Lluvias y frío en el AMBA, y alerta roja por temperaturas extremas en la Patagonia: el pronóstico para todo el país

Fotografía de archivo de un sector del glaciar Perito Moreno, en el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz (Patagonia argentina). EFE/Ariel Molina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó este miércoles que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una jornada marcada por lluvias intermitentes, bajas temperaturas y cielo mayormente nublado, en un escenario que se mantendrá variable durante los próximos días. Además, en el sur del país hay alerta roja por temperaturas frías extremas.

Según el organismo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores amaneció con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40% y el 70%, con temperaturas mínimas de 9 °C y máximas que apenas alcanzan los 13 °C.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información oficial difundida por el SMN, las lluvias y la nubosidad dominarán la primera parte del miércoles. A partir del mediodía, se espera una paulatina disminución de las precipitaciones, aunque la temperatura no superará los 13 °C y el viento se mantendrá leve, con velocidades entre 13 y 22 km/h. El jueves, las condiciones mejorarán y el cielo permanecerá parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias y con temperaturas que oscilarán entre 7 °C y 13 °C.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional indica que el viernes podrían registrarse nuevas precipitaciones, con un aumento de la nubosidad durante la tarde y una probabilidad de lluvias que se ubica entre el 10% y el 40%. Las marcas térmicas variarán entre los 11 °C y los 15 °C. El sábado, la presencia de bancos de niebla reducirá la visibilidad en la mañana, mientras que hacia el domingo y el inicio de la próxima semana predominarán las condiciones estables y el cielo parcialmente nublado, con temperaturas máximas levemente superiores a los 15 °C.

PUBLICIDAD

Un diagrama detalla el pronóstico meteorológico de siete días para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con temperaturas máximas de 17 °C y mínimas de 7 °C, y probabilidad de lluvia.

El SMN también precisó que los vientos se mantendrán moderados del sector sudeste y que no se prevén ráfagas intensas a lo largo del período analizado. El martes, el pronóstico destaca un ascenso térmico, con mínimas de 13 °C y máximas de 17 °C, en un contexto de estabilidad sin lluvias previstas.

En la provincia de Buenos Aires, se registran bancos de niebla en el suroeste, por lo que se recomienda extremar precauciones a la hora de conducir. En tanto, en el norte hay lluvias, que cesarán hacia la tarde. Para mañana, se espera nubosidad variable.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el viernes a la mañana estará marcado por tormentas aisladas en el suroeste (Coronel Suárez, Bahía Blanca, Sierra de la Ventana, Pigüé, Coronel Pringles y Monte Hermoso) y tormentas en el centro. A su vez, en el norte y en parte de la Costa Atlántica habrá lluvias. Por la tarde, gran parte de las precipitaciones frenarán para dar paso a nubosidad variada. De cara al fin de semana, estará nublado, con grandes bancos de niebla en el centro y este bonaerense.

Las alertas en el resto del país

Las alertas rojas, naranjas y amarillas por frío extremo en el sur argentino

El SMN advirtió que el sureste de Chubut y el oeste de Santa Cruz están bajo alerta roja por temperaturas frías extremas, mientras que en el resto del territorio santacruceño, la alerta desciende apenas a naranja. En tanto, casi toda la extensión de Chubut, Tierra del Fuego e Islas Malvinas, el alerta es amarilla.

PUBLICIDAD

En este sentido, el sur cuenta con las ciudades más frías del momento: El Calafate (-16,2°C), Perito Moreno (-12,7°C), Río Grande (-7,3°C), Río Gallegos (-4,4°C) y Esquel (-4,1°C).

Para combatir el frío, el organismo climatológico señala:

Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

Evitá los cambios bruscos de temperatura.

Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

No fumes en ambientes cerrados.

Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Las alertas amarillas por tormentas en Misiones y por nevadas en Neuquén

Por fenómenos climatológico, el norte de la provincia de Misiones está bajo alerta amarilla por tormentas, que afecta directamente a las localidades de Bernardo de Irigoyen, San Pedro, Montecarlo, Eldorado y Esperanza. Este tipo de alertas refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Con lo cual se recomienda:

PUBLICIDAD

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

En tanto, en gran parte de Neuquén rige una alerta amarilla por nevadas. Ante este panorama, las acciones recomendadas son las siguientes:

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.