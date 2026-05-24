La verdad detrás de las ofertas de “dinero rápido” por trabajo mínimo en internet: por qué son una estafa

Estas comunicaciones llegan por diferentes vías y buscan engañar a personas necesitadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas suelen recibir a diario mensajes a través de WhatsApp, redes sociales o correo ofreciendo la oportunidad de ganar dinero rápido a cambio de tareas mínimas.

La promesa de ingresos fáciles y horarios flexibles resulta atractiva para quienes buscan un ingreso extra o necesitan saldar deudas, sin embargo, detrás de estas propuestas se esconden esquemas de fraude diseñados que pueden dejar a las víctimas sin dinero y con su información personal comprometida.

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Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), estos anuncios de trabajos falsos constituyen una de las estrategias más extendidas de los estafadores en línea.

Los atacantes buscan acceder a información sensible como números de cuentas financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de ofrecer empleo real, buscan acceder a números de cuentas bancarias, identidades o incluso solicitar pagos por conceptos inexistentes. La advertencia es clara: la mayoría de las ofertas de “dinero rápido” por trabajo mínimo son una estafa.

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Cómo funcionan las estafas de “dinero rápido” en internet

Las estafas relacionadas con trabajos fáciles y pagos inmediatos suelen comenzar con un contacto inesperado. De acuerdo con la FTC, los estafadores utilizan mensajes de texto, WhatsApp, redes sociales o emails para presentar propuestas laborales que supuestamente permiten trabajar desde casa, reenviar paquetes o ingresar datos.

La táctica principal consiste en seducir con la idea de horarios flexibles y salarios elevados, apelando a la necesidad de obtener ingresos extra de forma sencilla, pero en realidad, no existe ninguna vacante genuina.

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Los atacantes pueden lanzar varias promesas que a para la persona detrás de la línea pueden ser llamativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verdadero objetivo de estos mensajes es obtener información confidencial, como el número de cuenta bancaria o el número de Seguro Social, y así cometer delitos como robo de identidad o extracción de dinero.

Qué señales indican que una oferta de empleo es una estafa

La FTC sugiere estar atento a ciertos signos comunes en las propuestas fraudulentas. El primero es la promesa de mucho dinero por muy poco esfuerzo, una fórmula poco realista en el mercado laboral.

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Además, los presuntos empleadores suelen presionar para que el destinatario decida de inmediato, sugiriendo que la oportunidad desaparecerá si no se responde rápido.

Los pagos adelantados es una señal que indica un proceso fraudulento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra señal de alerta es la exigencia de pagar por adelantado conceptos como gastos administrativos, capacitaciones o materiales. La agencia enfatiza: “Nadie que ofrezca un trabajo legítimo te hará pagar gastos, capacitación ni ninguna otra cosa para obtener el trabajo. Cualquiera que lo haga es un estafador”.

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Por qué se debe desconfiar de mensajes sospechosos en WhatsApp

Responder o interactuar con mensajes sospechosos puede tener consecuencias graves. WhatsApp advierte que los remitentes suelen cometer errores ortográficos o gramaticales, piden tocar enlaces o descargar aplicaciones y, en muchos casos, solicitan información personal como números de cuenta bancaria, tarjetas de crédito o contraseñas.

En ocasiones, los estafadores se hacen pasar por conocidos o por representantes de empresas reconocidas. Según las pautas de la plataforma de mensajería, la solicitud de dinero, promesas de empleo o referencias a la lotería o inversiones suelen ser señales de fraude.

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El objetivo final es conseguir datos sensibles o, mediante ingeniería social, lograr que la víctima realice pagos o reenvíe el mensaje a otros contactos, ampliando el alcance de la estafa.

Qué prácticas ayudan a protegerse de este tipo de fraudes digitales

La prevención es clave para evitar perder fondos económicos y datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto la FTC como WhatsApp coinciden en la importancia de mantener una actitud crítica ante cualquier propuesta laboral inesperada. Ante la duda, no se debe abrir, compartir ni reenviar mensajes sospechosos.

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Asimismo, antes de confiar en un enlace o archivo adjunto, es clave revisarlo con atención, porque pueden parecer legítimos pero contener software malicioso.

En caso de recibir mensajes de contactos desconocidos, es aconsejable confirmar su identidad mediante preguntas personales o, si es posible, a través de una llamada.

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Si la oferta requiere información personal o un pago, lo más seguro es descartarla. La FTC sugiere hablar con alguien de confianza sobre la propuesta antes de tomar cualquier decisión.