de Arès. “Nunca antes se había producido una evacuación de esta magnitud. Lo único que esperamos es que los bomberos puedan controlarlo rápidamente".

Otro incendio forestal se desató en Landes, provocando la evacuación de 31.000 personas. Las autoridades creen que ambos incendios en Francia fueron accidentales.

El jueves ya se habían evacuado más de 20.000 personas de pueblos y centros turísticos, pero esa cifra se disparó el viernes cuando Francia y España pidieron ayuda a otros miembros de la Unión Europea.

Un avión cisterna descarga agua y tierra mientras combate incendios forestales en Arès, en el oeste de Francia, el viernes 24 de julio de 2026 (AP/Caroline Blumberg)

Macron anunció que Francia recibirá refuerzos de la UE, entre ellos dos aviones de extinción de incendios Canadair croatas, dos aviones Air Tractor portugueses y dos helicópteros Black Hawk de carga pesada procedentes de la República Checa y Eslovaquia. El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, informó que Italia y Grecia enviarán cada una dos aviones Canadair para el lanzamiento de agua, mientras que mil soldados españoles colaboraron en las labores de extinción de incendios.

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España lucha por controlar múltiples incendios

El Gobierno español declaró por primera vez el estado de emergencia nacional por incendios forestales, ya que los incendios en Madrid y la cercana provincia de Ávila provocaron la evacuación de unas 60.000 personas de localidades al oeste de la capital.

“Quiero enviar un mensaje de apoyo a las miles de familias que se enfrentan a una noche difícil”, escribió en la red social X el presidente español, Pedro Sánchez, que visitará la zona devastada por el fuego el sábado. Los incendios se ven avivados por una ola de calor con temperaturas que se prevé superen los 39°C (102° F).

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Dos grandes incendios cerca de Madrid se fusionaron en uno solo que, para la tarde del viernes, había arrasado rápidamente 30 kilómetros cuadrados (11,5 millas cuadradas). La presidenta regional, Isabel Díaz-Ayuso, lo calificó como el peor incendio en la historia de Madrid.

Un hidroavión arroja agua sobre el fuego mientras un incendio forestal avanza cerca de La Adrada, en la provincia de Ávila, España, el viernes 24 de julio de 2026 (AP/Manu Fernandez)

Francisco Martín, representante del gobierno central para la Comunidad de Madrid, informó que otras 20.000 personas recibieron la orden de permanecer en sus hogares. Martín indicó que podrían producirse más evacuaciones y que la prioridad ahora era proteger la localidad de San Lorenzo, donde se encuentra El Escorial, el palacio real y monasterio del siglo XVI de Felipe II.

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Mientras tanto, un incendio en Ávila, a menos de dos horas al noroeste de Madrid, arrasó 90 kilómetros cuadrados. La Guardia Civil española detuvo a un hombre e investiga a otro por presuntamente haber utilizado maquinaria pesada en una zona donde estaba prohibido por riesgo de incendio. La policía cree que una chispa provocó el incendio el jueves.

“Había humo y fuego por todo el pueblo, tenía miedo. Todo era fuego y humo, la gente estaba nerviosa”, dijo Joaquín Espinosa, de 33 años, antes de que él y sus vecinos fueran evacuados del pueblo de Chapinería.

Un verano devastador para los incendios en España

En una semana, España ha sufrido los peores incendios de su historia tanto en la región de Castilla-La Mancha como en la de Madrid.

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Los bomberos seguían intentando extinguir el segundo mayor incendio de la historia de España, en la provincia de Castilla-La Mancha, cerca de Guadalajara, que había arrasado unos 320 kilómetros cuadrados (120 millas cuadradas) durante la última semana. Trece personas también perdieron la vida en un incendio en el sur de España a principios de este mes, el incendio más mortífero que se recuerda en el país en los últimos tiempos.

Un helicóptero de extinción de incendios arroja agua sobre las llamas mientras un incendio forestal avanza cerca de Burgohondo, en la provincia de Ávila, España, el viernes 24 de julio de 2026 (AP/Manu Fernandez)

La ministra española para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, afirmó que España ya vio quemarse 1.140 kilómetros cuadrados este año, más de cinco veces la superficie quemada durante la primera mitad de 2025. España experimentó temperaturas récord en los últimos veranos e incendios forestales de creciente violencia.

El analista de incendios forestales Raúl Quilez afirmó que, además del impacto del cambio climático, las zonas rurales de España se han vuelto más vulnerables a los incendios debido al abandono de las tierras de cultivo que tradicionalmente servían de zonas de protección alrededor de los pueblos. Ahora, explicó, los árboles y la maleza a menudo llegan hasta las viviendas, poniéndolas en peligro.

“Esa es la combinación perfecta para este tipo de incendios”, dijo Quilez a The Associated Press por teléfono desde Valencia, donde trabaja como analista para los bomberos regionales.

(Associated Press)