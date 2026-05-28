Ucrania busca fortalecer su defensa ante el incremento de los ataques rusos: los aviones que quiere Zelensky

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky viajó el jueves a Suecia para cerrar un acuerdo histórico sobre cazas Gripen, mientras Ucrania enfrenta una escalada de bombardeos rusos y reclama con urgencia más sistemas de defensa antiaérea a Estados Unidos.

En un video difundido por la presidencia ucraniana, Zelensky apareció mirando por la ventanilla de su avión mientras varios cazas Gripen volvaban a su lado en formación, una imagen cargada de simbolismo en vísperas de las negociaciones. Las aeronaves, de diseño esbelto y líneas angulares, escoltaron la nave presidencial antes de que el mandatario aterrizara en territorio sueco.

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El acuerdo

Zelensky frente a un caza Gripen en la base aérea de Uppsala, Suecia, donde anunció la compra de hasta 20 aeronaves del modelo más moderno para reforzar la defensa aérea ucraniana. (Christine Olsson/TT/Reuters)

Ucrania planea comprar hasta 20 cazas Gripen E, el modelo más moderno, e incorporar 16 unidades adicionales donadas por Suecia, en versiones anteriores, según anunciaron ambos países tras una cumbre en una base aérea en Uppsala, a 70 kilómetros al norte de Estocolmo.

Para financiar la adquisición de los nuevos aviones, Ucrania destinará 2.500 millones de euros (2.900 millones de dólares) provenientes de un préstamo de la Unión Europea, informó el gobierno sueco. El objetivo es “concluir rápidamente un acuerdo definitivo con entregas a partir de 2030“, dijo el primer ministro Ulf Kristersson en una conferencia de prensa conjunta con Zelensky. Los 16 aviones donados llegarían en enero de 2027.

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“Es una decisión histórica para Suecia, pero también refuerza significativamente la defensa aérea de Ucrania“, subrayó Kristersson.

Kristersson y Zelensky intercambian documentos en Uppsala durante la firma del acuerdo por el que Suecia donará 16 cazas Gripen y Ucrania comprará hasta 20 de los modelos más modernos. (Christine Olsson/TT/Reuters)

Ambos países habían firmado en octubre una carta de intención para la compra de entre 100 y 150 Gripen E. Zelensky afirmó que Kiev aspira a adquirir la totalidad de esa cifra. “Esperamos poder asegurar el financiamiento para todos”, dijo.

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Por qué Ucrania necesita más aviones

El acuerdo llega en un momento crítico. Rusia disparó casi 90 misiles y cientos de drones contra Kiev el fin de semana pasado en un intento de saturar las defensas antiaéreas ucranianas, en el marco de una creciente campaña de bombardeos contra zonas civiles. Kiev se prepara para nuevos ataques intensos tras las advertencias del Ministerio de Exteriores ruso de que habrá “ataques sistemáticos” contra la capital.

Ante ese escenario, Zelensky escribió al presidente Donald Trump y al Congreso estadounidense para solicitar más misiles Patriot PAC-3 y otros sistemas antiaéreos, advirtiendo que los envíos actuales están "peligrosamente por debajo" de lo necesario, en parte porque la guerra con Irán está desviando las reservas de Washington.

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Rusia mantiene ventaja en misiles balísticos de largo alcance, que ha utilizado sistemáticamente para dañar la red eléctrica ucraniana. Ocupa actualmente alrededor del 20% del territorio de Ucrania, incluyendo la península de Crimea, anexada en 2014. Según la directora del organismo británico de inteligencia GCHQ, casi medio millón de soldados rusos han muerto en el conflicto.

Un soldado ucraniano alista un dron interceptor durante un ataque ruso cerca de Kharkiv, días antes del acuerdo con Suecia por cazas Gripen. Ucrania ha convertido los drones en su principal ventaja táctica. (AP Foto/Andrii Marienko)

Ucrania, en tanto, ha convertido los drones en su principal ventaja táctica. Zelensky afirma que especialistas ucranianos han ayudado a países del Golfo Pérsico a reforzar sus defensas antiaéreas y han colaborado en bases militares estadounidenses en Oriente Medio. El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, señaló esta semana que las campañas ucranianas con drones están "limitando la capacidad de Rusia para transportar personal al frente y sostener posiciones en primera línea“.

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Suecia había suspendido en 2024 sus planes de enviar Gripen a Ucrania tras la solicitud de países aliados de priorizar los cazas F-16 estadounidenses. El acuerdo de este jueves marca un giro significativo en esa posición.