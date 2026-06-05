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Códigos gratis de Free Fire hoy viernes 5 de junio de 2026: listado completo y pasos para canjear

Los usuarios pueden acceder a una skin, una caja, un emote o recursos para mejorar su inventario sin gastar dinero

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Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I
Free Fire es un battle royale para celulares. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

Si juegas Free Fire, sabes que un código a tiempo puede darte una ventaja inmediata: una skin, una caja, un emote o recursos para mejorar tu inventario sin gastar dinero.

Este viernes 5 de junio de 2026 circula un listado de códigos promocionales para canjear recompensas. A continuación, el listado completo y una guía clara para usarlos paso a paso.

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En Free Fire (de Garena), los códigos suelen tener vigencia limitada. Pueden expirar en pocas horas, agotarse por cupo de canjes o ser válidos solo en determinadas regiones. Por eso conviene intentar canjearlos cuanto antes y copiar/pegar cada código para evitar errores de escritura.

Free Fire está disponible Play Store y App Store. (YouTube: Garena Free Fire Global)
Free Fire está disponible Play Store y App Store. (YouTube: Garena Free Fire Global)

Listado de códigos gratis de Free Fire (viernes 5 de junio de 2026)

  • FFSKTXVQF2NR
  • NPTF2FWSPXN9
  • FFDMNSW9KG2
  • FFCBRAXQTS9S
  • FFSGT7KNFQ2X
  • FPSTQ7MXNPY5
  • 4N8M2XL9R1G3
  • H8YC4TN6VKQ9
  • FF6YH3BFD7VT
  • B1RK7C5ZL8YT
  • 4ST1ZTBZBRP9
  • BR43FMAPYEZZ
  • UPQ7X5NMJ64V
  • S9QK2L6VP3MR
  • FFR4G3HM5YJN
  • 6KWMFJVMQQYG
  • FZ5X1C7V9B2N
  • FT4E9Y5U1I3O
  • FP9O1I5U3Y2T
  • FM6N1B8V3C4X
  • FA3S7D5F1G9H
  • FK3J9H5G1F7D
  • FU1I5O3P7A9S
  • F7F9A3B2K6G8
  • FE2R8T6Y4U1I

Para qué sirven los códigos de Free Fire

Los códigos de Free Fire (también llamados “redeem codes”) se canjean por recompensas dentro del juego. El contenido exacto depende de la promoción y del servidor, pero suelen entregar ítems cosméticos y recursos de uso habitual.

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Entre las recompensas más comunes se incluyen skins de armas, bundles, emotes, cajas de botín, tickets, cupones y otros artículos que se acreditan en tu cuenta. En muchos casos, el premio llega al buzón del juego minutos después del canje.

(Free Fire / Garena)
Free Fire cuenta con una página web especial para reclamar los códigos. (Free Fire / Garena)

Cómo canjear los códigos de Free Fire (paso a paso)

Para canjearlos correctamente, sigue estos pasos:

  1. Entra al sitio oficial de canje de Garena (Reward Redemption).
  2. Inicia sesión con la misma cuenta que usas en Free Fire (por ejemplo, Google, Facebook, Apple, VK o Huawei, según tu caso).
  3. Copia y pega el código en el campo de canje, exactamente como aparece.
  4. Confirma el canje y espera el mensaje de validación.
  5. Abre Free Fire y revisa el buzón/correo interno para reclamar el premio.

Consejo: evita escribir el código manualmente. Un solo carácter incorrecto puede hacer que no se valide.

Este juego se encuentra únicamente disponible para móviles. (Free Fire / Garena)
Este juego se encuentra únicamente disponible para móviles. (Free Fire / Garena)

Qué hacer si los códigos no funcionan

Si un código no se puede canjear, estas son las razones más frecuentes:

  • Código vencido: la vigencia puede ser de horas o de un solo día.
  • Cupo agotado: algunos códigos tienen un límite de canjes y dejan de funcionar cuando se completa.
  • Restricción por región/servidor: puede no estar disponible en tu país o servidor.
  • Error de escritura: es común confundir “O” con “0” o “I” con “1”.
  • Cuenta incorrecta: si iniciaste sesión con otra cuenta, el canje no se aplicará a tu usuario.

Si falla, intenta con otro código del listado, verifica que estés conectado con la cuenta correcta y vuelve a revisar el buzón del juego. En algunos casos, ayuda cerrar y abrir la aplicación para que se actualicen las recompensas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El juego ofrece eventos y recompensas por tiempo limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo empezar a jugar Free Fire

Si vas a comenzar desde cero, este es el proceso básico:

  1. Descarga Free Fire desde la tienda oficial de tu dispositivo (Android o iOS).
  2. Abre el juego y elige un método de inicio de sesión. Es recomendable vincular la cuenta para no perder el progreso.
  3. Completa el tutorial para aprender movimiento, disparo, recolección de objetos y uso de habilidades.
  4. Ajusta sensibilidad, controles y HUD según tu comodidad.
  5. Entra a partidas clásicas para practicar y luego pasa a clasificatorias cuando ya domines el mapa y las armas.

Con la cuenta lista, puedes volver al sitio oficial de canje, ingresar cualquiera de los códigos disponibles y reclamar tus recompensas dentro del juego.

Qué es Free Fire Max

Free Fire MAX es una versión mejorada de Free Fire diseñada para ofrecer gráficos de mayor calidad, efectos visuales más detallados y una experiencia más fluida en dispositivos compatibles.

Mantiene el mismo estilo de juego tipo battle royale, con partidas rápidas y controles similares. Además, permite jugar con usuarios de Free Fire gracias a la tecnología Firelink, que sincroniza la cuenta y el progreso para usar el mismo personaje e inventario.

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