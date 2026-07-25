La salida de las grandes hoteleras internacionales de Cuba plantea dudas sobre el futuro del sector turístico

Personas transitan frente a un hotel de la cadena hotelera española Iberostar este miércoles, en La Habana (Cuba) (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

El cese de operaciones de Meliá en Cuba marcó un hito para la presencia de las grandes cadenas hoteleras españolas en la isla y abre interrogantes sobre el futuro del sector turístico cubano, una de las fuentes de ingresos principales para las arcas del régimen liderado por Miguel Díaz-Canel.

Meliá dejó de gestionar los hoteles que operaba en la isla —propiedad del Estado cubano—, que a principios de año sumaban 34 establecimientos, aunque esa cifra se había reducido paulatinamente debido a la crisis energética, la escasez de turistas y las sanciones estadounidenses.

En un comunicado difundido el martes, Meliá señaló que el final de actividades se debe a “notables dificultades operativas, legales y económico-financieras” que imposibilitaban “de hecho y de derecho” cualquier “mínima estabilidad operativa”.

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La salida de Meliá sigue la tendencia de otros grandes operadores internacionales. Las cadenas Iberostar (18 hoteles), Blue Diamond (60 hoteles) y Archipielago International (6 hoteles) también abandonaron la gestión de todos sus establecimientos en la isla. La española Barceló, que llegó a operar dos hoteles en la isla, tampoco mantiene presencia en el país.

Desde los años 90, Cuba representó una apuesta estratégica para Meliá e Iberostar, que combinaron ofertas de sol y playa en complejos de “all inclusive (todo incluido)” y hoteles urbanos orientados al turismo histórico y cultural. Estas compañías fueron de las primeras en llegar tras la apertura de la isla al turismo internacional.

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Fotografía que muestra el exterior de un hotel de la cadena hotelera española Meliá este martes, en La Habana (Cuba) (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

La salida de las principales cadenas hoteleras internacionales plantea serios interrogantes para el sector turístico cubano, que dependía de la capacidad de atracción y la experiencia de estas empresas en la gestión de establecimientos. El turismo en la isla se encontraba en crisis desde la pandemia, cuando las llegadas de visitantes internacionales cayeron abruptamente por las restricciones sanitarias, y desde entonces la recuperación fue limitada, en contraste con otros destinos caribeños.

Durante el periodo de acercamiento con Estados Unidos, Cuba registró cerca de 4,7 millones de turistas en 2018 y algo más de 4,2 millones en 2019. Sin embargo, la isla cerró 2025 con apenas 1,8 millones de visitantes extranjeros, la cifra más baja en más de dos décadas, excluyendo los años de pandemia. En 2024 se contabilizaron 2,2 millones de visitantes y en 2023, 2,4 millones, según cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

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El panorama en 2026 es aún más negativo: en los primeros cinco meses del año, Cuba recibió 359.491 turistas internacionales, un 58,4 % menos que en el mismo periodo de 2025, tras un mayo con solo 30.883 visitantes. El deterioro de los servicios y la oferta es consecuencia directa de la crisis económica. Las sanciones estadounidenses incluyeron a empresas estatales turísticas y desincentivaron la permanencia de compañías internacionales.

El desempeño del turismo es fundamental para la economía cubana, ya que representa la principal contribución al producto interno bruto (PIB) y una de las tres mayores fuentes de divisas para el régimen, junto a las remesas y las misiones médicas. La captación de dólares y euros resulta esencial para un país que, según Naciones Unidas, importa el 80% de los bienes que consume.

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Personas caminan frente a un hotel de la cadena hotelera española Iberostar este miércoles, en La Habana (Cuba) (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

El 13 de julio, Estados Unidos sancionó al Ministerio de Turismo de Cuba y a nueve entidades estatales, incluidas agencias dedicadas a la exportación de combustible y bienes y servicios, como parte de su estrategia de presión sobre la isla en medio de una aguda crisis económica.

“El Departamento de Estado designa a diez entidades para impulsar la iniciativa integral de la Administración (de Donald) Trump destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro continente”, señaló un comunicado oficial.

Las sanciones afectaron a ENETEC, S.A., empresa estatal de importación, exportación y comercialización de combustibles; Coreydan S.A., dedicada a importar combustible subsidiado desde México; el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX), que facilita la compra y venta de bienes y servicios con otros países; y el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR).

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La medida también incluye a organismos gubernamentales como las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) y las Brigadas de Respuesta Rápida, en el marco de los esfuerzos de Washington por forzar un cambio político en la isla.

(Con información de EFE)