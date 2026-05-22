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Starlink ya tiene más de 700.000 usuarios en Argentina: las razones de su acelerada expansión

El servicio satelital ganó presencia entre hogares, comercios y actividades productivas

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Starlink amplió su cobertura en Argentina con nuevos usuarios en áreas rurales y urbanas. (Europa Press)
Starlink amplió su cobertura en Argentina con nuevos usuarios en áreas rurales y urbanas. (Europa Press)

Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, alcanzó más de 700.000 usuarios en Argentina, resultado que la posiciona entre las principales compañías del sector de conectividad en el país y la región.

La firma perteneciente a Elon Musk fortaleció su presencia tanto en áreas urbanas como rurales, principalmente en territorios con baja infraestructura de redes tradicionales.

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La demanda fuera de los grandes centros urbanos

El crecimiento de Starlink en el mercado argentino se sostiene sobre la necesidad de acceso a internet en localidades alejadas de los principales centros urbanos. De acuerdo con la información disponible, la demanda de conectividad estable y de alta velocidad impulsó la adopción del servicio en diferentes provincias, donde muchas veces la fibra óptica o las conexiones móviles no llegan con cobertura suficiente.

Starlink Argentina 2024
La demanda de internet en regiones alejadas impulsó el crecimiento del servicio. (Franco Fafasuli/Infobae)

El segmento de internet satelital experimentó un avance en el país por la amplitud de su oferta. La red de Starlink opera con satélites de órbita baja, lo que permite acceso a internet en regiones donde las conexiones terrestres presentan limitaciones técnicas o demoras en el desarrollo de infraestructura. Según fuentes del sector, la compañía ganó usuarios tanto en hogares como en comercios, además de actividades productivas que requieren una conectividad confiable.

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Expansión sostenida y cambios en el sector

La expansión de Starlink coincidió con un escenario de crecimiento en los servicios digitales y una mayor demanda de acceso a internet rápido. El trabajo remoto, las plataformas educativas y el consumo de contenidos audiovisuales en línea generaron un incremento sostenido del tráfico de datos y de la necesidad de conexiones de calidad.

La estructura satelital de la empresa permite llegar a regiones donde otros operadores no han desplegado redes terrestres. Esta característica ubicó a Starlink como una alternativa para usuarios que no disponen de fibra óptica o conexiones móviles de buena calidad. Según los datos relevados, la presencia de nuevos servicios satelitales modificó el escenario competitivo del sector de telecomunicaciones en Argentina, abriendo paso a opciones que hasta ahora resultaban inaccesibles en muchas zonas.

El avance de la red satelital generó mayor competencia en el segmento de internet nacional. (Europa Press)
El avance de la red satelital generó mayor competencia en el segmento de internet nacional. (Europa Press)

Novedades tecnológicas y actualizaciones para el mercado argentino

Durante mayo, Starlink tiene previsto incorporar nuevas herramientas y actualizaciones para los usuarios argentinos, con el objetivo de fortalecer la cobertura y optimizar el acceso al servicio. La compañía anunció cambios en la infraestructura tecnológica, junto con el despliegue de nuevos satélites destinados a mejorar la capacidad de conexión y reducir la congestión en regiones de alta demanda.

La actualización prevista incluirá mejoras focalizadas en la estabilidad del servicio y la experiencia de navegación. Desde la empresa señalaron que apuntan a mantener velocidades competitivas y a sostener el ritmo de crecimiento de usuarios en el país. El sistema utiliza antenas receptoras que se conectan directamente con los satélites de órbita baja, lo que permite disminuir la latencia respecto de servicios satelitales tradicionales y asegurar cobertura en lugares remotos.

El rol de Argentina en la estrategia regional de Starlink

Argentina ocupa un lugar central en la estrategia de expansión internacional de Starlink. El tamaño del territorio y la demanda de conectividad fuera de los principales centros urbanos convierten al país en uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento en América Latina. La geografía nacional, caracterizada por amplias zonas rurales y regiones distantes de las redes terrestres, facilitó el crecimiento acelerado de usuarios desde el desembarco del servicio.

Argentina se posicionó como uno de los mercados clave para la estrategia regional de la compañía.
Argentina se posicionó como uno de los mercados clave para la estrategia regional de la compañía.

El avance de la empresa modificó la dinámica del mercado local, al sumar alternativas para ampliar la cobertura de internet. La expansión de la base de clientes y la incorporación continua de tecnología satelital acompañaron la tendencia internacional del grupo, que busca consolidar su posición como uno de los principales actores del segmento en distintos continentes.

“La red internacional de satélites permitió ampliar la cobertura y mejorar el acceso a internet en distintos mercados”, indican voceros del sector. El desarrollo de nuevas funciones y la actualización tecnológica forman parte de la estrategia de crecimiento regional de la compañía, que continuará enfocada en reforzar su presencia donde la demanda de conectividad mantiene niveles elevados.

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