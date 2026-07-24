Economía

Créditos hipotecarios UVA: banco por banco, qué cuota inicial cobra cada uno por un préstamo de USD 75.000

Hay más de 9 puntos de diferencia en las tasas y una brecha de $680 mil entre los montos que se deben pagar en las diferentes entidades financieras

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Los préstamos con garantía hipotecaria se destinan principalmente a obtener liquidez para negocios y ordenar obligaciones financieras
Los créditos hipotecarios UVA combinan la actualización por inflación con una tasa fija que varía según cada entidad bancaria. (Aspai)

El mercado de créditos hipotecarios argentino tiene más de una decena de ofertas a disposición de los clientes. Dentro de ese universo, las líneas indexadas por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) se posicionaron como una de las alternativas más consultadas por quienes buscan acceder a una propiedad.

Los préstamos UVA se actualizan en función del valor de la Unidad de Valor Adquisitivo, un índice que se ajusta según la inflación, al que se le suma una Tasa Nominal Anual (TNA) fijada por cada banco. Esto significa que tanto el capital adeudado como la cuota mensual varían con el tiempo, ya que se calculan multiplicando la cantidad de UVA por su valor actualizado, mientras que la tasa determina el costo financiero adicional que cobra cada entidad.

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Para identificar cuáles son las propuestas de cada entidad financiera, Infobae consultó un relevamiento del economista Andrés Salinas, que comparó las condiciones vigentes en catorce bancos para un crédito hipotecario UVA de USD 75.000 a devolver en 20 años. En la mayoría de los casos, un monto de USD 75.000 permite acceder a una propiedad de USD 100.000, siempre que el solicitante cuente con un anticipo de USD 25.000 ahorrado de manera previa.

Las tasas más bajas del mercado

Hay múltiples variables a considerar al momento de evaluar qué crédito conviene tomar. En este caso, se mencionarán únicamente la tasa y la cuota inicial de cada caso, considerando siempre el escenario para un solicitante que es cliente de la entidad y cobra su salario en ese banco.

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Entre las entidades relevadas, el Banco Nación ofrece la Tasa Nominal Anual más baja, con un 6,00%. Bajo esas condiciones, la cuota inicial del crédito de USD 75.000 a 20 años se ubica en $821.980. Le sigue el ICBC, con una TNA de 6,90% y una cuota de $881.892.

Los bancos exigen un anticipo propio, ya que financian una parte del valor total de la propiedad. (Canva)
Los bancos exigen un anticipo propio, ya que financian una parte del valor total de la propiedad. (Canva)

Más atrás se ubican el Banco Ciudad y el BBVA, ambos con una tasa de 7,50%. En el caso de Ciudad, la cuota inicial asciende a $923.005, mientras que en BBVA se calcula en $923.012. La diferencia entre ambas cuotas, pese a compartir la misma tasa, responde a variaciones menores en las condiciones particulares de cada línea.

El resto de las entidades

En un rango intermedio se encuentran Credicoop, con una TNA de 8,00% y una cuota de $957.968, y Macro, con una tasa de 8,50% que deriva en una cuota de $993.524.

Luego se ubican Banco del Sol, con una tasa de 9,00% y una cuota de $1.029.678, y Patagonia, con una TNA de 9,25% y una cuota de $1.047.965. En la gran mayoría de las líneas relevadas, la relación entre la cuota y el ingreso del solicitante debe respetar un límite del 30%, es decir que el pago mensual no puede superar ese porcentaje de los ingresos declarados por el aplicante.

Un grupo de cuatro entidades comparte la misma Tasa Nominal Anual, del 9,50%, aunque con cuotas que presentan ligeras diferencias entre sí. Se trata del Banco Hipotecario, tiene una cuota de $1.066.384; Santander, con $1.066.390; Galicia, con $1.066.393; y Comafi, con $1.066.397. Las variaciones entre estos montos, de apenas algunos pesos, se explican por particularidades en el cálculo de cada entidad, aunque la tasa nominal aplicada sea idéntica.

Por encima de ese grupo se ubica Brubank, con una TNA de 12,00% y una cuota que trepa a $1.257.830. En el extremo superior del relevamiento aparece Supervielle, con la tasa más alta del conjunto analizado, del 15,00%, lo que se traduce en una cuota inicial de $1.502.242, la más elevada entre las catorce entidades relevadas.

Diferencias entre la tasa más baja y la más alta

La comparación entre los extremos del relevamiento permite dimensionar el impacto que tiene la tasa nominal anual sobre el costo final del crédito. Mientras que Nación exige una cuota inicial de $821.980 con su TNA de 6,00%, Supervielle, con una tasa de 15,00%, ubica su cuota en $1.502.242. La diferencia entre ambos valores supera los $680.000 mensuales, pese a tratarse del mismo monto de crédito y del mismo plazo de devolución de 20 años.

Este contraste refleja cómo, en los préstamos UVA, la TNA que fija cada banco resulta un factor determinante a la hora de calcular el costo mensual del financiamiento.

Cabe recordar que, tratándose de créditos indexados por UVA, tanto el capital como las cuotas mencionadas corresponden a un valor inicial de referencia, que se va actualizando mes a mes según la evolución del índice, además del componente fijo que representa la tasa nominal anual establecida por cada banco al momento de otorgar el préstamo.

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