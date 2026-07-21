El Salvador avanza en la cosecha de más de 12 millones de quintales de maíz, pese a la canícula dice ministro

El Salvador suma quince días de cosecha y multiplica sus zonas productoras en 2026 (Foto cortesía MAG)

El Salvador atraviesa su segundo tramo consecutivo de cosecha en el año 2026, acumulando ya quince días de recolección agrícola ininterrumpida, según confirmó el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, en una entrevista transmitida por el canal estatal. El funcionario detalló que el país ha experimentado un crecimiento significativo en la extensión de sus zonas productoras, que pasaron de once a ciento cuarenta, impulsadas por estrategias anticipatorias y el uso de tecnología satelital para monitoreo agrícola.

La expansión agrícola responde a la necesidad de enfrentar el impacto de la canícula, periodo caracterizado por la ausencia de lluvias en el mes de julio, y a los efectos del fenómeno climático El Niño, que afecta a varios países del continente.

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Según declaraciones recogidas por el canal estatal, el gobierno salvadoreño implementó un sistema de monitoreo satelital inteligente, denominado MIRA, que permite vigilar en tiempo real las condiciones de las plantaciones y anticipar riesgos como sequías, plagas y enfermedades.

El programa de aumento de la producción, coordinado por el gobierno central, inició con el aseguramiento de cultivos de hortalizas de consumo masivo, como tomate, papa, cebolla, chile y pepino.

El Salvador prevé alcanzar entre 17 y 18 millones de quintales de maíz, suficiente para cubrir la demanda nacional estimada en 20 millones de quintales./(Redes de Óscar Domínguez)

Según Domínguez, actualmente existen 3,600 manzanas dedicadas a la producción de hortalizas, todas equipadas con sistemas de riego, y el 60% bajo sistemas de protección especializada. El resto corresponde a siembras a cielo abierto, implementando semillas de alto rendimiento y resistencia, lo que ha permitido incrementar la presencia de producto nacional en los mercados internos.

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La diversificación de cultivos representa otro cambio relevante. Tradicionalmente, la agricultura salvadoreña se centraba en maíz y frijol, pero la entrega del bono agrícola en formato digital ha facilitado que los productores elijan libremente semillas e insumos, promoviendo la siembra de hortalizas y frutas. “Eso se llama libertad en la elección y la libertad de que el productor pueda sembrar lo que quiera”, afirmó Domínguez durante la entrevista televisiva.

El funcionario precisó que, tras los resultados positivos en hortalizas, el gobierno central aplicó la misma estrategia a los granos básicos. Se identificaron zonas con mayor probabilidad de lluvias y se instruyó a los agricultores sobre el momento óptimo para sembrar, en función de la humedad del suelo. Según Domínguez, las zonas productoras suman actualmente más de ciento sesenta y cuatro mil manzanas dedicadas a granos básicos, en óptimas condiciones y en pleno proceso de cosecha.

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El diseño de la estrategia buscó que, en este mes de julio, los cultivos de frijol alcanzaran su maduración y que entre finales de julio y comienzos de agosto comenzara la cosecha de maíz. “Ya llevamos quince días cosechando maíz”, enfatizó el viceministro. En rutas del occidente del país puede observarse la venta de frijol nuevo, reflejando el avance de la cosecha en diferentes regiones.

El país registra un crecimiento histórico en la superficie cultivada y en la diversificación de productos, facilitado por tecnología de monitoreo y nuevas políticas de apoyo a pequeños y medianos productores (Foto cortesía MAG)

Las proyecciones oficiales indican que el país superará los doce millones doscientos mil quintales de maíz y un millón doscientos mil quintales de frijol durante el presente ciclo agrícola. El monitoreo permanente y la articulación entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las gremiales agrícolas han sido clave para lograr estos resultados, según las autoridades entrevistadas por el canal estatal.

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Organización advirtió de déficit de maíz en 2026

El presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo), Luis Treminio, advirtió en mayo que El Salvador enfrentará un déficit de 2.840.000 quintales de maíz para lo que resta de 2026, según sus proyecciones difundidas en una entrevista televisiva.

De acuerdo con el dirigente, el país requiere 18 millones 800.000 quintales para cubrir el consumo nacional, pero la producción estimada ronda los 15 millones 960.000, en un escenario de caída de productividad en distintas zonas del territorio. El titular de Campo sostuvo que se recurrirá a la importación.

Treminio explicó que esa producción se prevé sobre una superficie de 380.000 manzanas, con un rendimiento promedio de 42 quintales por manzana. “Ya ha bajado la productividad, anteriormente estaba a 50, bajamos hace dos años a 44 y hoy a 42”, dijo en el programa Diálogo 21.

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