Bronquiolitis en Salta: se registraron 188 nuevos diagnósticos en menores

Profesionales de la salud atienden a niños con cuadros respiratorios en hospitales de Salta durante el pico de bronquiolitis

La provincia de Salta reportó más de 4.000 casos de bronquiolitis en lo que va de 2026, según el último informe de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica. El documento, con base en datos de la Salud Pública provincial, indica que solo en la semana del 5 al 11 de julio se notificaron 188 nuevos diagnósticos.

Esta cifra refleja el impacto sostenido de la enfermedad durante los meses más fríos, cuando las infecciones respiratorias agudas encuentran condiciones propicias para su propagación. La infección suele producirse por diversos virus, aunque el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es el agente más frecuentemente identificado.

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La bronquiolitis afecta principalmente a recién nacidos y bebés menores de dos años, poblaciones particularmente vulnerables por la inmadurez de su sistema inmunológico. Desde el inicio de 2026 hasta la semana informada, 4.009 niños y niñas recibieron diagnóstico de bronquiolitis en los centros de salud de la provincia.

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, confirmó que 27 pacientes pediátricos fueron hospitalizados por enfermedades respiratorias. De ellos, tres niños tuvieron que ser internados en cuidados intensivos debido a la gravedad de sus cuadros, aunque no se reportaron nuevos fallecimientos asociados en ese período.

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Las autoridades sanitarias explicaron que esta afección compromete las vías aéreas pequeñas, generando distintos grados de dificultad respiratoria. Entre los síntomas más habituales figuran tos persistente, agitación, decaimiento y problemas para alimentarse o dormir. El cuadro clínico puede evolucionar con rapidez, requiriendo en algunos casos internación hospitalaria para su manejo.

La estrategia de prevención frente a la bronquiolitis incorporó una novedad en 2024, cuando el Calendario Nacional de Vacunación sumó la inmunización contra el VSR para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. La vacuna, de carácter gratuito y obligatorio, tiene como objetivo principal transmitir anticuerpos maternos al bebé, otorgando protección en los primeros seis meses de vida, etapa de mayor riesgo de complicaciones.

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La bronquiolitis afecta principalmente a recién nacidos y menores de dos años en distintos centros de salud de la provincia

Informe epidemiológico en Salta

El último informe de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica reveló que la provincia de Salta atraviesa una de las mayores cifras de chikungunya registradas en los últimos años. Hasta la semana epidemiológica 27, se notificaron 2.234 casos positivos en distintas regiones del territorio.

Los departamentos de General San Martín, Orán y Anta concentran la mayor cantidad de diagnósticos confirmados de chikungunya, lo que evidencia una expansión geográfica del virus en áreas donde la presencia del mosquito vector, Aedes aegypti, resulta más habitual por las condiciones climáticas y ambientales.

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En cuanto a enfermedades inmunoprevenibles, el reporte señaló cinco nuevos casos de varicela, acumulando 284 en el año, y un caso de parotiditis. No se confirmaron diagnósticos de coqueluche, sarampión, difteria ni poliomielitis durante el periodo analizado. La hepatitis viral también se mantuvo estable, con 11 casos confirmados por laboratorio, distribuidos principalmente en el departamento San Martín y la capital.

En el capítulo de enfermedades transmitidas por alimentos, se notificaron 521 casos de diarrea aguda solo en la última semana, lo que eleva el acumulado anual a 30.644 incidentes. Además, se registraron 27 casos de salmonelosis, tres de botulismo del lactante y un diagnóstico de síndrome urémico hemolítico.

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Además, se contemplaron los incidentes catalogados como accidentes potencialmente rábicos. En lo que va de 2026, la provincia acumuló 501 mordeduras de perros, consideradas de riesgo para la transmisión de rabia. En la última semana se sumaron 15 nuevos episodios, la mayoría en la capital provincial.

También se sumaron otras patologías de interés sanitario, como la leishmaniasis cutánea humana, que sumó un nuevo caso, alcanzando seis en el acumulado anual. También se contabilizaron cuatro diagnósticos de leishmaniasis mucocutánea, tres de leishmaniasis visceral humana y 11 de lepra en el territorio salteño.

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