Este aclamado juego de Nintendo 64 llega por fin a Nintendo Switch Online

Donkey Kong 64 se incorpora al servicio Nintendo Switch Online a partir del 4 de junio. (Nintendo)

Se confirmó el regreso de uno de los títulos más emblemáticos de Nintendo 64: Donkey Kong 64 se incorporará al catálogo de Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión el próximo 4 de junio, tanto para Nintendo Switch como para Nintendo Switch 2. La incorporación respondió a una de las solicitudes más frecuentes de los usuarios del servicio premium y reforzó la apuesta de la compañía por revitalizar su archivo retro.

Donkey Kong 64 ocupó un lugar destacado en la historia de Nintendo 64. Lanzado originalmente en diciembre de 1999 y desarrollado por Rare, fue uno de los últimos grandes lanzamientos exclusivos de la consola antes del cierre de su ciclo. Su relevancia se atribuyó al salto de la saga a entornos completamente tridimensionales y a la inclusión de una amplia variedad de coleccionables, secretos y personajes jugables.

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La trama situó a Donkey Kong y sus aliados frente al villano King K. Rool, uno de los antagonistas históricos de la franquicia. El jugador puede controlar a cinco personajes: Donkey Kong, Diddy Kong, Tiny Kong, Lanky Kong y Chunky Kong, cada uno con habilidades y movimientos exclusivos necesarios para progresar en distintas áreas del mapa. Esta diversidad de opciones jugables y la exploración de escenarios abiertos marcó un estándar para los títulos de plataformas de la época.

El clásico de Rare fue uno de los títulos más solicitados por los usuarios de Switch Online.

Nostalgia y comunidad: el motor detrás del regreso

El retorno de Donkey Kong 64 se presentó como un fenómeno impulsado por la nostalgia. Aunque el título no figura habitualmente entre los mejor valorados de la saga, mantuvo una base de seguidores que lo considera una experiencia representativa de la etapa final de Nintendo 64, consola que compitió de manera directa con la PlayStation original y la Dreamcast.

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El estilo visual, la música y el diseño de niveles siguen entre los elementos más recordados por quienes lo jugaron en su lanzamiento.

En redes sociales y foros especializados, los fanáticos resaltaron el regreso del “DK Rap”, una secuencia musical que permaneció en la memoria colectiva de la comunidad gamer por más de dos décadas. La presencia de ese elemento en la versión para Switch refuerza el atractivo nostálgico de la reedición.

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Cinco personajes jugables protagonizan la aventura contra King K. Rool en Donkey Kong 64. (Nintendo)

Un detalle técnico que marcó época

Entre las particularidades técnicas del juego, Donkey Kong 64 exigía el uso del Expansion Pak de Nintendo 64 para funcionar. Este accesorio ampliaba la memoria de la consola y permitía optimizar el rendimiento gráfico en algunos títulos seleccionados. En su momento, fue uno de los pocos juegos que requerían obligatoriamente este complemento, lo que lo convirtió en una referencia técnica para la consola.

Con su llegada a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, el título podrá ejecutarse sin necesidad de accesorios adicionales gracias a las funciones de emulación incluidas en el servicio online, con una experiencia accesible tanto en consolas de sobremesa como en formato portátil.

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Estrategia retro de Nintendo: ampliar el legado

La inclusión de Donkey Kong 64 se inscribe en la estrategia de Nintendo para fortalecer el valor de Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión mediante la incorporación de clásicos de distintas generaciones. Actualmente, el servicio abarca juegos de Nintendo 64, Game Boy Advance, Sega Genesis, Super Nintendo y Nintendo Entertainment System.

La versión para Switch elimina la necesidad del Expansion Pak obligatorio en Nintendo 64.

Durante los últimos años, la comunidad reclamó la llegada de varios títulos de Nintendo 64, y Donkey Kong 64 figuró entre las peticiones más recurrentes. El lanzamiento también adquirió relevancia porque fue el último juego de Donkey Kong desarrollado por Rare antes de la adquisición del estudio por parte de Microsoft en 2002.

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Con esta incorporación, Nintendo refuerza su catálogo retro y amplía el acceso a títulos clave de Nintendo 64 desde dispositivos actuales y en modalidad portátil.