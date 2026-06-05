¿Es malo apagar el PC desde el botón físico? Esto es lo que puede ocurrir con tu disco duro

Un usuario enciende una moderna computadora de alto rendimiento con componentes internos iluminados por LED, mientras el sistema operativo Windows comienza a cargar en la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apagar una computadora manteniendo presionado el botón físico puede parecer una solución rápida cuando el sistema deja de responder, pero los especialistas desaconsejan convertir esta práctica en un hábito. Aunque los sistemas operativos actuales son más resistentes, cortar la energía de forma brusca todavía puede provocar corrupción de archivos, errores en el arranque e incluso daños en las unidades de almacenamiento.

La situación es especialmente delicada cuando el equipo está instalando actualizaciones o escribiendo información en el disco. En esos casos, una interrupción repentina puede dejar al sistema operativo en un estado inestable y obligar al usuario a recurrir a procesos de recuperación o, en el peor de los escenarios, perder información importante.

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Qué ocurre cuando se apaga correctamente un computador

En un apagado convencional, realizado desde Windows 11, macOS o cualquier otro sistema operativo, el equipo sigue una serie de pasos antes de desconectarse por completo.

Primero, el sistema envía una señal a todos los programas abiertos para que guarden los cambios pendientes y se cierren de forma adecuada. Posteriormente, detiene los servicios del sistema, registra información sobre la sesión y comunica al disco duro que finalice las operaciones en curso.

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Una mano presiona el botón de encendido de una PC moderna con una luz de advertencia roja, sugiriendo una acción crítica o un problema técnico en un entorno de oficina o doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo cuando todos estos procesos concluyen, la placa base corta el suministro eléctrico. Este procedimiento evita que los archivos queden incompletos y permite que el sistema mantenga organizada la información almacenada.

Qué sucede al mantener pulsado el botón de encendido

Cuando el usuario presiona el botón físico durante varios segundos, entra en funcionamiento un mecanismo de emergencia controlado por la BIOS o UEFI.

En lugar de permitir que el sistema operativo cierre los procesos de manera ordenada, la energía se interrumpe de forma inmediata. Como consecuencia, los archivos abiertos pueden quedar incompletos y algunas operaciones críticas se detienen de forma abrupta.

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Los sistemas de archivos modernos, como NTFS en Windows o APFS en macOS, funcionan como complejas bases de datos que registran dónde se encuentra cada documento. Si el suministro eléctrico se corta inesperadamente, esa estructura puede dañarse y provocar errores que afecten al funcionamiento general del equipo.

Especialistas aconsejan apagar siempre de manera correcta la PC, sin necesidad de usar el botón de encendido. Crédito Dijín

En determinados casos, incluso puede corromperse un archivo esencial para el arranque del sistema, lo que puede desembocar en mensajes de error o pantallas azules.

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Los discos duros mecánicos son los más vulnerables

Los riesgos son mayores en los computadores que todavía utilizan discos duros HDD. Estas unidades almacenan la información en platos magnéticos que giran a gran velocidad y utilizan cabezales de lectura extremadamente precisos. Durante un apagado normal, esos componentes regresan a una posición segura antes de detenerse.

Sin embargo, un corte repentino de energía aumenta la posibilidad de que el cabezal entre en contacto con la superficie del disco, provocando daños físicos que pueden traducirse en la pérdida permanente de los archivos almacenados.

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Aunque cada vez son menos frecuentes, muchos equipos antiguos todavía utilizan este tipo de tecnología.

Un disco duro HDD es más probable que falle si es que no apagas correctamente la computadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los SSD tampoco están exentos de riesgos

Los discos de estado sólido (SSD), presentes en la mayoría de los computadores actuales, son más resistentes porque no tienen partes móviles. No obstante, tampoco son inmunes a los efectos de un apagado forzado.

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Una interrupción inesperada puede afectar los procesos de escritura en las celdas de memoria, alterar los datos almacenados temporalmente en la caché e incluso reducir la vida útil del dispositivo a largo plazo.

Aunque las probabilidades de sufrir daños graves son menores que en un HDD, los expertos recomiendan evitar este procedimiento salvo en situaciones de emergencia.

Aunque hay menos probabilidades, los disco duro SSD también pueden sufrir daño si una PC es apagada de manera incorrecta. (Imagen ilustrativa Infobae)

El peor momento para forzar el apagado

Existe una circunstancia en la que mantener presionado el botón de encendido puede ser especialmente peligroso: durante una actualización del sistema.

Mientras Windows o macOS instalan nuevos componentes, escriben archivos esenciales para el funcionamiento del equipo. Si el proceso se interrumpe de forma abrupta, algunos de esos archivos pueden quedar incompletos.

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El resultado puede ser un sistema incapaz de iniciar correctamente, obligando al usuario a reparar la instalación o incluso a reinstalar el sistema operativo.

Por ello, los especialistas recomiendan utilizar siempre las opciones de apagado tradicionales y recurrir al botón físico únicamente cuando el equipo se haya bloqueado por completo y no exista otra alternativa para recuperar el control del sistema.

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