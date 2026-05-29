¿Reemplazará la IA al trabajador automotriz? El modelo que hoy desafía la fabricación tradicional

La inteligencia artificial no sustituye al talento; potencia las capacidades intelectuales de los especialistas.

En la industria automotriz contemporánea, existe una tensión constante entre la eficiencia de las máquinas y el valor del criterio humano. Y podemos pensar que siempre ha pasado, incluso desde la llegada de la revolución industrial, pero la verdad es que hoy con tanto desarrollo de IA y chips que ayudan a ser más productivas a las empresas, se aviva esa duda diaria.

Sin embargo, en la planta de General Motors en Gravataí (Brasil), esa dicotomía parece haberse disuelto. El complejo industrial no solo tiene más automatización, sino que ha tiene un modelo donde la tecnología es el catalizador de una nueva especialización laboral.

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Conversamos con Ricardo Urbano, director de dicha planta sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la producción de vehículos SUV que hoy lideran las tendencias de búsqueda en Google en Latinoamérica por su propuesta estética y tecnológica.

Según Ricardo Urbano, el uso de herramientas internas como Glim permite al equipo de liderazgo agilizar la toma de decisiones críticas mediante el análisis de datos en tiempo real.

La radiografía de la automatización

Gravataí ha alcanzado niveles de precisión que la sitúan como un epicentro en temas de tecnología y desarrollo. La planta opera con una coreografía robótica que Urbano describe con precisión quirúrgica:

“En líneas generales, nuestra estructuración de carrocerías es 100% automatizada. Nuestra pintura está en torno al 80%”, afirmó.

Lo más disruptivo, sin embargo, ocurre en las etapas finales del proceso, donde tradicionalmente impera el trabajo manual. Urbano destaca que su “área de montaje general, que típicamente no tiene automatización, tiene un 6% de automatización, que es una buena referencia global para ellos”.

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Un ingeniero en una planta de fabricación de SUV interactúa con un bot avatar futurista que representa la integración de la inteligencia artificial en los procesos de producción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA como “compañera de turno” laboral

La llegada de la inteligencia artificial no fue un evento súbito, sino un proceso de inmersión cultural. El directivo relata que la primera fase fue el “alfabetismo” digital del personal para democratizar el conocimiento técnico.

“La inteligencia artificial hoy es parte de nuestra rutina. Tuvimos algunas fases: la primera fue un ‘letramento’, un literacy de algunas personas de la planta para entender qué era aquello de lo que se estaba hablando", aseguró.

Esta transformación ha permeado incluso la gestión administrativa a través de Glim, la herramienta interna de la compañía. Según él, esta integración ha optimizado los flujos de trabajo de forma drástica: “Nosotros mismos, en el liderazgo de la planta, usamos esto y es parte de nuestro día a día... es mucho más fácil conseguir por ese medio acceder, comunicar y acorta los caminos de información que tendríamos que buscar por otros medios”.

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La transformación digital que está redefiniendo el futuro automotriz de la región, debe estar supervisada por humanos siempre.

El rol del trabajador en la era de los algoritmos

Una de las mayores preocupaciones humanas en el sector tecnológico es el desplazamiento laboral por la robótica. Urbano aborda este tema con una visión centrada en la evolución del perfil profesional, asegurando que el objetivo es potenciar, no sustituir.

“Lo que dejamos claro a las personas es que la inteligencia artificial es complementaria, no es sustitutiva. Viene a potenciar lo que el equipo ya hace bien. Ella acorta los caminos y permite que las personas trabajen mucho más en actividades intelectuales”, afirmó.

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Incluso cuando una tarea específica es delegada a una máquina, el enfoque es la reubicación estratégica: “Aunque alguna actividad transaccional sea sustituida, esa persona va a tener la oportunidad de trabajar en alguna cosa más especializada. Es de esa forma que hemos estimulado a nuestros equipos a aprender y evolucionar”.

Un producto del entorno virtual hecho con IA

El resultado tangible de esta filosofía es el nuevo Chevrolet Sonic. Su origen: fue desarrollado íntegramente en un entorno virtual impulsado por IA. Esto permitió a ingenieros y diseñadores refinar superficies y estructuras con una precisión imposible de lograr mediante métodos tradicionales.

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Sin embargo, para Urbano, la calidad es el reflejo directo del bienestar de quienes lo ensamblan. La planta alberga una comunidad multicultural de países como Colombia, Ecuador y Venezuela, donde el ambiente laboral es la prioridad máxima.

“El ambiente de trabajo aquí es la cosa más importante que consideramos... todos los que vienen a trabajar todos los días tienen que sentirse en su máximo, sea de otro país, de otra religión o de cualquier tipo de diversidad, necesita sentirse pleno para contribuir”, dijo.

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