Qualcomm anuncia un chip para laptops Windows baratas: ¿nueva competencia para el Macbook Neo?

Aún no se conocen los precios ni el rendimiento definitivo de los equipos que incorporen el Snapdragon C (Europa Press)

La empresa Qualcomm anunció el lanzamiento del Snapdragon C, un nuevo chip diseñado específicamente para portátiles Windows de bajo costo.

Esta apuesta busca posicionarse como una alternativa directa al MacBook Neo de Apple, enfocado en equipos accesibles y orientados a tareas cotidianas. Según detalla la compañía, la propuesta se centra en procesadores eficientes y económicos, permitiendo ordenadores ligeros y sin requerimientos complejos de refrigeración.

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El Snapdragon C se presenta como una evolución en la estrategia de Qualcomm en el sector de la informática personal, después de consolidar la serie Snapdragon X en tablets y portátiles. El nuevo procesador utiliza núcleos Kyro basados en la arquitectura ARM, lo que permite reducir los costos de fabricación y ofrecer dispositivos más asequibles.

El procesador Snapdragon C utiliza núcleos Kyro basados en ARM y admite tareas básicas de inteligencia artificial. (Qualcomm)

Aunque la empresa no ha revelado detalles sobre la GPU integrada, la cantidad máxima de memoria RAM compatible ni el proceso de fabricación, sí ha confirmado que incorpora una NPU capaz de ejecutar algunas tareas de inteligencia artificial.

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No obstante, Qualcomm aclaró que los portátiles con el nuevo Snapdragon C no serán compatibles con Copilot Plus, el asistente de IA de Microsoft. Esto implica que el rendimiento en inteligencia artificial estará por debajo de los 40 TOPs (Tera Operaciones por Segundo), lo que sitúa a estos equipos en una categoría de entrada, adecuada principalmente para operaciones básicas y productividad ligera.

Competencia directa para el MacBook Neo

El anuncio de Qualcomm llega en un contexto donde Apple ha logrado captar la atención del mercado con su MacBook Neo, equipado con el chip A14 Pro. La propuesta de Qualcomm busca ofrecer una alternativa en el segmento de portátiles asequibles, aunque todavía hay incertidumbre sobre cómo se comparará el Snapdragon C frente al procesador de Apple y a los modelos económicos de Intel y otros fabricantes.

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Este año, Apple rompió el mercado de laptops económicas con su flamante Macbook Neo (Reuters)

La compañía indicó que el objetivo es que los dispositivos con el nuevo chip estén disponibles a partir de los 300 dólares/euros, aunque aún no se han anunciado precios oficiales ni la fecha de llegada al mercado. Tampoco se conocen cifras de rendimiento que permitan establecer comparaciones directas con otros procesadores de la competencia.

El primer portátil con Snapdragon C

Junto con el anuncio del Snapdragon C, Qualcomm reveló el primer dispositivo que incorporará este chip: el Acer Aspire Go 15. Este modelo destaca por su diseño minimalista, un perfil delgado y un peso reducido. Entre sus especificaciones se encuentran 8 GB de memoria RAM, 512 GB de almacenamiento interno, una pantalla de 15,6 pulgadas con resolución 1080p, salida HDMI completa, dos puertos USB C y una batería de 53 Wh.

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El Acer Aspire Go 15 representa la apuesta inicial para comprobar si la colaboración entre Windows, Acer y Qualcomm puede situarse como una alternativa real al MacBook Neo. Sin embargo, aún quedan por conocerse dos aspectos fundamentales: el rendimiento real del Snapdragon C y el precio final del portátil.

El primer equipo en integrar el Snapdragon C es el Acer Aspire Go 15, con pantalla de 15,6 pulgadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el lanzamiento del Snapdragon C marca una nueva apuesta de Qualcomm en el ámbito de los portátiles económicos, la falta de información específica dificulta prever si podrá competir de forma efectiva con el MacBook Neo de Apple. Queda pendiente conocer datos concretos sobre el desempeño del chip, su eficiencia energética y el costo de los dispositivos que lo incorporen.

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