Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 24 de julio de 2026

Los depósitos alcanzan a beneficiarios con fechas definidas por terminación de documento para evitar demoras o aglomeraciones

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Cartel azul de ANSES a la izquierda y a la derecha, manos sujetando billetes argentinos de 10.000 y 20.000 pesos sobre una billetera marrón
Personas de distintos puntos del país se acercan a los bancos para percibir los beneficios que otorga la ANSES según el calendario oficial

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago de prestaciones en el marco del cronograma oficial para julio. Hoy, viernes 24 de julio de 2026, se realizan los depósitos para distintos grupos de beneficiarios, bajo la actualización del 2,15% determinada por la fórmula de movilidad vigente. Las fechas de cobro están organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y la modalidad bancaria correspondiente.

Quiénes cobran hoy, 24 de julio de 2026

El calendario de ANSES determina quiénes reciben sus haberes en la jornada de hoy. De acuerdo con los datos oficiales publicados:

anses
En la jornada, ANSES deposita haberes a jubilados, beneficiarios de asignaciones y titulares de prestaciones sociales según terminación de documento

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Jubilados y pensionados que perciben un monto superior al haber mínimo, cuyos DNI concluyen en 2 y 3, acceden hoy al pago. Este grupo recibe la actualización del 2,15% en sus haberes, en línea con la movilidad previsional vigente. Además, quienes perciben la jubilación mínima y los titulares de Pensiones No Contributivas cuentan con un refuerzo extraordinario de $70.000 que se suma al monto mensual.

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Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con documentos terminados en 9 reciben hoy el pago correspondiente. Esta prestación está destinada a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, y su monto se actualizó por la movilidad.

Prestación por Desempleo

Titulares de la Prestación por Desempleo cuyos documentos finalizan en 4 y 5 perciben el beneficio en esta jornada. Este apoyo está dirigido a personas que han perdido su empleo formal y cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.

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Próximas fechas de pago

El cronograma oficial detalla que los pagos para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo continúan el 27 de julio (DNI terminados en 4 y 5), el 28 de julio (DNI en 6 y 7) y el 29 de julio (DNI en 8 y 9). Las asignaciones por Maternidad, Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas mantienen su calendario hasta el 11 de agosto.

De cuánto son las jubilaciones en julio 2026

El haber jubilatorio y el refuerzo extraordinario muestran los valores actualizados para los adultos mayores registrados en el sistema previsional (Imagen Ilustrativa Infobae)
El haber jubilatorio y el refuerzo extraordinario muestran los valores actualizados para los adultos mayores registrados en el sistema previsional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto de las jubilaciones en julio de 2026 refleja la aplicación de la actualización del 2,15%. ANSES confirmó que quienes reciben la jubilación mínima obtienen un refuerzo extraordinario de $70.000 que se suma al haber mensual, mientras que los beneficiarios con montos superiores perciben el incremento directamente en su liquidación.

Los pagos se asignan según la terminación del DNI y la entidad bancaria donde se encuentra registrado el beneficiario. El detalle de las fechas, así como el lugar de cobro, puede consultarse a través de la plataforma Mi ANSES. Para evitar demoras o aglomeraciones, se recomienda verificar el calendario antes de acudir a los bancos o puntos de pago habilitados.

De cuánto son las asignaciones en julio 2026

La actualización de las asignaciones familiares y universales responde al incremento del 2,15%. Según los datos oficiales, los montos vigentes en julio de 2026 son los siguientes:

anses
Las familias y titulares de asignaciones universales acceden a los montos vigentes, determinados por la última actualización de ANSES
  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo: $148.049
  • AUH Zona I: $192.464
  • Asignación Familiar por Hijo: desde $74.033
  • Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $241.041
  • Asignación por Nacimiento: $86.295
  • Asignación por Adopción: $515.930
  • Asignación por Matrimonio: $129.209
  • Ayuda Escolar Anual: $55.672

La organización de los pagos se realiza respetando el calendario dispuesto por ANSES, que agrupa a los beneficiarios según la terminación del DNI. Esta medida busca garantizar la eficiencia y el acceso seguro a los recursos para familias y sectores vulnerables.

Toda la información sobre fechas y lugares de cobro está disponible en el sitio oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), donde los beneficiarios pueden consultar el cronograma actualizado para cada prestación.

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