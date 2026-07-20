El Salvador

Un informe de UNICEF y la OPS alerta en América Latina: más de 53,000 niños asesinados en siete años

Entre 2015 y 2022, la violencia marcó en la región la principal causa de muerte en adolescentes de 10 a 19 años. Las cifras muestran cambios por sexo y abren una pregunta sobre qué falla antes de la calle

Guardar
Google icon
Abuso infantil, protección de menores, violencia, derechos del niño, infancia vulnerable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El abuso infantil representa una grave violación a los derechos de la niñez y exige atención, prevención y respuesta institucional urgente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre 2015 y 2022, más de 53,000 niños y adolescentes fueron asesinados en América Latina y el Caribe, según un informe publicado en enero de 2026 por UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud. El homicidio fue la primera causa de muerte entre los 10 y los 19 años en la región.

La cifra muestra una variación por sexo entre 2021 y 2022: mientras los homicidios de varones de 15 a 17 años bajaron de 17.63 a 10.68 muertes por cada 100,000 habitantes, los asesinatos de adolescentes mujeres en ese rango subieron de 2.13 a 5.1 por cada 100,000.

PUBLICIDAD

El hogar como escenario de violencia

Otro dato relevante es que más de seis de cada 10 niños y niñas de entre cero y 14 años sufren alguna forma de disciplina violenta en sus casas. El 46% padece agresión psicológica y el 38%, castigo físico.

Para la niñez con discapacidad, el riesgo es mayor: en la mitad de los países analizados, las probabilidades de recibir castigos físicos superan las de sus pares sin discapacidad. El informe indica que Honduras, Costa Rica y Nicaragua ya prohibieron por ley el castigo físico en todos los entornos, aunque la práctica persiste.

En Centroamérica, la tasa de disciplina violenta se ubica entre las más altas de la región, con Honduras entre los países con peores registros.

Feminicidio y violencia sexual desde la infancia

El documento de UNICEF advierte que el 20.3% de las víctimas de feminicidio registradas en 2023 en 11 países de la región tenían entre 15 y 29 años. El 3.4% eran niñas menores de 14.

PUBLICIDAD

La violencia sexual afecta a entre el 1% y el 25% de las mujeres jóvenes, según el país. En la región andina, el 28% de las mujeres sufrió violencia de pareja y casi el 20% de las mujeres de toda la región informó haber sido víctima de violencia sexual antes de cumplir 18 años.

Abuso infantil, protección de menores, violencia, derechos del niño, infancia vulnerable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El abuso infantil representa una grave violación a los derechos de la niñez y exige atención, prevención y respuesta institucional urgente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las adolescentes migrantes no acompañadas enfrentan los niveles más altos de exposición, con riesgos de agresión y trata por parte de grupos criminales durante el tránsito.

Pandillas y armas: reclutamiento desde los seis años

El crimen organizado recluta menores desde los 10 años, aunque el informe documenta casos desde los seis o siete, con roles que se agravan conforme avanza la edad.

El acceso a armas de fuego, las desigualdades sociales y las normas de género son los factores que UNICEF y la OPS identifican como impulsores de la violencia letal en algunas zonas de Centroamérica.

La subregión cuenta con una “Hoja de Ruta para Prevenir el Tráfico y Proliferación Ilícita de Armas”, pero ambas organizaciones advierten que su aplicación sigue siendo insuficiente.

Acoso escolar y violencia digital

Uno de cada cuatro estudiantes de la región sufre bullying. En Centroamérica, la cifra alcanza el 22.8%. El acoso sexual dentro de las escuelas afecta más a varones, con 15.3%, que a mujeres, con 10.8%, según el informe.

En los entornos digitales, el 20.4% de los jóvenes de 11 a 17 años informó haber sufrido ciberacoso en encuestas recientes realizadas en Argentina, Panamá y San Vicente y las Granadinas. En Uruguay, hasta el 61% de los jóvenes declaró haber enfrentado comportamientos ofensivos en línea.

El uso de inteligencia artificial para generar imágenes falsas, los llamados deepfakes, aparece en el documento como una forma emergente de agresión contra adolescentes.

Caricatura de niños y adolescentes, casas sombrías, banderas de Honduras, Costa Rica y Nicaragua, pistolas, grafitis, folios jurídicos y teléfonos móviles.
Niños centroamericanos de diversos orígenes étnicos observan su entorno, marcado por la violencia, la tecnología y la legislación, con banderas de Honduras, Costa Rica y Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Programas aplicados en la región

El informe identifica intervenciones con resultados comprobados. En Honduras y El Salvador, el programa Cure Violence aplica mediación comunitaria para interrumpir ciclos de violencia armada.

