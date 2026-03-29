Netflix sube precios en varios países: qué significa el aumento para los usuarios

Los usuarios de Netflix de diferentes naciones recibirán una notificación con los ajustes de tarifa. (Foto: EFE/EPA/Sedat Suna)

Netflix anunció un nuevo incremento en los precios de sus planes en países como España y Estados Unidos, acompañado de una justificación centrada en la expansión tecnológica y el fortalecimiento del catálogo de contenidos.

Según consigna por la propia compañía en su sitio oficial, el objetivo principal de este tipo de ajustes es “mejorar nuestro servicio y agregar más películas y series y responder a modificaciones en el mercado local, como cambios en los impuestos locales o la inflación”.

Ante esta situación, se explica todo lo que los suscriptores deben saber de este ajuste en los precios de los planes, sumado a las novedades que ha implementado en su aplicación últimamente.

Por qué Netflix sube el precio de sus planes y cómo afecta a los suscriptores

Netflix justifica las subidas de precios por la inflación, los impuestos locales y el mayor coste de licencias en streaming. (Foto: REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Este ajuste global en la estructura tarifaria se vincula con la estrategia de Netflix para financiar la producción de contenido original, asegurar la adquisición de títulos reconocidos y optimizar la experiencia tecnológica para los suscriptores.

Los usuarios afectados recibirán una notificación al menos un mes antes de la implementación del nuevo monto en su factura, mediante un correo electrónico con los detalles del cambio, precisa Netflix en su web.

La empresa aclara que quienes tengan la cuenta gestionada a través de un proveedor asociado, la notificación provendrá de tal intermediario.

Según detalla la misma fuente, en caso de no haber recibido la comunicación electrónica, se debe a los usuarios revisar si la dirección de correo asociada a la cuenta permanece actualizada.

Se debe revisar las comunicaciones de Netflix vía correo para verificar cambios en la cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para conocer o comparar los planes y precios vigentes, los clientes pueden consultar la sección de historial de pagos y realizar modificaciones de plan en cualquier momento desde la plataforma.

Cuánto sube el precio de los planes de Netflix en España y en Estados Unidos

El ajuste en las tarifas afectará tanto a los usuarios españoles como a los estadounidenses, aunque los detalles varían según el país.

En el caso de España, la suscripción mensual con anuncios subió de 5,49 a 6,99 euros, el plan estándar sin anuncios aumentó de 12,99 a 13,99 euros, mientras que el acceso premium asciende de 18,99 a 19,99 euros mensuales, de acuerdo con la información recogida por el sitio oficial de la plataforma streaming.

En Estados Unidos, la modificación contempla que el plan más económico con publicidad aumente de 7,99 dólares a 8,99 dólares, el estándar sin anuncios suba de 17,99 a 19,99 dólares y la opción premium pase de 24,99 a 26,99 dólares, según la página de Netflix.

Los usuarios pueden revisar las tarifas actuales de la plataforma en sus canales oficiales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Además, el costo por sumar un espectador fuera del domicilio fue modificado: en el plan con anuncios, agregar un usuario cuesta actualmente 6,99 dólares, cuando anteriormente eran 7,99, mientras que en los planes sin publicidad el monto por espectador adicional pasó de 8,99 a 9,99 dólares.

Todas estas decisiones se enmarcan en el esfuerzo de Netflix por mantener la competitividad en el sector del streaming donde el costo de producción y adquisición de licencias experimenta alzas constantes.

Qué innovaciones ha traído Netflix recientemente para sus usuarios

Entre las funciones integradas por la plataforma streaming, destaca la posibilidad de utilizar el teléfono como control para juegos en televisores inteligentes.

Netflix mejora la experiencia tecnológica permitiendo usar el celular como control para juegos en televisores inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta funcionalidad, accesible en la pestaña ‘Juegos’ de la aplicación para Smart TV, permite el acceso a cinco títulos sociales, entre ellos LEGO Party, Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp y Party Crashers: Fool Your Friends.

Asimismo, en el ámbito del audio visual, Netflix amplió su catálogo incluyendo podcasts en formato video gracias a una alianza con Spotify y The Ringer.

Desde la plataforma pueden verse 16 producciones originales, algunas centradas en deportes de amplia audiencia internacional como la NFL, NBA y Fórmula 1, y otras bajo el título The Bill Simmons Podcast.