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No lo abras ni lo reenvíes: qué hacer ante un mensaje de un desconocido en WhatsApp

Los contactos inesperados a través de esta aplicación pueden ser el inicio de fraudes sofisticados o la vía de ingreso de malware en el celular

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WhatsApp al ser muy usada alrededor del mundo es aprovechada por criminales para atacar. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)
WhatsApp al ser muy usada alrededor del mundo es aprovechada por criminales para atacar. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

La llegada de mensajes de números desconocidos en WhatsApp es una de las principales vías para la propagación de fraudes y estafas digitales. Estos mensajes buscan obtener datos personales, instalar malware o engañar al usuario, lo que puede derivar en pérdidas de dinero o en la vulneración de la privacidad.

Frente a este escenario, existe una forma segura de abordar este tipo de comunicaciones que protege tanto la información personal como la integridad de los dispositivos, siguiendo las pautas del soporte de WhatsApp.

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Por qué es peligroso abrir mensajes de desconocidos en la app de WhatsApp

La mayoría de los fraudes digitales que circulan por WhatsApp utilizan mensajes de remitentes no identificados para engañar a los usuarios. Estos mensajes pueden incluir enlaces, archivos o promesas que suenan muy atractivas para ser reales.

Vista de cerca de una persona sosteniendo un celular con ambas manos, mostrando en pantalla el logo de WhatsApp y un escudo rojo con un candado tachado y una exclamación.
Los mensajes de remitentes no identificados pueden contener enlaces o archivos maliciosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El simple hecho de abrir un enlace malicioso puede facilitar el acceso de extraños a información privada o comprometer la seguridad del dispositivo.

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Además, muchos de estos mensajes buscan obtener contraseñas, datos bancarios o instalar aplicaciones que espían la actividad digital. En ocasiones, los remitentes simulan ser instituciones oficiales, servicios técnicos o incluso conocidos cuyos números han sido comprometidos. Por eso, se debe no abrir, reenviar ni compartir mensajes que despierten sospechas o que provengan de números desconocidos.

Qué pasos seguir cuando se recibe un mensaje sospechoso en WhatsApp

El primer paso ante un mensaje sospechoso consiste en mantener la calma y no interactuar con el contenido. Si el mensaje parece extraño o resulta muy bueno para ser cierto, la mejor decisión es no tocarlo ni compartirlo. Es importante analizar el texto, el remitente y cualquier enlace adjunto antes de tomar cualquier acción.

No se debe compartir información de desconocidos a contactos en WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
No se debe compartir información de desconocidos a contactos en WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En caso de duda sobre la autenticidad del remitente, es aconsejable contactar a la persona a través de otro canal para confirmar su identidad. Puede optarse por una llamada o una videollamada para despejar la incertidumbre.

Si la persona no responde, o si no se logra confirmar su identidad, lo más prudente es reportar el mensaje y bloquear al remitente. Luego, se debe eliminar el mensaje para evitar riesgos adicionales.

Cómo verificar la identidad de un contacto desconocido en WhatsApp

La verificación de identidad es una herramienta clave para evitar caer en fraudes. Si un número desconocido inicia una conversación en WhatsApp, la medida es realizar preguntas personales cuya respuesta solo pueda conocer la persona legítima. Así se puede descartar que se trate de un intento de suplantación.

Se debe comprobar la legitimidad de la persona a través de llamadas telefónicas o videollamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se debe comprobar la legitimidad de la persona a través de llamadas telefónicas o videollamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, solicitar una llamada o videollamada es una medida efectiva para corroborar la identidad del emisor. Es poco probable que un estafador acepte este tipo de contacto directo.

La verificación activa reduce las posibilidades de ser víctima de engaños y protege tanto la seguridad personal como la de los contactos en la agenda.

Qué herramientas existen para fortalecer la seguridad de las cuentas personales

Existen múltiples herramientas para mejorar la protección de las cuentas y los dispositivos. El primer paso consiste en realizar una verificación de seguridad, que proporciona sugerencias personalizadas para cada cuenta, como actualizar opciones de recuperación o activar la verificación en dos pasos.

La verificación en dos pasos añade una barrera adicional. Se debe optar por métodos más seguros que los mensajes de texto, como las llaves de seguridad o los mensajes en la aplicación.

Primer plano de unas manos sosteniendo un smartphone negro con la pantalla de desbloqueo activa, mostrando un teclado numérico y un dedo presionando el número 8.
El dispositivo debe contar con un sistema de bloqueo para evitar espías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto clave es el uso de bloqueos de pantalla para proteger los dispositivos y la información almacenada en ellos. Estas medidas disminuyen el riesgo de accesos extraños y ofrecen mayor tranquilidad al usuario.

Por qué actualizar el software y usar contraseñas únicas es clave para la seguridad

Mantener el software actualizado es una de las principales defensas contra los hackers. Es clave utilizar siempre la versión más reciente del navegador, del sistema operativo y de las aplicaciones para corregir errores.

Un software desactualizado facilita el trabajo de los ciberdelincuentes, que aprovechan errores de versiones anteriores para atacar.

El uso de contraseñas seguras y diferentes para cada plataforma resulta fundamental. Utilizar la misma contraseña en varios sitios aumenta el riesgo de que, si una cuenta es vulnerada, todas las otras sean atacadas.

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