No debería ser tan fácil drogarse

Si bien los estadounidenses pueden tener dificultades para costear alimentos, gasolina y una visita al médico, las drogas y el alcohol son más accesibles que nunca. REUTERS/Priyanshu Singh

Nunca ha sido tan fácil estar intoxicado todo el día, todos los días en Estados Unidos.

Consideremos algunas tendencias:

En 1950, el estadounidense promedio tenía que gastar el 75% de su salario diario (después de impuestos) para comprar una botella de vodka. Hoy, esa cifra es inferior al 5%. La disminución de los impuestos al alcohol y el aumento de los ingresos han reducido el costo a una quinceava parte de lo que era antes.

La legalización de la marihuana facilitó enormemente su compra. También la ha abaratado. En Oregón, el precio promedio de la marihuana por gramo ha bajado más del 60% desde su legalización.

Las drogas sintéticas potentes, como el fentanilo y la metanfetamina, han dominado el mercado ilegal de drogas. Estas drogas pasaron de ser baratas a ser aún más baratas; el precio del fentanilo cayó un 50% en cinco años. Además, pueden ser mucho más potentes que las drogas no sintéticas, lo que significa que los consumidores necesitan comprar menos para obtener el mismo efecto.

Otros costos también han disminuido. El consumo de drogas ya no conlleva la amenaza de encarcelamiento que antes suponía. En algunas ciudades progresistas, es común que la gente consuma drogas en público sin consecuencias legales. El consumo de ciertas drogas también se ha vuelto más aceptable culturalmente, incluyendo el consumo de marihuana y la microdosificación de psicodélicos.

Si bien los estadounidenses pueden tener dificultades para costear alimentos, gasolina y una visita al médico, las drogas y el alcohol son más accesibles que nunca.

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El resultado es una sociedad donde es fácil emborracharse y drogarse. Es una sociedad menos saludable: alrededor de 48 millones de estadounidenses son adictos a algún tipo de droga, una estadística que incluye el alcohol. Aproximadamente 70.000 personas mueren cada año por sobredosis. A pesar de una disminución en el consumo de alcohol, alrededor de 178.000 personas mueren anualmente por consumo excesivo. Es una sociedad menos segura, ya que la intoxicación y los mercados ilegales de drogas a menudo desembocan en delincuencia. Y es una sociedad menos racional; la mayoría de las personas no toman las mejores decisiones cuando están bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Es una sociedad aún menos libre. Los adictos suelen describir la dependencia a las drogas como una especie de prisión.

Para las sustancias legales, existe una manera sencilla de frenar estas tendencias. No requiere volver a la Ley Seca ni a las formas anteriores de la guerra contra las drogas, ambas fracasadas. Los legisladores pueden simplemente aumentar los precios mediante impuestos. Alabama, Maryland y Utah han implementado medidas similares en los últimos años, demostrando que es políticamente viable.

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Estos impuestos funcionan. Según estudios, aumentar el precio del alcohol un 10% reduciría el consumo en un 5% y la tasa de mortalidad por enfermedades relacionadas con el alcohol entre un 9% y un 25%. Los impuestos sobre los productos de marihuana también se asocian con una menor demanda.

Un argumento frecuente de la industria del alcohol es que estos impuestos son regresivos, y es cierto que los precios más altos afectan más a los pobres. Pero con impuestos más altos, esas comunidades también se beneficiarían de una menor incidencia de conducción bajo los efectos del alcohol, violencia y desorden público.

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Los impuestos también costarían más a los consumidores problemáticos que a los consumidores ocasionales. Si una copa de ron cuesta 10 centavos más, no lo notarás si solo tomas un par de copas con amigos una o dos veces por semana. Si bebes mucho a diario, el costo adicional se acumulará rápidamente y tal vez te lleve a reconsiderar tu hábito o a dejar de beber tanto.

¿Y qué pasa con las drogas ilegales? Sus consumidores también son sensibles al precio. Un aumento del 10% en el precio de las drogas ilegales conlleva una disminución del 9% en la demanda, según un estudio del Instituto Australiano de Criminología. Uno de los tratamientos más prometedores para la adicción a la metanfetamina y la cocaína es la “gestión de contingencias”, que ofrece a los consumidores dinero en efectivo u otras recompensas económicas para que dejen de consumir drogas. Esto impone un costo monetario al consumo de drogas, lo que lleva incluso a los adictos a reducir su consumo. Otros tipos de costos también pueden funcionar: la amenaza de penas de cárcel cortas pero consistentes ha sido eficaz para frenar el consumo de sustancias entre los consumidores de drogas ilegales y aquellos arrestados o condenados por delitos relacionados con el alcohol.

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Por supuesto, los legisladores no pueden simplemente aumentar los impuestos sobre las drogas ilegales. Para estas sustancias, tendrán que imponer costos menos directos. El país acierta al alejarse de las largas penas de prisión por consumo de drogas, pero eso no significa que deba eliminar todos los costos sociales asociados con las sustancias ilegales. En Portugal, las autoridades han utilizado la amenaza de sanciones civiles —multas, servicio comunitario, revocación de licencias profesionales— para impulsar a las personas a recibir tratamiento para la adicción. Los tribunales de drogas estadounidenses siguen un modelo similar con la amenaza de cárcel o prisión, pero sufren de una financiación insuficiente y a menudo derivan a las personas a tratamientos inadecuados. Estos son problemas que se pueden solucionar.

Lo fundamental es que imponer al menos algún costo puede ayudar a alejar a las personas del consumo de drogas. Los responsables políticos también deberían reducir el costo de dejar las drogas haciendo que el tratamiento eficaz para la adicción sea más asequible y accesible. El objetivo debería ser facilitar y abaratar el acceso a la ayuda, en lugar de conseguir drogas.

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La fricción es importante. Cuando algo se vuelve más caro o difícil de obtener, la gente lo busca menos. Mientras gran parte del país revierte políticas, como el encarcelamiento masivo, que hemos considerado demasiado punitivas, deberíamos buscar otras maneras de generar fricción con sustancias que, en abundancia, pueden secuestrar nuestra mente y llevarnos al consumo excesivo, la adicción o algo peor.

Nadie quiere ser aguafiestas, pero una nación inundada de drogas baratas es una nación con más problemas de drogas. Es hora de intervenir.

© The New York Times 2026.