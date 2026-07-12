Murió Hamad bin Khalifa Al Thani, el ex gobernante de Qatar que transformó el país en un actor global

El ex emir de Qatar, el jeque Hamad bin Khalifa al Thani, el 7 de enero de 2013 (REUTERS/Louafi Larbi/File Photo)

El jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, quien como gobernante de Qatar transformó a la pequeña nación del Golfo Pérsico en un actor global en diplomacia, medios de comunicación e inversiones, y luego rompió con la tradición al ceder voluntariamente el poder a su hijo, murió según informaron los medios estatales, a sus 74 años. La agencia estatal de noticias de Qatar informó de su muerte, pero no ofreció ninguna explicación sobre la causa.

El jeque Hamad, quien renunció en junio de 2013 tras 18 años como emir, fue el artífice de las ambiciosas metas de Qatar, un país rico en recursos energéticos, que lo transformaron de un enclave marginal en una encrucijada internacional en menos de una generación. Qatar es propietario de los grandes almacenes Harrods en Londres y fundó la poderosa cadena de noticias satelital Al Jazeera.

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La influencia política de Qatar se extiende hoy desde el norte de África hasta Afganistán, y fue sede de la Copa Mundial de la FIFA 2022, el evento futbolístico más visto del mundo. El jeque Hamad, aunque ya no ostenta el poder, recibió una ovación atronadora de los qataríes que asistieron al partido inaugural.

Pero el ascenso de Qatar bajo el liderazgo del jeque Hamad también irritó a los aliados regionales y occidentales debido a su política independiente, incluidos sus estrechos vínculos con la potencia chiíta Irán, el grupo terrorista palestino Hamás y la ilegalizada Hermandad Musulmana de Egipto.

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Si bien la franqueza de los reportajes de Al Jazeera supuso un cambio muy elogiado respecto a las costumbres tradicionalmente respetuosas de los medios árabes, también fue criticada y acusada de sesgar la cobertura para adaptarla a las opiniones de los gobernantes de Qatar.

“El futuro está ante vosotros, hijos de esta patria, al entrar en una nueva era donde un liderazgo joven enarbola la bandera”, dijo el jeque Hamad al anunciar su abdicación y la transición cuidadosamente planificada a su hijo, el príncipe heredero, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, educado en Gran Bretaña, que entonces tenía 33 años.

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El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, asiste a una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El jeque Hamad entregó el poder a su hijo

La transferencia pacífica y voluntaria del poder era poco común en una región donde tales cambios generalmente resultan de la muerte o el derrocamiento. El propio jeque Hamad tomó el control tras deponer a su padre, el jeque Khalifa, en un golpe de palacio incruento en 1995.

Su abdicación fue interpretada como un intento de Qatar por adelantarse a las demandas de reformas y un liderazgo más acorde con la numerosa y poderosa población joven de la región, surgidas durante la Primavera Árabe. Se estima que Qatar cuenta con alrededor de 300.000 habitantes.

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En aquel entonces, también se creía que el jeque Hamad llevaba años con problemas de salud. En diciembre de 2015, las autoridades qataríes informaron que había sido trasladado en avión a Suiza para someterse a una cirugía tras fracturarse una pierna durante sus vacaciones.

El jeque Hamad estudió en la academia militar británica de Sandhurst y llegó a ser comandante de las fuerzas armadas de Qatar y ministro de Defensa. Fue nombrado príncipe heredero a finales de la década de 1970 y, gradualmente, amplió sus funciones para incluir la planificación de las vastas reservas de petróleo y gas de Qatar.

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El jeque Hamad creó Al Jazeera, una voz influyente en los medios de comunicación árabes.

Tras arrebatarle el poder a su padre, que vivió en el exilio durante casi una década, el jeque Hamad se apresuró a abrir una nación ensimismada a las influencias externas, personificadas por Al Jazeera.

