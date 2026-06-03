Tecno

Cómo crear listas y filtros personalizados en WhatsApp para separar clientes, proveedores y chats personales

Cuando un usuario incorpora un nuevo cliente o cambia de proveedor, no hace falta eliminar la lista y volver a crearla

Guardar
Google icon
WhatsApp - app - listas - filtros - chats - tecnología - 2 de junio
El camino más directo parte de la pantalla principal de chats. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / WhatsApp)

WhatsApp permite crear listas y filtros personalizados para organizar la bandeja de entrada en pestañas separadas, de modo que los mensajes de trabajo —clientes y proveedores— no se mezclen con las conversaciones personales.

La función agrupa chats en categorías visibles en la parte superior de la pantalla y se activa en pocos pasos desde dos rutas distintas dentro de la aplicación.

PUBLICIDAD

Cómo crear listas personalizadas en WhatsApp paso a paso

El camino más directo parte de la pantalla principal de chats. En la parte superior aparece una barra con filtros predeterminados —Todos, No leídos, Favoritos, Grupos— que se puede deslizar hacia la izquierda hasta revelar un ícono con el signo más. Al tocarlo, la aplicación solicita un nombre para la nueva lista: “Clientes”, “Proveedores” o cualquier etiqueta que el usuario defina.

WhatsApp permite crear listas y filtros personalizados para organizar la bandeja de entrada en pestañas separadas. REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp permite crear listas y filtros personalizados para organizar la bandeja de entrada en pestañas separadas. REUTERS/Dado Ruvic

Tras escribir el nombre, se seleccionan los contactos o grupos que integrarán esa categoría y se confirma la operación. La lista queda disponible de inmediato en la barra superior. El mismo procedimiento se repite para cada categoría adicional que se quiera crear.

PUBLICIDAD

Crear filtros desde los ajustes de WhatsApp

Existe una segunda vía para quienes prefieren gestionar sus listas desde la configuración general. En Android se accede desde el menú de los tres puntos verticales; en iOS, desde el ícono de engranaje.

Cabe indicar que dentro de los ajustes, la sección Listas concentra todas las opciones relacionadas con esta función.

En Android se accede a listas desde el menú de los tres puntos verticales. REUTERS/Dado Ruvic
En Android se accede a listas desde el menú de los tres puntos verticales. REUTERS/Dado Ruvic

Allí aparece la opción para crear una lista personalizada. El proceso es equivalente al método anterior: se asigna un nombre, se añaden los contactos o grupos correspondientes y se guardan los cambios. Las listas creadas por esta vía también aparecen en la barra superior de chats sin necesidad de reiniciar la aplicación.

Editar listas y agregar contactos nuevos sin empezar desde cero

Cuando un usuario incorpora un nuevo cliente o cambia de proveedor, no hace falta eliminar la lista y volver a crearla. Manteniendo presionado el nombre del filtro en la pantalla principal de chats se despliega un menú con la opción de editar, desde donde se pueden añadir o quitar contactos en cualquier momento.

Las listas también admiten combinar tipos de conversación. Un filtro de “Proveedores” puede incluir al mismo tiempo un grupo de coordinación de entregas y el chat privado con el representante comercial de esa misma empresa.

Las listas también admiten combinar tipos de conversación. REUTERS/Dado Ruvic
Las listas también admiten combinar tipos de conversación. REUTERS/Dado Ruvic

Separar el trabajo de la vida personal con filtros activos

Al tocar una lista en la barra superior, el filtro se resalta y la pantalla muestra únicamente los chats que pertenecen a esa categoría. Los demás mensajes quedan ocultos mientras ese filtro está activo, lo que permite concentrar la atención en un solo contexto sin distracciones.

Esa dinámica resulta práctica para quienes alternan entre distintos roles a lo largo del día: durante el horario laboral se activa el filtro de “Clientes” o “Proveedores”, y al cerrar la jornada se cambia al de “Personal” para acceder únicamente a las conversaciones de ese ámbito.

Medidas para blindar tu cuenta de WhatsApp contra accesos no autorizados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señala que la primera línea de defensa es no compartir con nadie el código de registro ni el PIN de verificación en dos pasos, sin importar quién lo solicite ni bajo qué pretexto.

WhatsApp permite vincular la misma cuenta a varios dispositivos mediante códigos QR. EFE/EPA/IAN LANGSDON
WhatsApp permite vincular la misma cuenta a varios dispositivos mediante códigos QR. EFE/EPA/IAN LANGSDON

Activar la verificación en dos pasos es otra de las acciones que la dependencia recomienda de forma expresa. Este mecanismo añade una capa adicional de protección que dificulta el acceso a la cuenta incluso si alguien obtiene el código de registro.

El buzón de voz representa un punto de entrada que suele pasarse por alto. Protegerlo con una contraseña propia evita que terceros puedan interceptar mensajes de voz utilizados en procesos de recuperación de cuenta. En la misma línea, registrar un correo electrónico de recuperación dentro de los ajustes de WhatsApp refuerza las opciones disponibles para retomar el control si se produce un acceso indebido.

