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Rumores de crisis entre La Joaqui y Luck Ra: los indicios en redes sociales que preocupan a sus fans

Hace semanas que la pareja no se muestra junta en sus perfiles y además no reflejan interacciones entre ellos

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Pepe Ochoa contó los cantantes estarían atravesando una crisis en su relación (Video: LAM-América TV)

Las vacaciones de La Joaqui se convirtieron en noticia por lo que faltó, no por lo que mostró. La cantante de RKT subió una serie de fotos desde un destino tropical y Luck Ra no dio señales de vida: sin “me gusta”, sin comentario, sin nada. Cuando los seguidores fueron más atrás en el tiempo, el panorama fue el mismo: más de un mes de silencio digital. Poco después, Pepe Ochoa confirmó en LAM lo que las redes ya sospechaban.

La Joaqui y Luck Ra son dos de las figuras más seguidas de la música urbana argentina. Ella, referente del RKT con 31 años y dos hijas. Él, cantante de cuarteto de 27, que creció en popularidad con el respaldo de su pareja —entre otros momentos, cuando participó como jurado en La Voz. Llevaban juntos alrededor de tres años y su relación había sido, hasta hace poco, de las más visibles del ambiente.

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Las fotos que La Joaqui publicó desde sus vacaciones mostraban piletas infinity con vistas al mar, terrazas con horizonte costero y rincones de un destino tropical. Ella sola, sin compañía identificable. Las imágenes acumularon cientos de miles de “me gusta” de seguidores, colegas y amigos del medio.

Mujer tatuada con pelo trenzado y bikini de lunares recostada en una silla de balcón; al fondo se observa el mar con barcos y la costa
El posteo que hizo la cantante de sus vacaciones

Luck Ra no fue uno de ellos. Ese detalle, en principio menor, llevó a los seguidores más atentos a revisar el historial de interacciones del cantante en el perfil de La Joaqui. El resultado fue contundente: hace más de un mes que Luck Ra no reacciona a ningún posteo de ella, ni con un “me gusta” ni con un comentario.

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El contraste con publicaciones anteriores resultó llamativo. En una foto de La Joaqui junto a una de sus hijas, publicada el 21 de junio, Luck Ra había dejado dos comentarios: “che falta un hermanito………” con 6.828 “me gusta”, y una cadena de emojis de carita enamorada con 2.124 “me gusta”. Esa publicación data de hace cuatro semanas. Desde entonces, nada.

En los posteos más recientes —incluido uno titulado “Ojitos mentirosos” que cosechó 313 mil “me gusta” y recibió comentarios de artistas como Ángela Torres, Nicki Nicole y Flor Jazmín Peña— la cuenta de Luck Ra no dejó ninguna huella.

Una mujer joven con tatuajes en un top de cuadros rojos y blancos se ducha; a la derecha, la interfaz de Instagram con comentarios y reacciones
Una semana atrás sucedió lo mismo: Luck Ra no le dio me gusta ni comento la foto

La ausencia fue suficiente para que los fanáticos empezaran a cruzar datos y la situación comenzara a circular en redes antes de que ningún medio lo confirmara.

Fue Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), quien puso palabras a lo que las redes ya insinuaban. Al aire del programa, con Ángel de Brito como conductor y la presencia de Juli Argenta, Ochoa fue directo: “Una crisis muy profunda, no están juntos ya”.

Según precisó, la separación lleva entre un mes y mes y medio. Y anticipó que, aunque la noticia podría generar desmentidas, la situación es real: “Tal vez salgan a negarlo, pero no están bien”.

El panelista detalló la asimetría emocional que atraviesa a la pareja en este momento. Luck Ra es quien tomó la decisión: “Él quiere otra cosa para su vida”. La Joaqui, en cambio, atraviesa el proceso desde otro lugar: “Ella está muy enamorada y no lo puede entender”.

Ante eso, ambos habrían acordado una estrategia de silencio público. Según Ochoa, “tomaron la decisión de guardarse mediáticamente en este momento para que ella pueda estar un poco más fuerte” antes de hacer cualquier anuncio formal.

Una mujer rubia con gafas de sol y blusa negra sostiene a una niña de cabello oscuro con sudadera blanca y pantalones grises. Fondo con escaleras
El último registro que hay en redes es de hace un mes, donde el cantante bromeó acerca de tener un hijo juntos

Esta no es la primera crisis que enfrenta la pareja. Ochoa recordó que hace aproximadamente seis meses atravesaron otro momento de quiebre del que lograron recuperarse. “Tuvieron una crisis también, que lograron reflotar, salir adelante”, dijo. Esta vez, la situación parece distinta.

Entre los indicios que el panel de LAM sumó al relato, uno se repitió con fuerza: Luck Ra integra un grupo con traperos conocidos con los que solía salir. La Joaqui dejó de aparecer en esas juntadas. “Había asados, se daban una vuelta y ella nunca más apareció”, describió Ochoa.

El dato se reforzó con otro episodio reciente. Durante un streaming que Luck Ra realizó desde España, el chat se llenó de preguntas de fanáticos sobre la crisis. Él no respondió ninguna. Juli Argenta lo señaló al aire: “Eran todos los mensajes del chat sobre ese tema y él no respondía nada”.

Ángel de Brito preguntó la edad de ambos casi de pasada, pero el dato abrió una conversación que Ochoa no dejó pasar. Luck Ra tiene 27 años; La Joaqui, 31. Ella además es madre de dos nenas.

Ochoa fue cuidadoso en sus palabras, pero explícito en el fondo: “Él quiere otra cosa y ella viene anexada también de sus hijas, y a veces en un vínculo funciona y a veces no”. Aclaró que Luck Ra es “amoroso” con las nenas y que las quiere, pero que ese factor forma parte de la ecuación que hoy los separa.

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