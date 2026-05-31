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Apple Music estaría trabajando en un plan más económico para sus suscriptores

Un análisis de la versión beta de la aplicación en Android revela pistas sobre un posible nivel de suscripción más barato, pero se descarta que el servicio sea gratuito

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Apple Music tiene una promoción para nuevos usuarios del servicio.
Actualmente, Apple Music ofrece un servicio uniforme para todos los planes de suscripción, sin diferencias en las funcionalidades. (Foto: Apple)

Apple Music podría preparar un plan económico con funciones limitadas para suscriptores, a partir de líneas de código detectadas en la versión beta para desarrolladores de su aplicación en Android.

Pese a que algunos pueden creer que se trata de una función gratuita, no se trata de ello, porque la plataforma mantiene su defensa pública de un modelo de pago para proteger la remuneración de los artistas.

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Por qué se cree que Apple Music podría lanzar un servicio más económico

Una pista es la aparición de dos mensajes de error que no encajan con el servicio actual: uno indica “Se requiere acceso Premium” y otro avisa que se alcanzó un “límite de saltos” con la leyenda “No se pueden saltar más pistas”, según publicó en X Aaron Perris, analista de MacRumors.

La beta de Apple Music en Android anticipa un posible plan económico con funciones limitadas para suscriptores. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La beta de Apple Music en Android anticipa un posible plan económico con funciones limitadas para suscriptores. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Hasta ahora, Apple Music ofrece el mismo servicio a todos sus usuarios, más allá de la modalidad elegida: suscripción individual, familiar, para estudiantes o dentro de Apple One. La única variación es el tipo de acceso contratado, no las funciones disponibles.

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Ese esquema uniforme es lo que vuelve llamativas las referencias detectadas en la beta de Android. Apple no tiene hoy un plan “premium”, ni tampoco uno más barato con funciones recortadas, de modo que la sola mención a un acceso Premium sugiere una futura segmentación del servicio.

Qué significan los códigos de error que revelan las versiones beta de Apple Music

El acceso Premium y la restricción en los saltos de pistas surgen como novedades en el código detectado por desarrolladores. (Foto: X/@aaronp613)
El acceso Premium y la restricción en los saltos de pistas surgen como novedades en el código detectado por desarrolladores. (Foto: X/@aaronp613)

Una de las interpretaciones que plantea Perris es que esas líneas podrían estar vinculadas a algo ajeno al servicio principal, como las emisoras de radio. El propio análisis considera dudoso que esa hipótesis encaje con las emisoras de radio actuales de Apple.

La alternativa que gana fuerza es un esquema parecido al de Spotify en algunas listas de reproducción para usuarios gratuitos, donde el número de saltos está restringido. En el caso de Apple, la idea sería aplicarla a emisoras de radio programáticas o a una modalidad con menos prestaciones.

Eso implicaría un nivel “lite” con precio más bajo y más limitaciones que el servicio completo. Bajo ese modelo, los usuarios del plan estándar mantendrían los saltos sin restricciones, mientras que quienes pagaran menos quedarían sujetos a un tope.

Apple Music tiene una promoción para nuevos usuarios del servicio.
Las referencias a planes con funciones recortadas sugieren la próxima segmentación del servicio de Apple Music. (Foto: Apple)

Asimismo, el mensaje “Se requiere acceso Premium” encaja con esa arquitectura. Si existiera una versión más barata, algunas partes de la experiencia quedarían bloqueadas para esos suscriptores y requerirían pasar al plan completo.

Cuál es la visión de Apple Music sobre el lanzamiento de un plan gratuto

La información disponible no apunta a que Apple esté preparando una modalidad gratis. Fuera de la prueba gratuita de 30 días, Apple Music nunca se ofreció de forma completamente gratuita salvo en promociones, como beneficio asociado a un contrato de telefonía.

Esa prueba temporal tampoco sirve como antecedente de un nivel reducido, porque durante ese período el usuario recibe el servicio completo. No funciona como un plan permanente con restricciones, sino como acceso total por tiempo limitado.

El posible plan económico estaría inspirado en modelos de competidores como Spotify, aunque siempre bajo suscripción paga. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)
El posible plan económico estaría inspirado en modelos de competidores como Spotify, aunque siempre bajo suscripción paga. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

La postura corporativa refuerza esa lectura. En una entrevista de abril, Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music, sostuvo que los planes gratuitos con publicidad devalúan la música y defendió un sistema de suscripción paga que priorice la compensación de los artistas y una política de precios consistente.

Schusser lo señaló así: “Creo que no es correcto que los compositores y artistas digan simplemente: ‘¿Saben qué? Vamos a regalar esto’. Sobre todo teniendo en cuenta la escasa remuneración que recibirán a cambio”.

Con ese antecedente, la posibilidad más verosímil que surge del código no es una apertura hacia un modelo gratuito como el de Spotify, sino la creación de una capa intermedia: más barata que la actual, pero con acceso parcial y restricciones sobre algunas funciones.

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