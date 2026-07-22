YPF, una joya para comprar y mantener

La sede de la petrolera argentina YPF (REUTERS/Agustin Marcarian)

YPF acaba de presentar su último balance trimestral al 31/03/2026, en el que obtuvo un EBITDA Ajustado de USD 1.594 millones.

El resultado neto suele estar influido por distorsiones contables y no reflejar la realidad operativa neta de la empresa en análisis.

Es por este motivo que suele utilizarse preferentemente el EBITDA Ajustado, para mostrar, de una manera más realista, el flujo neto de ingresos correspondiente a los accionistas.

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El EBITDA es una métrica que busca medir la capacidad de generación de caja del negocio operativo, sin tener en cuenta cuestiones financieras, contables o impositivas.

El EBITDA Ajustado detrae, además, resultados extraordinarios, no recurrentes o transitorios.

La empresa debería cotizar con un múltiplo de 4,5x, esto es, unos USD 18.000 millones.

Anualizando el número trimestral, podemos estimar un “valor justo” para la compañía, utilizando el ratio más habitual entre los analistas más avezados del mercado petrolero.

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Se trata del EV/EBITDA, que es un múltiplo financiero que compara el valor total de una empresa (incluida su deuda) con su rentabilidad operativa, siendo una herramienta clave para evaluar si una compañía está cara o barata en relación con otras de su sector.

Si, en línea con el resultado trimestral, la empresa YPF obtuviera recurrentemente un EBITDA anual de 6.000 millones de dólares, su valor estimado oscilaría, bajo diferentes escenarios, entre 45 y 80 dólares por acción.

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Este análisis tiene en cuenta que, empresas petroleras integradas como YPF, suelen tener múltiplos EV/EBITDA entre 4,5x y 7x, dependiendo de factores tales como riesgo país, precio internacional del petróleo, nivel de deuda, crecimiento esperado, calidad de reservas y exposición política, entre otros.

Bajo un escenario conservador, la empresa debería cotizar con un múltiplo de 4,5x, esto es, unos USD 18.000 millones.

Curiosamente (o no tanto), este número se asemeja a la realidad actual, en la cual, el precio unitario del papel se encuentra en los alrededores de 42,50 dólares.

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El EV (Enterprise Value) se obtiene mediante el producto del precio por acción y el capital emitido y luego se suma la deuda financiera neta.

EV = 42,50 X 400 M + 10.000 M = U$S 27.000 M

Mediante el procedimiento inverso, utilizamos diferentes medidas de EV/EBITDA, y obtenemos así precios objetivos para el caso de que este múltiplo evolucione hacia cada uno de los valores indicados.

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Con múltiplos de 4,5x 6x y 7x, un EBITDA de USD 6.000 millones y una deuda neta de USD 10.000, tenemos:

4,5 x 6.000 M – 10.000 M = 17.000 M/400 M = 42,50 Escenario conservador

6 x 6.000 M – 10.000 M = 26.000 M / 400 M = 65 Escenario Base

7 x 6.000 M – 10.000 M = 32.000 M / 400 M = 80 Escenario optimista

Que el precio actual sea similar al estimado bajo el escenario menos propicio, nos muestra que el mercado todavía aplica un descuento importante por:

riesgo político argentino,

litigio por la expropiación,

control estatal,

controles cambiarios históricos,

incertidumbre macro.

Pero si Argentina se consolidara y alcanzara mejores valores macro, tales como:

inflación más baja,

mayor apertura financiera

menor riesgo país,

estabilidad regulatoria,

crecimiento exportador de Vaca Muerta.

Entonces YPF podría empezar a cotizar con múltiplos más parecidos a los de otras petroleras latinoamericanas o productoras de petróleo no convencional norteamericanas o europeas. Los múltiplos EV/EBITDA actuales de algunas de las empresas petroleras integradas más conocidas, son los siguientes, según ranking y EV/EBITDA:

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Chevron - 10,5x Exxon Mobil - 10,1x Repsol - 6–7x Eni - 5–6x YPF - 4, 5x Shell - 3,9x Petrobras - 3,8x BP - 3,4x Total Energies - 3,4x Equinor - 2,5x

Del cuadro anterior podemos obtener algunas conclusiones interesantes:

Las petroleras estadounidenses como Exxon y Chevron cotizan con una prima enorme frente a las europeas y latinoamericanas.