Cómo detectar si alguien está usando tu cuenta de WhatsApp sin permiso

WhatsApp permite vincular la misma cuenta a varios dispositivos mediante códigos QR. Esa comodidad también abre la posibilidad de que alguien conecte un equipo sin autorización del titular, por lo que revisar periódicamente la lista de dispositivos vinculados es una práctica que conviene incorporar como rutina.

Se recomienda no compartir con nadie el código de registro ni el PIN de verificación en dos pasos. REUTERS/Dado Ruvic
Se recomienda no compartir con nadie el código de registro ni el PIN de verificación en dos pasos. REUTERS/Dado Ruvic

Hay señales concretas que pueden indicar que una sesión no autorizada está activa. Recibir códigos SMS que el usuario no solicitó es una de ellas. Otra es notar que los mensajes aparecen como leídos sin que el titular de la cuenta los haya abierto.

Ante cualquiera de esas señales, cerrar todas las sesiones activas desde los ajustes de la aplicación es el paso inmediato para cortar el acceso no autorizado, independientemente del sistema operativo que use el dispositivo principal.

Temas Relacionados

WhatsAppChatsAppLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mayor error de privacidad en OnlyFans: por qué usar tu correo de siempre te expone a los hackers

Infobae entrevistó a Magalí Dos Santos, perito en informática forense, para analizar por qué usar el correo puede exponer la identidad digital de un usuario y qué hacer si los datos ya fueron comprometidos

El mayor error de privacidad en OnlyFans: por qué usar tu correo de siempre te expone a los hackers

Código Geek con IA: cómo la inteligencia artificial está transformando la cultura y la programación

En los años noventa surgió el Geek Code, un conjunto de símbolos que los entusiastas de la informática usaban para describirse

Código Geek con IA: cómo la inteligencia artificial está transformando la cultura y la programación

La razón detrás del diseño en U de los asientos de inodoro en lugares públicos

Al eliminar la sección frontal del asiento, se logra que el usuario toque menos áreas potencialmente sucias

La razón detrás del diseño en U de los asientos de inodoro en lugares públicos

One UI 9 podría ofrecerte una herramienta clave para proteger tu dispositivo ante robos o pérdidas

Al intentar apagar o reiniciar un dispositivo Galaxy, el sistema solicitaría la verificación mediante PIN, patrón o contraseña

One UI 9 podría ofrecerte una herramienta clave para proteger tu dispositivo ante robos o pérdidas

Más espacio y menos desorden: truco de diseñadores para colgar el TV sin racks tradicionales

La nueva tendencia busca integrar la televisión al diseño del living mediante soluciones personalizadas que ocultan cables y dispositivos electrónicos

Más espacio y menos desorden: truco de diseñadores para colgar el TV sin racks tradicionales

DEPORTES

La desopilante reacción de Baldassi luego de que el Turco Husaín y Maxi López le reclamaran un penal en un histórico Superclásico

La desopilante reacción de Baldassi luego de que el Turco Husaín y Maxi López le reclamaran un penal en un histórico Superclásico

El importante anuncio de Kevin Zenón durante el receso con el plantel de Boca Juniors

Leonardo Ponzio sorprendió al revelar qué jugador le agregaría a la lista de Scaloni para el Mundial

“El tren no pasa dos veces, la Scaloneta, sí”: el emotivo video que publicó la AFA a días del inicio del Mundial

“Papá, tienes que volver”: el estremecedor relato del brasileño Oscar sobre el paro cardíaco que lo obligó a retirarse

TELESHOW

La batalla campal que generó Solange Abraham en Gran Hermano: la celebración que terminó en una ola de peleas

La batalla campal que generó Solange Abraham en Gran Hermano: la celebración que terminó en una ola de peleas

El desgarrador llanto de Nazarena Vélez contra Fede Bal: “Tuve ganas de matarlo”

Grego Rossello lució un edredón en su cama que generó debate y le hizo un planteo a Wanda Nara: “Fue todo su culpa”

La nueva canción viral del Chapu Martínez para el Mundial: “Traeme la cuarta, Messi”

El sacrificio de Griselda Siciliani en sus inicios como actriz y el gesto de Hugo Midón: “No podía pagar sus clases”

INFOBAE AMÉRICA

El seguro de riesgos laborales en República Dominicana cambia con el decreto 287-26 y deja una novedad clave

El seguro de riesgos laborales en República Dominicana cambia con el decreto 287-26 y deja una novedad clave

Comerciante costarricense desaparece en Bogotá tras última comunicación con su pareja

El Salvador registra incremento sostenido de enfermedades eruptivas, pero sólo 19 casos confirmados de sarampión

Ministerio Público “no detendrá la lucha contra la corrupción” en República Dominicana

El autor Arquímedes González denuncia extensión de represión de Nicaragua a refugiados en Centroamérica