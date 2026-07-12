La filosa pregunta de Marta González a Mirtha Legrand sobre su vida sentimental y la reacción de la diva: “Algún muchachito”

La diva le consultó a la actriz sobre su romance con Palito Ortega y esta quiso indagó en sus amores menos conocidos (Video: La noche de Mirtha/ Eltrece)

El recuerdo de Daniel Tinayre sigue marcando la vida de Mirtha Legrand, quien sorprendió al abordar en televisión el estado de su vida amorosa tras enviudar. Ante la pregunta directa sobre si tuvo relaciones sentimentales después de la muerte de su esposo en 1994, la conductora respondió sin rodeos: “No quiero hablar de mí pero no, no, nada más, nada más. Yo recuerdo a mi marido, tengo a mi hija, mi hijo murió también, tengo a mis nietos, tengo a la gente que me quiere, siento que me quiere el público, siento mi carrera…”.

En la emisión más reciente de su programa, la diva se mostró incómoda cuando Marta González, invitada en la mesa, evitó hablar de un viejo romance, justo después de que la diva le había preguntado por el romance que vivió con Palito Ortega antes de que este se case con Evangelina Salazar y, a modo de espejo, insinuó que la propia Mirtha también había tenido historias antes de Tinayre. “No me acuerdo…”, replicó irónicamente la anfitriona, mientras que González bromeó: “Las caballeras no tienen memoria”. En ese intercambio, Legrand deslizó: “Algún muchachito, seguramente”.

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Después de la muerte de Daniel Tinayre, Mirtha Legrand contó que su vida afectiva no volvió a abrirse: “Yo no quiero dejar de trabajar, no podría no trabajar. Me encanta, me hace bien, me actualizo con todo, leo todo, estoy enterada de todo lo que pasa en mi país”.

Marta González le preguntó a Mirtha Legrand si estuvo en pareja después de enviudar de Daniel Tinayre en 1994 (La noche de Mirtha, Eltrece)

Para quienes se preguntan cómo ha sido la vida amorosa de Mirtha Legrand tras la partida de Daniel Tinayre, la propia conductora expresó en su programa que no volvió a formar pareja. Su vínculo con el trabajo, la familia y el cariño del público han ocupado ese espacio, según relató en televisión.

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Legrand también sorprendió días atrás al recordar su primer gran amor, Julio Albar Díaz, con quien estuvo comprometida antes de conocer a Tinayre. “Estuve enamorada. Estuve comprometida. Antes se comprometía, existía el compromiso”, relató la conductora.

La historia con Julio, a quien conoció a los 17 años en Córdoba, avanzó hasta el punto de que fue presentada formalmente ante familiares y amigos, mientras la prensa seguía de cerca la relación. La joven actriz llegó a anunciar su retiro del cine para cumplir los deseos de su pareja y formar una familia junto a él.

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Una pregunta de Mercedes Ninci sirvió para que la diva hablé de quien fue su prometido, Julio Albar Díaz (Video: La noche de Mirtha/ Eltrece)

Ese camino se modificó cuando, durante un viaje a Buenos Aires para filmar Cinco besos, Legrand conoció a Daniel Tinayre. “En ese interín, iba y volvía a Córdoba con mi madre, yo manejaba hasta allá porque estaba haciendo una película, y conocí a un señor que se llamaba Daniel Tinayre, y me enamoré de él”, contó la conductora en el ciclo nocturno.

Legrand admitió que la familia de Julio no aceptaba su carrera artística y le pidieron dejar la actuación, algo que no estaba dispuesta a conceder. “Se lo dije por teléfono. Horrible. Hasta el día de hoy, no me lo perdono. Y Julio era un ser extraordinario”, confesó.

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El destino los separó: Julio se casó con una maestra y nunca más se reencontraron. Legrand, en cambio, selló su camino junto a Tinayre, vínculo que definió tanto su vida personal como su carrera. “Lo sigo recordando. Después se casó y tuvo varios hijos con una maestra de la escuela donde trabajaba su hermana. Nunca más lo vi. Era buen mozo, se parecía al Bigourdan”, evocó la conductora.

Mirtha Legrand junto a Julio Albar Díaz, con quien se comprometió y por el que estuvo a punto de renunciar a su carrera

En sus recientes declaraciones, Mirtha Legrand dejó claro que el trabajo y la familia son el eje de su vida actual. “Me encanta, me hace bien, me actualizo con todo, leo todo, estoy enterada de todo lo que pasa en mi país”, explicó en su programa, mostrando que el paso de los años no ha disminuido su energía ni su compromiso.

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La conductora eligió no rehacer su vida sentimental con otra pareja tras la muerte de Tinayre, priorizando su carrera, sus nietos y el afecto de quienes la rodean.