El mercado premia:

estabilidad jurídica, recompra de acciones, calidad del management, menor intervención estatal.

Las europeas sufren descuento por:

impuestos extraordinarios, presión regulatoria, menor crecimiento esperado.

Petrobras e YPF cargan además con descuento político y riesgo país.

Lo llamativo es que YPF hoy ya no cotiza tan “barata” respecto de Petrobras o Shell. De hecho:

Petrobras 3,8x

Shell 3,9x

YPF 4,5x.

Eso reflejaría que el mercado:

le asigna valor muy importante a Vaca Muerta

espera fuerte crecimiento de producción/exportaciones

y descuenta una mejora macro argentina bajo Milei.

Si Argentina lograra normalización financiera plena y reducción fuerte del riesgo país, YPF podría aspirar eventualmente a múltiplos más cercanos a:

Eni/Repsol: 6–7x,

o incluso majors americanas: 8–10x.

Con EBITDA de USD 6.000 millones:

a 5x → EV USD 30.000 millones - USD 50 por acción

a 7x → EV USD 42.000 millones - USD 80 por acción

a 10x → EV USD 60.000 millones - USD 125 por acción

Otro punto clave a considerar es que el EBITDA actual, seguramente no refleja el que la compañía, potencialmente, puede obtener en los próximos años.

No existe todavía un consenso serio y detallado de mercado con proyecciones públicas de EBITDA de YPF a diez años, como sí ocurre con Exxon o Chevron. La mayoría de los analistas trabaja con horizontes de 2–5 años debido al riesgo argentino y la volatilidad del petróleo.

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Pero sí puede reconstruirse un rango razonable usando:

guidance oficial de YPF

informes de bancos

proyecciones de producción de Vaca Muerta

expansión exportadora

proyectos LNG

y comparables shale internacionales.

Los analistas optimistas de energía argentina (BTG, Adcap, Goldman) suelen trabajar implícitamente con tres escenarios, según EBITDA potencial:

Conservador - USD 5–6 mil millones

Base - USD 7–9 mil millones

Optimista - USD 10–12 mil millones

La lógica detrás de las estimaciones más optimistas contempla que YPF está migrando aceleradamente hacia Vaca Muerta y la compañía habla de:

duplicar producción respecto de 2023,

exportar crecientemente vía VMOS,

y concentrarse casi exclusivamente en shale.

Si Argentina alcanza:

1 millón bpd nacional,

infraestructura exportadora plena,

acceso a mercados globales,

YPF podría capturar una porción enorme del crecimiento exportador.

Por último, mediante el Proyecto Argentina LNG junto a Golar, Eni y otros socios locales, YPF estima exportaciones energéticas argentinas de USD 50.000 millones anuales hacia 2031.

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Si el LNG efectivamente despega:

YPF dejaría de ser solamente una petrolera argentina,

y pasaría a parecerse parcialmente a una exportadora global de gas.

Ahí el EBITDA podría entrar en el rango de entre USD 10–15 mil millones, especialmente con Brent alto y gas internacional firme.

Este último caso, extremadamente alcista para YPF, podría esquematizarse de la siguiente manera:

8 x 10.000 M – 10.000 M = 70 MM/400 M = 175 ESCENARIO CONSERVADOR

10 x 12.000 M – 10.000 M = 110 MM/400 M = 275 ESCENARIO BASE

10 x 15.000 M – 10.000 M = 140 MM/400 M = 375 ESCENARIO OPTIMISTA

Los supuestos implícitos exigen una drástica disminución del Riesgo País, a niveles similares a estados vecinos, una recalificación alcista de EMBI+, baja inflación, crecimiento económico acelerado y un entorno macro amigable, con menor presión impositiva y regulatoria.

Es un escenario exigente, pero posible, aunque todavía lejano y altamente dependiente de política, infraestructura y precios internacionales.

Sin embargo, comprar ahora y mantener en cartera, podría ser una sabia decisión, llamada a proporcionar una elevada rentabilidad.