Activision anuncia el fin del soporte de Warzone para PS4 y Xbox One: todo lo que necesitas saber

La finalización del soporte para Call of Duty Warzone en PS4 y Xbox One se dará en dos etapas diferenciadas. (Steam)

Activision ha confirmado que Call of Duty Warzone dejará de estar disponible en las consolas PlayStation 4 y Xbox One. Esta decisión marca el cierre de una etapa para los jugadores del battle royale en sistemas de la octava generación, obligando a quienes deseen continuar con la experiencia a migrar hacia plataformas de nueva generación.

El proceso de desconexión se realizará en dos fases, afectando primero la disponibilidad en tiendas digitales y, posteriormente, el funcionamiento del juego en sí.

Detalles sobre el fin de Warzone en PS4 y Xbox One

La finalización del soporte para Call of Duty Warzone en PS4 y Xbox One se dará en dos etapas diferenciadas. Primero, el título será retirado de las tiendas digitales de PlayStation y Xbox a partir del 4 de junio.

Activision ha confirmado que Call of Duty Warzone dejará de estar disponible en las consolas PlayStation 4 y Xbox One. (Steam)

Esto implica que, desde esa fecha, ya no será posible descargar el juego en consolas de esa generación, y además, las microtransacciones quedarán bloqueadas. Los jugadores no podrán comprar contenido adicional ni elementos cosméticos mediante compras internas.

La segunda parte del proceso consistirá en la desconexión definitiva de los servidores para estas consolas. Aunque Activision no ha comunicado una fecha específica para este cierre, se sabe que ocurrirá con el lanzamiento de la primera temporada de Modern Warfare 4.

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El lanzamiento oficial de este nuevo título está programado para el 23 de octubre, y la expectativa apunta a que la temporada inaugural se active poco después, probablemente durante el mes siguiente.

Aunque Activision no ha comunicado una fecha específica para este cierre, se sabe que ocurrirá con el lanzamiento de la primera temporada de Modern Warfare 4. (callofduty.com)

Mientras no inicie esa temporada, los usuarios que ya tengan instalado Call of Duty Warzone en PS4 o Xbox One podrán seguir accediendo al título, así como desbloquear recompensas y progresar en el pase de temporada. Sin embargo, una vez que se concrete la desconexión, el acceso quedará vedado de forma permanente en estos dispositivos.

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Modern Warfare 4: un cambio de generación para Call of Duty

El retiro de Warzone en consolas de anterior generación responde a la nueva dirección que Activision ha decidido tomar para el futuro de la franquicia. Modern Warfare 4 será el primer juego de la saga que estará disponible solo en consolas de nueva generación, dejando fuera a PS4 y Xbox One.

Las plataformas incluidas serán PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X, Xbox Series S y Nintendo Switch 2. También habrá una versión para PC, disponible en todas las plataformas compatibles desde el 23 de octubre.

Imagen promocional de Call of Duty: Warzone Mobile. ACTIVISION

El primer avance de Modern Warfare 4 revela que la campaña principal se centrará en una Corea del Sur bajo ataque. Al mismo tiempo, se explorará la historia de un Capitán Price fugitivo, tras los sucesos del juego anterior, Modern Warfare 3.

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Uno de los momentos destacados del tráiler es el enfrentamiento entre Price y Ghost, exintegrantes de la Task Force 141, lo que anticipa una narrativa intensa para los seguidores de la saga.

Qué pueden esperar los jugadores de Warzone en consolas antiguas

Para quienes utilizan PS4 o Xbox One y aún disfrutan de Call of Duty Warzone, la ventana para jugar permanece abierta hasta el inicio de la primera temporada de Modern Warfare 4. Hasta ese momento, podrán seguir accediendo a los contenidos y funcionalidades habituales, aunque ya no será posible realizar compras dentro del juego desde el 4 de junio.

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Una de las características principales de Call of Duty: Warzone Mobile es el progreso cruzado (cross-progression).

El fin del soporte para Warzone en estas plataformas marca un cambio en la estrategia de Activision, que busca centrar el desarrollo y los recursos en las consolas más recientes y en el ecosistema de PC.

Esta decisión, aunque esperada por la evolución tecnológica, afecta a una parte considerable de la comunidad que todavía utiliza dispositivos de la generación anterior.