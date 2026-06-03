Cómo crear listas y filtros personalizados en WhatsApp para separar clientes, proveedores y chats personales

El camino más directo parte de la pantalla principal de chats. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / WhatsApp)

WhatsApp permite crear listas y filtros personalizados para organizar la bandeja de entrada en pestañas separadas, de modo que los mensajes de trabajo —clientes y proveedores— no se mezclen con las conversaciones personales.

La función agrupa chats en categorías visibles en la parte superior de la pantalla y se activa en pocos pasos desde dos rutas distintas dentro de la aplicación.

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Cómo crear listas personalizadas en WhatsApp paso a paso

El camino más directo parte de la pantalla principal de chats. En la parte superior aparece una barra con filtros predeterminados —Todos, No leídos, Favoritos, Grupos— que se puede deslizar hacia la izquierda hasta revelar un ícono con el signo más. Al tocarlo, la aplicación solicita un nombre para la nueva lista: “Clientes”, “Proveedores” o cualquier etiqueta que el usuario defina.

WhatsApp permite crear listas y filtros personalizados para organizar la bandeja de entrada en pestañas separadas. REUTERS/Dado Ruvic

Tras escribir el nombre, se seleccionan los contactos o grupos que integrarán esa categoría y se confirma la operación. La lista queda disponible de inmediato en la barra superior. El mismo procedimiento se repite para cada categoría adicional que se quiera crear.

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Crear filtros desde los ajustes de WhatsApp

Existe una segunda vía para quienes prefieren gestionar sus listas desde la configuración general. En Android se accede desde el menú de los tres puntos verticales; en iOS, desde el ícono de engranaje.

Cabe indicar que dentro de los ajustes, la sección Listas concentra todas las opciones relacionadas con esta función.

En Android se accede a listas desde el menú de los tres puntos verticales. REUTERS/Dado Ruvic

Allí aparece la opción para crear una lista personalizada. El proceso es equivalente al método anterior: se asigna un nombre, se añaden los contactos o grupos correspondientes y se guardan los cambios. Las listas creadas por esta vía también aparecen en la barra superior de chats sin necesidad de reiniciar la aplicación.

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Cuando un usuario incorpora un nuevo cliente o cambia de proveedor, no hace falta eliminar la lista y volver a crearla. Manteniendo presionado el nombre del filtro en la pantalla principal de chats se despliega un menú con la opción de editar, desde donde se pueden añadir o quitar contactos en cualquier momento.

Las listas también admiten combinar tipos de conversación. Un filtro de “Proveedores” puede incluir al mismo tiempo un grupo de coordinación de entregas y el chat privado con el representante comercial de esa misma empresa.

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Las listas también admiten combinar tipos de conversación. REUTERS/Dado Ruvic

Separar el trabajo de la vida personal con filtros activos

Al tocar una lista en la barra superior, el filtro se resalta y la pantalla muestra únicamente los chats que pertenecen a esa categoría. Los demás mensajes quedan ocultos mientras ese filtro está activo, lo que permite concentrar la atención en un solo contexto sin distracciones.

Esa dinámica resulta práctica para quienes alternan entre distintos roles a lo largo del día: durante el horario laboral se activa el filtro de “Clientes” o “Proveedores”, y al cerrar la jornada se cambia al de “Personal” para acceder únicamente a las conversaciones de ese ámbito.

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Medidas para blindar tu cuenta de WhatsApp contra accesos no autorizados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señala que la primera línea de defensa es no compartir con nadie el código de registro ni el PIN de verificación en dos pasos, sin importar quién lo solicite ni bajo qué pretexto.

WhatsApp permite vincular la misma cuenta a varios dispositivos mediante códigos QR. EFE/EPA/IAN LANGSDON

Activar la verificación en dos pasos es otra de las acciones que la dependencia recomienda de forma expresa. Este mecanismo añade una capa adicional de protección que dificulta el acceso a la cuenta incluso si alguien obtiene el código de registro.

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El buzón de voz representa un punto de entrada que suele pasarse por alto. Protegerlo con una contraseña propia evita que terceros puedan interceptar mensajes de voz utilizados en procesos de recuperación de cuenta. En la misma línea, registrar un correo electrónico de recuperación dentro de los ajustes de WhatsApp refuerza las opciones disponibles para retomar el control si se produce un acceso indebido.

Cómo detectar si alguien está usando tu cuenta de WhatsApp sin permiso

WhatsApp permite vincular la misma cuenta a varios dispositivos mediante códigos QR. Esa comodidad también abre la posibilidad de que alguien conecte un equipo sin autorización del titular, por lo que revisar periódicamente la lista de dispositivos vinculados es una práctica que conviene incorporar como rutina.

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Se recomienda no compartir con nadie el código de registro ni el PIN de verificación en dos pasos. REUTERS/Dado Ruvic

Hay señales concretas que pueden indicar que una sesión no autorizada está activa. Recibir códigos SMS que el usuario no solicitó es una de ellas. Otra es notar que los mensajes aparecen como leídos sin que el titular de la cuenta los haya abierto.

Ante cualquiera de esas señales, cerrar todas las sesiones activas desde los ajustes de la aplicación es el paso inmediato para cortar el acceso no autorizado, independientemente del sistema operativo que use el dispositivo principal.

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