El presidente de Irán criticó a la televisión estatal por la edición de las conversaciones entre Khamenei y Estados Unidos

El ex líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, y el nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian, asisten a una ceremonia de ratificación en Teherán, Irán, el 28 de julio de 2024 (REUTERS)

El conflicto entre las autoridades del régimen de Irán y la Radiotelevisión de la República Islámica de Irán (IRIB) se intensificó tras la denuncia pública de censura de las palabras del presidente Masud Pezeshkian a la que accedió Iran International. Según la administración, la emisora estatal eliminó de una entrevista un segmento en el que el mandatario aseguraba que el ex líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, ordenó iniciar negociaciones con Estados Unidos, pese a rechazarlo ante la opinión pública.

Durante la conversación televisada, Pezeshkian relató cómo los líderes iraníes reconsideraron su estrategia diplomática. “Tras la Guerra de los Doce Días, el Líder Supremo, mártir de la guerra, anunció oficialmente que ya no negociaríamos con Estados Unidos”, sostuvo el mandatario. Añadió que la televisión estatal fue la encargada de difundir esas declaraciones.

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La versión de Pezeshkian describe un giro en la política exterior. Explicó que, en reuniones privadas con Khamenei, él y otros altos funcionarios plantearon la imposibilidad de mantener el país en un estado de “ni guerra ni paz”. “Le preguntamos: ‘¿Qué debemos hacer?’ Él nos indicó que fuéramos a negociar”, afirmó el jefe de Estado. Según sus palabras, Khamenei también envió un mensaje expreso: “Id y solucionad el problema”, al considerar inviable la situación existente en Medio Oriente.

El presidente insistió en que la apertura al diálogo con Washington no representaba una concesión y subrayó, además, que las gestiones diplomáticas del gobierno seguían realizándose bajo su guía e instrucciones, aunque reconoció “dificultades para comunicarse con el Líder”.

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El presidente de Irán, Masud Pezeshkian (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/Archivo)

La oficina presidencial denunció que este fragmento clave fue omitido en la transmisión de IRIB. La supresión desató críticas entre los partidarios del gobierno y renovó las acusaciones de edición selectiva por parte del canal estatal. La cadena no ha ofrecido explicaciones públicas sobre el motivo de la omisión.

Este episodio se suma a una larga serie de tensiones entre la administración de Pezeshkian y la emisora estatal. Desde el inicio del mandato, funcionarios y políticos reformistas han acusado a IRIB de favorecer a las corrientes más radicales, manipular entrevistas y perjudicar al régimen con su enfoque informativo.

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Por su parte, la radiotelevisión estatal rechaza de manera sistemática las acusaciones de parcialidad. Según la emisora, sus decisiones editoriales responden a criterios profesionales y no a presiones políticas. La controversia deja al descubierto la persistente pugna sobre el control de la narrativa pública en Irán y el papel de los medios estatales en la política interna.

Cabe recordar que en un mensaje dirigido a la población de Irán, el actual líder supremo Mojtaba Khamenei reconoció que, en un principio, no apoyaba el acuerdo alcanzado con Estados Unidos, el Memorando de Entendimiento de Islamabad. “Yo, por principio, tenía una opinión diferente”, afirmó. No obstante, explicó que decidió autorizar el proceso después de que el presidente y los principales responsables de seguridad asumieran compromisos para proteger los intereses nacionales.

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Una mujer camina junto a una pancarta con la imagen del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en Teherán, Irán, el 8 de mayo de 2026 (WANA vía REUTERS)

Según relató, Pezeshkian le garantizó personalmente que Irán no aceptaría condiciones consideradas perjudiciales durante el diálogo con Washington. “Si la parte estadounidense intentaba plantear exigencias excesivas, no se sometería”, indicó Khamenei al describir las garantías recibidas antes de otorgar su consentimiento.

El líder supremo evitó presentar el acuerdo como un acercamiento político, subrayando que el régimen continuará considerando a Estados Unidos como un adversario estratégico. “Las negociaciones presenciales futuras no implicarán la aceptación de la postura del enemigo”, sostuvo.