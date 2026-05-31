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Este es el juego de aventuras inspirado en Zelda que puedes descargar gratis en Steam por tiempo limitado

La promoción permite añadir el juego a la biblioteca sin pagar y conservarlo de forma permanente si se reclama antes del martes 2 de junio a las 19:00

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Steam pone a disposición de sus usuarios un juego totalmente gratis y que se parece a Mega Man.
Steam regala Moonrise Fall, una aventura con aire a Zelda, gratis y para siempre hasta el 2 de junio

Steam ha lanzado una nueva promoción que permite a los usuarios añadir a su biblioteca un juego de aventuras con claras influencias de Zelda, sin costo alguno y para siempre.

Cuál es el nuevo juego gratuito de Steam

La propuesta, llamada Moonrise Fall, está disponible de forma gratuita hasta el martes 2 de junio a las 19:00. Esta oferta limitada representa una oportunidad para los amantes de las historias de exploración y acertijos, y refleja cómo la distribución digital sigue facilitando el acceso a experiencias de calidad sin barreras económicas.

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Vista lateral de un hombre sonriendo y jugando un videojuego en un setup de tres monitores, con un gran logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo.
Moonrise Fall llega gratis a Steam por tiempo limitado y ofrece entre 6 y 10 horas de aventura y acertijos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una industria donde los juegos de aventuras y puzles suelen tener precios elevados y acceso restringido, promociones como esta resultan valiosas tanto para jugadores como para estudios independientes. Aprovechar la oferta no solo permite ampliar la biblioteca personal, también descubrir propuestas originales en un mercado cada vez más competitivo.

¿De qué trata Moonrise Fall?

Desarrollado por el estudio independiente Made From Strings, Moonrise Fall es una aventura de exploración centrada en la resolución de acertijos y el descubrimiento de misterios en un entorno evocador.

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El juego comienza con la historia de un niño que, tras perder a sus padres en un accidente, despierta en un bosque desconocido y misterioso. A partir de ahí, el jugador debe desentrañar los secretos del lugar para poder escapar.

El protagonista cuenta con tres objetos clave:

  • Un diario donde se registran pistas y anotaciones sobre el bosque.
  • Una lámpara esencial para explorar las zonas oscuras y avanzar durante la noche.
  • Una cámara de fotos que permite documentar las criaturas y monstruos que habitan el entorno.
Cómo reclamar Moonrise Fall gratis en Steam en cuatro pasos antes de que termine la oferta - VALVE
Cómo reclamar Moonrise Fall gratis en Steam en cuatro pasos antes de que termine la oferta - VALVE

Además, el juego incluye una mecánica musical original: tocar una kalimba para provocar lluvia o viento y alterar el entorno. Con una duración estimada de entre 6 y 10 horas según los objetivos completados, Moonrise Fall ha recibido reseñas positivas por su atmósfera envolvente y sus acertijos ingeniosos.

Pasos para reclamar Moonrise Fall gratis en Steam

Aprovechar la promoción es un proceso sencillo que solo requiere unos minutos. Steam garantiza que, una vez añadido, el juego quedará vinculado permanentemente a la biblioteca del usuario, permitiendo instalarlo y jugarlo incluso después de finalizada la oferta.

Guía paso a paso:

  1. Accede a tu cuenta de Steam: Ingresa desde la aplicación en PC o desde la web oficial (store.steampowered.com).
  2. Ubica el juego: Utiliza la barra de búsqueda o visita la sección de juegos gratuitos y promociones para encontrar Moonrise Fall.
  3. Añade el juego a la biblioteca: Selecciona “Obtener” o “Añadir a la biblioteca” mientras el precio sea de 0,00. No se requerirá ningún pago.
  4. Confirma la adquisición: El título quedará guardado en tu cuenta y podrás instalarlo y jugarlo en cualquier momento, incluso después de que termine la promoción.

Este sistema fomenta la exploración de nuevas propuestas y permite a los jugadores experimentar con títulos que quizá no habrían considerado en otras circunstancias.

Primer plano de una mano sobre un teclado gaming negro retroiluminado con luces LED azules y verdes. Un dedo presiona la tecla "Shift".
Solo hay que iniciar sesión, buscar el título, pulsar “Obtener” o “Añadir a la biblioteca” mientras marque 0,00 y confirmar, con la garantía de que quedará asociado a la cuenta para instalarlo después, incluso cuando expire la promoción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad de este tipo de promociones en Steam ilustra la transformación de la industria del videojuego hacia la inmediatez y la accesibilidad global. Los usuarios pueden descubrir nuevos títulos de manera constante, mientras que los desarrolladores independientes ganan visibilidad y una base de jugadores más amplia.

Sin embargo, este modelo también implica que los jugadores adquieren licencias de uso y no propiedad definitiva. Cambios en las políticas de la plataforma o restricciones en la cuenta pueden limitar el acceso a los juegos adquiridos. No existe la opción de reventa, y la conservación de los títulos depende de la infraestructura digital de la tienda.

Si buscas una aventura con el espíritu clásico de Zelda, acertijos desafiantes y una atmósfera única, Moonrise Fall es una opción que vale la pena explorar. Recuerda reclamar el juego antes del 2 de junio para asegurarte de que se sume a tu biblioteca digital sin costo alguno.

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