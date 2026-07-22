Maximiliano Pullaro firmará en la Casa Rosada el traspaso de la administración de una ruta nacional a Santa Fe

Maximiliano Pullaro junto a Diego Santilli

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, viajará este miércoles a la Casa Rosada para firmar junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, el convenio mediante el cual la provincia asumirá por 20 años la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre la Ruta Nacional A012. Del acto también participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según informó el Gobierno santafesino, el acuerdo permitirá que la provincia intervenga con recursos propios sobre ese corredor vial, que rodea el área metropolitana de Rosario y conecta el tránsito pesado con el complejo portuario del Gran Rosario.

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Desde la administración de Pullaro destacaron que se trata de la primera vez que el Estado nacional transfiere a una provincia la administración integral de una ruta nacional para que se haga cargo de su mantenimiento, conservación, rehabilitación y de la ejecución de nuevas obras.

La Ruta Nacional A012 es estratégica para el transporte de cargas y el acceso al principal complejo agroexportador del país

La Ruta Nacional A012 constituye uno de los principales corredores para el transporte de cargas del país. De acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario citados por la provincia, por el complejo portuario del Gran Rosario se despacha cerca del 80% de las exportaciones nacionales de granos, harinas y aceites.

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El recorrido de la A012 se extiende desde la intersección con la Ruta Nacional 9, a la altura de Pueblo Esther, hasta la Ruta Nacional 11. En su trayecto atraviesa Piñero, Zavalla, Pérez, Roldán, Ricardone y San Lorenzo, además de conectarse con las rutas nacionales 33 y 34.

El Gobierno provincial sostuvo que el corredor permite desviar el tránsito pesado de las zonas urbanas y que su estado incide sobre la logística, la seguridad vial y el acceso a los puertos del cordón industrial.

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El pedido para que Santa Fe pudiera asumir la administración de la ruta fue presentado por la provincia a comienzos de 2024. Según la información oficial, la iniciativa surgió ante la paralización de la obra pública nacional y el deterioro progresivo del corredor.

La Ruta Nacional A012 constituye el anillo vial que rodea el área metropolitana de Rosario

La administración santafesina señaló que esa situación motivó reclamos de entidades empresarias, municipios, comunas, cámaras del transporte y usuarios, mientras avanzaban las gestiones con el Gobierno nacional para obtener la autorización que permitiera intervenir sobre una infraestructura cuya conservación dependía del Estado nacional.

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En distintas oportunidades, Pullaro expresó la disposición de la provincia para hacerse cargo de la ruta si eso permitía acelerar las obras y mejorar las condiciones de circulación para el transporte de cargas y para quienes utilizan diariamente ese corredor.

Uno de los avances en las negociaciones ocurrió en abril, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en la Bolsa de Comercio de Rosario la decisión del Gobierno nacional de transferir la administración de la Ruta Nacional A012 a Santa Fe.

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De acuerdo con la provincia, posteriormente la Nación avanzó con los instrumentos administrativos y jurídicos necesarios para concretar la cesión. La firma prevista para este miércoles formalizará el convenio por un plazo de 20 años.

Su trazado conecta rutas nacionales y provinciales fundamentales para el movimiento de cargas, evitando que miles de camiones deban atravesar zonas urbanas

Una vez rubricado el acuerdo, el Gobierno santafesino prevé iniciar las primeras intervenciones sobre la ruta. Los trabajos contemplarán tareas de mantenimiento, recuperación de la calzada, mejoras en materia de seguridad vial y obras destinadas a optimizar la circulación del tránsito pesado.

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La incorporación de la A012 al sistema vial administrado por la provincia forma parte de la estrategia impulsada por la gestión de Pullaro para fortalecer la infraestructura logística y mejorar la conectividad con los puertos del Gran Rosario.

Desde el Gobierno de Santa Fe sostuvieron que el convenio permitirá avanzar con inversiones sobre un corredor considerado estratégico para la producción y el transporte de cargas, mediante la intervención directa de la provincia con financiamiento propio.

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