En El Salvador, Guatemala y Honduras, los clubes de valores y de mindfulness en escuelas mejoraron el comportamiento estudiantil y redujeron los incidentes de violencia. El apoyo económico a familias también mostró efectos en la reducción de la delincuencia juvenil y en la permanencia escolar.

UNICEF y la OPS piden a los gobiernos que refuercen la legislación de protección a la infancia, amplíen el control efectivo de armas de fuego y capaciten al personal de salud, educación, policía y servicios sociales con enfoques centrados en el trauma. El informe fue validado durante una consulta ministerial regional realizada en octubre de 2025.

Temas Relacionados

UNICEFOrganización Panamericana de la SaludViolencia infantilFeminicidioCentroaméricaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Españoles en Guatemala sufrieron y gozaron el título mundial de La Roja

En Ciudad de Guatemala, aficionados españoles vivieron a flor de piel la final de la Copa Mundial 2026 entre España y Argentina, donde el conjunto europeo ganó por la mínima.

Españoles en Guatemala sufrieron y gozaron el título mundial de La Roja

El 27 de agosto vence el plazo para modificar la dirección del DUI: así es el proceso seguro y digital del RNPN

El cambio de domicilio se habilitó en el calendario electoral para que cada votante sea asignado al centro más cercano, y el ajuste se gestiona en línea mediante la plataforma gubernamental DUI.sv

El 27 de agosto vence el plazo para modificar la dirección del DUI: así es el proceso seguro y digital del RNPN

República Dominicana: Superintendencia de Bancos lleva al Congreso una reforma para agilizar el acceso a bienes de familiares fallecidos

El anteproyecto entregado a la Cámara de Diputados plantea recortar requisitos, acortar tiempos y hacer más llevadero el proceso para conocer patrimonios y gestionar recursos tras la muerte de un ser querido

República Dominicana: Superintendencia de Bancos lleva al Congreso una reforma para agilizar el acceso a bienes de familiares fallecidos

Honduras confirman nuevos casos de sarampión y ordena uso de mascarillas en Centros escolares

Los 8 nuevos casos corresponden en la zona norte de Cofradía Cortés, las autoridades reiteran llamado a la vacunación de manera obligada.

Honduras confirman nuevos casos de sarampión y ordena uso de mascarillas en Centros escolares

Así vivió Ricardo Arjona la final del Mundial 2026 junto a su familia

Las imágenes difundidas en Instagram lo muestran en el MetLife Stadium junto a Deisy Arvelo y sus tres hijos, en una noche de alta expectativa por la definición del Mundial 2026

Así vivió Ricardo Arjona la final del Mundial 2026 junto a su familia

TECNO

El 73 % de las empresas en Latinoamérica ya fue víctima de phishing: así se cuelan los ciberataques en la región

El 73 % de las empresas en Latinoamérica ya fue víctima de phishing: así se cuelan los ciberataques en la región

La sorprendente razón por la que Bill Gates prefiere perezosos para los trabajos más difíciles

“Sí” y “aló”: dos frases que nunca debes decir al aceptar una llamada desconocida

Qué métodos permiten conectarse a WiFi sin contraseña

España gana el Mundial y EA Sports FC lo vuelve hacer: quinta vez predijo el campeón

ENTRETENIMIENTO

El sable de luz de Luke Skywalker fue récord mundial al subastarse por 3,75 millones de dólares

El sable de luz de Luke Skywalker fue récord mundial al subastarse por 3,75 millones de dólares

Alison Arngrim cuenta cómo ‘La Familia Ingalls’ la ayudó a salir de una infancia marcada por el abuso: “Estaba arruinada”

Samuel L. Jackson acusa a Argentina de ser “uno de los países más racistas del mundo” tras la final del Mundial

El cruce entre Tom Cruise y Kermit que acaparó las miradas en la final del Mundial 2026

La pelea entre Madonna y Justin Bieber por liderar el show de la final del Mundial preocupó a los productores: “Ninguno quería un papel secundario”

MUNDO

El Pentágono identificó a los dos soldados muertos en Jordania: un teniente de Hawai y una recluta de Texas de 19 años

El Pentágono identificó a los dos soldados muertos en Jordania: un teniente de Hawai y una recluta de Texas de 19 años

Estados Unidos redefine su doctrina militar frente a China: el plan del Pentágono para cerrar el acceso al Pacífico

Las protestas por la destitución de Mijailo Fedórov cumplen cinco días y presionan al Gobierno de Volodimir Zelensky

El ejército libanés despliega tropas en las "zonas piloto" del sur mientras Israel continúa sus bombardeos

Francia denunció que Irán detuvo e interrogó a dos empleados de su Embajada en Teherán