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Sus reportajes no solo enfurecieron a otros líderes árabes, a veces hasta el punto de la ruptura diplomática, sino que también irritaron a Washington. Al Jazeera emitió declaraciones de la red terrorista Al Qaeda, incluso cuando Qatar albergaba uno de los principales centros logísticos del Pentágono tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y las invasiones estadounidenses de Afganistán e Irak.

Mientras tanto, el jeque Hamad buscó agresivamente el prestigio internacional a través del deporte, un esfuerzo que culminó con la exitosa candidatura de Qatar para albergar la Copa del Mundo , aunque empañado por acusaciones de que utilizó su enorme riqueza para ganarse el apoyo de los países pobres.

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El ex emir de Qatar, el jeque Hamad bin Khalifa al Thani, y su esposa, la jequesa Moza bint Nasser al-Misnad, sostienen una réplica del trofeo de la Copa del Mundo que él recibió de manos del presidente de la FIFA (REUTERS/Arnd Wiegmann/Archivo)

La marca Qatar también tiene una presencia destacada en el mundo del deporte, desde acuerdos de patrocinio con el gigante del fútbol español Barcelona hasta una participación mayoritaria en el club de fútbol Paris Saint-Germain.

El jeque Hamad también impulsó a Qatar Airways a expandirse hasta convertirse en una importante aerolínea internacional , intentando competir con la vecina Emirates. El aeropuerto internacional de Doha, la capital de Qatar, cuya construcción costó al menos USD 15.000 millones, también lleva su nombre.

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Qatar se convirtió en una potencia diplomática

El jeque Hamad tenía una visión ambiciosa sobre el papel de Qatar como mediador diplomático. A lo largo de los años, su mediación influyó en el conflicto de la región de Darfur, en el oeste de Sudán, en las disputas entre facciones libanesas y en la división entre las facciones palestinas de Hamás y Fatah.

En octubre de 2012, el jeque Hamad se convirtió en el primer jefe de Estado en visitar la Franja de Gaza cinco años antes que Hamas tomara el control, prometiendo un total de USD 400 millones en proyectos e inversiones. Durante la visita, las emisoras de radio de Gaza reprodujeron una canción titulada «Gracias, Qatar».

El país de Medio Oriente también tendió puentes con el principal adversario de Hamas, Israel. El jeque Hamad se reunió en 2007 con la entonces ministra de Asuntos Exteriores de Israel, Tzipi Livni, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Qatar permitió que una oficina comercial israelí operara en Doha hasta que se ordenó su cierre en respuesta a los ataques israelíes contra Gaza a finales de 2008.

Mientras que los vecinos Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos reconocieron diplomáticamente a Israel en 2020, Qatar mantuvo su distanciamiento. Los israelíes en el Mundial también se enfrentaron a una multitud de banderas palestinas y a la indignación por la ocupación de tierras palestinas que los palestinos reclaman para su futuro Estado.

El ex emir de Qatar, el jeque Hamad bin Khalifa al-Thani (REUTERS/B Mathur/Archivo)

Durante la Primavera Árabe, Qatar envió aviones de combate a las misiones lideradas por la OTAN en Libia contra las fuerzas de Muamar Gadafi y proporcionó ayuda militar y financiera clave a los rebeldes libios que lograron la victoria. En Siria, Qatar fue uno de los principales patrocinadores políticos de la oposición al entonces presidente Bashar al-Asad y lideró los llamamientos para aumentar el flujo de armas a los rebeldes sirios.

Sin embargo, su apoyo a islamistas como los Hermanos Musulmanes provocaron fricciones con otras naciones de la región. Estas tensiones culminaron bajo el mandato del jeque Tamim, cuando Bahréin, Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos iniciaron un boicot de varios años contra Qatar , en parte debido a las políticas de su padre que continuaron durante su gobierno.

En una de las últimas iniciativas antes de la abdicación del jeque Hamad, Qatar abrió formalmente una oficina para los talibanes afganos , lo que preparó el terreno para las conversaciones entre Estados Unidos y los talibanes que, en última instancia, condujeron a la caótica retirada de la OTAN y Estados Unidos de Afganistán en 2021.