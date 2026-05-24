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Olvídate de los virus: las aplicaciones más seguras para ver películas en vez de Magis TV y XUPER TV

El uso de servicios piratas incrementa el riesgo de ciberataques, robo de datos y bloqueos en dispositivos, así que es útil descargar apps como YouTube o Netflix

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Ni Magis TV, ni Xuper TV deben ser usados para ver la Champions League.
Magis TV y XUPER TV han sido censuradas en la mayoría de países. (Fotocomposición Infobae)

Los riesgos asociados al uso de aplicaciones piratas como Magis TV y XUPER TV han motivado reiteradas advertencias de expertos en ciberseguridad y autoridades internacionales. Usuarios de América Latina y otras regiones se exponen a virus, robo de datos personales y frecuentes fallos de sus dispositivos.

Ante esta situación, la protección de la información y la integridad de los dispositivos cobran protagonismo. El ecosistema actual ofrece alternativas legales y seguras para acceder a películas y series. Existen opciones gratuitas, financiadas por publicidad, así como servicios premium que garantizan calidad y exclusividad.

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Cuáles son las aplicaciones gratuitas más seguras para ver películas

Las aplicaciones gratuitas, como Pluto TV y YouTube, ofrecen acceso legal a una variedad de contenidos sin necesidad de suscripciones. Estas aplicaciones se financian mediante anuncios breves, emulando el modelo tradicional de la televisión abierta.

PlutoTV
Pluto TV es una de las plataformas gratuitas para ver películas. (Foto: Pluto TV)

Pluto TV es una de las opciones más completas en este segmento. Permite ver cientos de canales en vivo, organizados por temáticas como acción, comedia, anime y cocina. Incluye una sección bajo demanda con películas y series para elegir en cualquier momento.

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Por su parte, YouTube amplía la oferta al incorporar películas completas a través de canales oficiales y distribuidoras autorizadas. El uso de filtros y palabras clave facilita la búsqueda de títulos clásicos y contenidos legales.

Qué aplicaciones existen para quienes buscan contenido premium y estrenos

Las plataformas premium representan una alternativa para quienes desean acceder a los estrenos más recientes y series galardonadas. Netflix y HBO Max encabezan la oferta internacional de servicios por suscripción, con catálogos que incluyen éxitos mundiales y transmisiones deportivas.

En el mercado hay múltiples plataformas que ofrecen producciones originales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
En el mercado hay múltiples plataformas que ofrecen producciones originales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Estas aplicaciones ofrecen una calidad de imagen y sonido superior, perfiles personalizados y listas adaptadas a cada usuario.

Netflix cuenta con producciones originales que han marcado tendencia a nivel global, mientras que HBO Max destaca por su vínculo con estudios como Warner Bros. y franquicias como Game of Thrones.

Ambas requieren la creación de una cuenta y el pago de una cuota mensual, pero ofrecen diferentes planes que pueden compartirse entre familiares, optimizando el costo individual.

Cuáles ventajas ofrecen estas plataformas frente a las aplicaciones piratas

Es clave descargar las aplicaciones desde tiendas como Google Play Store. (Foto: Europa Press)
Es clave descargar las aplicaciones desde tiendas como Google Play Store. (Foto: Europa Press)

A diferencia de Magis TV y XUPER TV, las plataformas legales no exigen registros sospechosos ni la instalación de archivos APK de origen dudoso. El acceso se realiza directamente desde tiendas oficiales, como Google Play Store o App Store, lo que elimina amenazas de virus o códigos maliciosos.

Además, el modelo de financiamiento basado en anuncios breves, similar al de la televisión tradicional, en el caso de las apps gratuitas, permite que el catálogo permanezca gratuito.

Cómo configurar un centro de entretenimiento digital domésticos sin riesgos

El primer paso consiste en limpiar por completo los dispositivos, borrando cualquier resto de aplicaciones piratas y ejecutando un antivirus actualizado.

Asimismo, descargar las aplicaciones solo desde tiendas oficiales asegura que se instale software verificado y libre de amenazas. Esto incluye Smart TV, celulares, tablets y dispositivos streaming como Roku o Fire Stick.

Un control remoto en la mano de una persona apuntando a la TV - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La mayoría de plataformas personalizar el contenido al gusto del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez instalada la aplicación, el usuario puede elegir entre la oferta gratuita o suscribirse a una plataforma premium. La mayoría permite configurar perfiles individuales, ideal para familias que buscan separar las sugerencias de adultos y menores.

Otro punto clave es aprovechar los planes familiares para facilitar el acceso a contenido exclusivo y reducir el gasto mensual, siempre dentro de los términos legales de uso.

Qué medidas adicionales mejoran la seguridad en el consumo streaming

Mantener los dispositivos actualizados y utilizar contraseñas robustas refuerza la protección frente a intentos de intrusión. Evitar compartir datos personales fuera de los procesos oficiales de registro y no instalar software de fuentes desconocidas son prácticas sugeridas por especialistas en ciberseguridad.

En caso de detectar comportamientos extraños en el dispositivo, como lentitud o anuncios invasivos, conviene revisar la lista de aplicaciones instaladas y eliminar cualquier software peligroso.

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