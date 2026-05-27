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Embajador de Honduras presenta Cartas Credenciales al presidente Donald Trump en Estados Unidos

El embajador hondureño Roberto Flores Bermúdez presentó oficialmente sus Cartas Credenciales al presidente Donald Trump, formalizando así su representación diplomática de Honduras ante Estados Unidos.

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El diplomático hondureño transmitió los saludos oficiales del presidente Nasry Asfura durante el encuentro.(FOTO: Cancillería Honduras)
El diplomático hondureño transmitió los saludos oficiales del presidente Nasry Asfura durante el encuentro.(FOTO: Cancillería Honduras)

El embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, presentó oficialmente sus Cartas Credenciales al presidente estadounidense Donald J. Trump, consolidando así su acreditación diplomática como representante hondureño ante el Gobierno norteamericano.

La ceremonia marca el inicio formal de la gestión de Flores Bermúdez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Honduras en Washington, en un momento clave para las relaciones bilaterales entre ambos países.

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Durante el encuentro, el diplomático transmitió los saludos oficiales del presidente hondureño Nasry Asfura y reiteró la disposición del Gobierno hondureño de fortalecer la cooperación con Estados Unidos en temas de interés común.

Según información oficial, Flores Bermúdez expresó la voluntad del Gobierno hondureño de continuar trabajando junto a Estados Unidos en áreas estratégicas para ambas naciones.

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La agenda bilateral contempla temas relacionados con comercio, inversión, migración, seguridad y cooperación internacional.

Flores Bermúdez representa oficialmente a Honduras ante el Gobierno estadounidense tras presentar sus credenciales diplomáticas. (FOTO: Cancillería Honduras)
Flores Bermúdez representa oficialmente a Honduras ante el Gobierno estadounidense tras presentar sus credenciales diplomáticas. (FOTO: Cancillería Honduras)

El diplomático también reiteró el interés de Honduras de fortalecer los vínculos políticos y económicos con Washington durante la nueva administración estadounidense encabezada por Donald Trump.

La presentación de Cartas Credenciales representa uno de los actos diplomáticos más importantes para un embajador, ya que formaliza su reconocimiento oficial ante el jefe de Estado del país receptor.

¿Quién es Roberto Flores Bermúdez?

Roberto Flores Bermúdez cuenta con una amplia trayectoria diplomática y jurídica en Honduras.

Es abogado y notario, además de haberse desempeñado anteriormente como canciller de la República.

Según información oficial, posee más de 40 años de experiencia diplomática y ha participado en distintos espacios relacionados con relaciones internacionales y resolución de conflictos.

Además de su carrera política y diplomática, también ha sido docente universitario en temas de relaciones internacionales y árbitro institucional en cámaras de comercio de Tegucigalpa y Cortés.

Flores Bermúdez también ha participado como coautor de libros y artículos jurídicos vinculados al ámbito diplomático y legal.

Flores Bermúdez cuenta con más de 40 años de experiencia diplomática y jurídica.(FOTO: White House)
Flores Bermúdez cuenta con más de 40 años de experiencia diplomática y jurídica.(FOTO: White House)

Objetivos de la misión diplomática

Entre las prioridades anunciadas para la gestión del nuevo embajador hondureño destacan el fortalecimiento de las relaciones políticas bilaterales, la promoción de inversiones y el apoyo a la comunidad hondureña residente en Estados Unidos.

Asimismo, se busca impulsar una mejor imagen internacional de Honduras y promover oportunidades comerciales entre ambos países.

El embajador Roberto Flores Bermúdez fue recibido en Estados Unidos durante la presentación oficial de sus Cartas Credenciales como representante diplomático de Honduras. (FOTO: Cancillería Honduras)
El embajador Roberto Flores Bermúdez fue recibido en Estados Unidos durante la presentación oficial de sus Cartas Credenciales como representante diplomático de Honduras. (FOTO: Cancillería Honduras)

La representación diplomática hondureña también pretende reforzar espacios de cooperación en materia económica, cultural y migratoria.

Estados Unidos continúa siendo uno de los principales aliados estratégicos de Honduras tanto por su relación comercial como por la numerosa comunidad hondureña que reside en territorio estadounidense.

Relaciones entre Honduras y Estados Unidos

La presentación de las Cartas Credenciales ocurre en un contexto de renovado acercamiento diplomático entre Honduras y Estados Unidos.

Ambos países mantienen relaciones históricas en áreas como seguridad, lucha contra el narcotráfico, cooperación internacional y desarrollo económico.

Además, la relación bilateral tiene un fuerte componente migratorio debido a la presencia de miles de hondureños que viven y trabajan en Estados Unidos.

Las autoridades hondureñas esperan que la nueva etapa diplomática permita fortalecer aún más los vínculos entre Washington y Tegucigalpa en beneficio de ambas naciones.

Además, la presencia de un nuevo embajador hondureño en Washington ocurre en un contexto donde Honduras busca ampliar oportunidades comerciales y atraer mayor inversión extranjera, especialmente en sectores como infraestructura, energía, turismo y manufactura.

Honduras busca fortalecer relaciones políticas, comerciales y diplomáticas con Estados Unidos. (FOTO: Cancillería Honduras)
Honduras busca fortalecer relaciones políticas, comerciales y diplomáticas con Estados Unidos. (FOTO: Cancillería Honduras)

Estados Unidos continúa siendo uno de los principales socios económicos del país y uno de los destinos más importantes para las exportaciones hondureñas.

Por otra parte, la comunidad hondureña residente en Estados Unidos representa uno de los pilares más relevantes de la relación bilateral, tanto por el envío de remesas como por el impacto social y económico que mantiene sobre miles de familias en Honduras.

En ese sentido, la gestión diplomática de Roberto Flores Bermúdez también estará enfocada en fortalecer la atención consular y acompañar las necesidades de los hondureños que viven en territorio estadounidense.

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