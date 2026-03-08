Apple Music revelará si una canción fue hecha o no con inteligencia artificial

Apple Music exigirá a discográficas y distribuidoras que indiquen el uso de inteligencia artificial en canciones y arte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple Music prepara un cambio relevante en el panorama de la industria musical con la introducción de etiquetas de transparencia que revelarán si una canción, su arte o sus videos han sido creados, total o parcialmente, con inteligencia artificial (IA).

La medida, dirigida a discográficas y distribuidoras, busca aportar claridad a los usuarios y establecer un primer marco para el manejo de música generada por IA, en medio del vertiginoso crecimiento de esta tecnología.

La irrupción de la IA en la música y la respuesta de Apple Music

El auge de la música generada por IA transformó la forma en que se produce y consume contenido musical. Plataformas como Suno y Udio han popularizado servicios capaces de crear millones de canciones a diario, permitiendo que tanto aficionados como profesionales experimenten con nuevas formas de creatividad.

La nueva etiqueta de transparencia abarcará pistas de audio, letras, portadas de álbumes y videos musicales. (Apple)

Suno genera cerca de 7 millones de canciones al día y ha alcanzado los 2 millones de suscriptores de pago, mientras Deezer reportó que el 39% de los nuevos contenidos subidos a su plataforma entre enero de 2025 y enero de 2026 fueron generados por IA.

En este contexto, Apple Music anunció que exigirá a sus socios el uso de una “etiqueta de transparencia” para identificar cuándo una “parte sustancial” del contenido fue creada por IA. La medida, revelada a través de un boletín interno enviado el 4 de marzo, representa el primer paso para dotar a la industria de herramientas que permitan desarrollar políticas más estrictas sobre el uso de inteligencia artificial en la música.

¿Cómo funcionarán las etiquetas de transparencia?

El sistema de etiquetas de Apple Music abarca cuatro categorías: pista (audio), composición musical (incluidas las letras), arte de álbum y video musical. Las discográficas y distribuidoras deberán especificar, de manera voluntaria y previa al envío del material a la plataforma, si la IA participó de manera relevante en cualquiera de estos apartados.

Pista: Indica si la grabación de audio fue asistida o generada por IA.

Indica si la grabación de audio fue asistida o generada por IA. Composición: Refleja el uso de IA en la creación musical o en la escritura de letras.

Refleja el uso de IA en la creación musical o en la escritura de letras. Artwork: Señala imágenes estáticas o en movimiento creadas con IA utilizadas en la portada de álbumes o sencillos.

Señala imágenes estáticas o en movimiento creadas con IA utilizadas en la portada de álbumes o sencillos. Music Video: Aplica a videos musicales o componentes visuales de álbumes que utilicen IA.

Por ahora, el etiquetado de IA en Apple Music será voluntario y dependerá de los sellos discográficos. (Infobae América)

La responsabilidad de etiquetar recae por completo en los sellos y distribuidores, quienes deciden qué constituye una “parte sustancial” de contenido generado por IA. Se trata de un sistema opcional por el momento, aunque Apple Music ha dejado entrever la posibilidad de que el etiquetado se vuelva obligatorio a medida que la industria se ajusta a las nuevas demandas tecnológicas.

Desafíos y limitaciones del sistema

La decisión de Apple Music de delegar la transparencia en las discográficas presenta ventajas y desafíos. Por un lado, la iniciativa busca fomentar la honestidad y la trazabilidad del contenido. Por otro, la naturaleza opcional del sistema deja lugar a la omisión: los sellos podrían evitar la etiqueta por temor a perder reproducciones o a ser percibidos negativamente por los usuarios.

El hecho de etiquetar canciones con IA podría influir en las preferencias del público, que podría saltarse automáticamente aquellas canciones marcadas, aunque solo una fracción de la obra haya sido generada de esa forma.

Asimismo, la competencia en el sector musical digital es intensa y cada plataforma está adoptando medidas distintas frente al avance de la IA: mientras Deezer implementó una herramienta propia de detección y Bandcamp prohibió directamente la música generada por IA, Spotify aún no cuenta con un sistema claro para etiquetar este tipo de producciones.

El auge de plataformas como Suno y Udio aceleró la presencia de música generada por IA en los servicios de streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futuro de la transparencia en la música digital

La incorporación de etiquetas de transparencia en Apple Music marca un precedente en la industria, al reconocer el impacto de la IA en la creación musical y ofrecer a los oyentes información sobre el origen de las canciones. Aunque el sistema es por ahora voluntario, podría evolucionar hacia una obligatoriedad que refuerce la confianza del público y ayude a la industria a establecer nuevas reglas frente a la expansión de la inteligencia artificial.

Apple Music no ha confirmado la fecha exacta de implementación de este sistema, pero el anuncio anticipa que la transparencia y la regulación en torno a la música generada por IA serán temas centrales en el futuro del streaming musical.

En un entorno donde el uso de la inteligencia artificial sigue creciendo, la medida podría sentar las bases para una industria más informada y ética, donde los usuarios puedan elegir con mayor conocimiento sobre lo que escuchan.