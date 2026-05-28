Así busca la Unión Europea frenar a Starlink, reservando dos tercios del espectro satelital para empresas del continente

La Unión Europea propone reservar dos tercios del espectro satelital para frenar el dominio de Starlink - (Foto: Starlink)

La Unión Europea ha dado un paso estratégico para limitar la influencia de Starlink, la red de internet satelital de Elon Musk, y garantizar la soberanía tecnológica del continente en el ámbito de las telecomunicaciones.

Cómo quieren limitar a Starlink en Europa

La Comisión Europea propuso reservar dos tercios del espectro satelital móvil del continente exclusivamente para empresas con sede en Europa, una decisión que podría redefinir la competencia en el sector y alterar el liderazgo de compañías estadounidenses como Starlink y Amazon Kuiper.

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La medida, anunciada por Henna Virkkunen, vicepresidenta comunitaria responsable de telecomunicaciones, responde a la preocupación por la dependencia de proveedores extranjeros en servicios críticos como la conectividad satelital.

La Comisión Europea busca blindar su soberanía tecnológica y limitar a Starlink y Amazon Kuiper en telecomunicaciones - REUTERS/Yves Herman

Europa busca así fortalecer su autonomía estratégica, reducir riesgos geopolíticos y favorecer el desarrollo de soluciones propias, en un mercado que mueve más de 9.000 millones de euros anuales.

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El momento decisivo llegará en 2027, con el vencimiento de las licencias de Viasat y EchoStar, ambas estadounidenses. A partir de entonces, la Comisión Europea podrá reasignar las frecuencias del espectro a nuevos operadores, priorizando firmas europeas. Entre las posibles beneficiadas se encuentran la española Indra, que recientemente adquirió Hispasat, y la firma de Elche PLD Space, que avanza en el desarrollo de cohetes propios y despliegue de satélites.

El objetivo es reducir la cuota de mercado de Starlink y de su rival Amazon Kuiper, facilitando que empresas europeas tomen el relevo y garanticen la seguridad y el control de las comunicaciones estratégicas. La Comisión prevé abrir un concurso para adjudicar las frecuencias, aunque el proceso podría demorarse si los Estados miembros no logran un consenso rápido. Como alternativa, se contempla prorrogar temporalmente las actuales concesiones mientras se define el marco definitivo.

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Soberanía y contexto geopolítico

La decisión europea se fundamenta en dos argumentos principales: la autonomía estratégica y el contexto geopolítico. Bruselas considera que la evolución del mercado y las tensiones internacionales hacen indispensable reducir la dependencia de sistemas estadounidenses, tanto por razones de seguridad como de desarrollo económico. La reserva de espectro apunta a incentivar la inversión local, proteger los datos y asegurar que la infraestructura digital crítica permanezca bajo control europeo.

La estrategia apunta a que firmas con base en Europa ganen terreno en conectividad satelital, con nombres que ya invierten en capacidad orbital y lanzadores, para cubrir servicios críticos sin depender de redes externas como Starlink

El movimiento no solo afecta a Starlink, también a futuros proyectos de conectividad global que puedan desafiar el equilibrio del mercado. La Comisión Europea busca anticiparse a posibles riesgos y sentar las bases para un ecosistema satelital donde la innovación y la seguridad sean prioridades compartidas.

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Basura espacial: la otra cara de la revolución satelital

No obstante, el auge del sector satelital y el aumento de lanzamientos asociados a la competencia entre empresas plantea un desafío creciente: la acumulación de basura espacial. Cada nuevo satélite, cohete o fragmento generado en órbita incrementa el riesgo de colisiones, pérdida de datos científicos y daños a la infraestructura crítica.

La basura espacial ya obliga a los satélites activos a realizar maniobras evasivas, consumiendo combustible y acortando su vida útil. El caso del satélite Aqua de la NASA, que ha debido esquivar restos en más de treinta ocasiones, ilustra el impacto directo de este fenómeno sobre la meteorología, la navegación y la gestión de emergencias.

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Según la Agencia Espacial Europea, el número de fragmentos en órbita aumenta cada año, y el peor escenario (conocido como síndrome de Kessler) podría inutilizar por décadas ciertas rutas satelitales si no se controla el problema.

Frente a este escenario, la UE enfrenta el reto de combinar la promoción de empresas locales y la innovación tecnológica con una gestión responsable del entorno orbital. Las soluciones pasan por el diseño de satélites “con fin de vida”, tecnologías de limpieza activa, cooperación internacional y regulación estricta para evitar un colapso de la infraestructura espacial.

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En conclusión, la estrategia europea de reservar espectro satelital busca frenar la influencia de actores externos y promover la autosuficiencia digital, pero también exige asumir la responsabilidad de preservar la sostenibilidad del espacio. El equilibrio entre soberanía, competencia y protección ambiental será determinante para el futuro de las telecomunicaciones y la exploración espacial en el continente y el mundo.