La euforia de los hijos de una leyenda del rock tras ver en vivo el triunfo de Argentina ante Suiza: “¡Increíble!”

Castor y Marcella Hetfield, hijos del reconocido James Hetfield, cantante de la banda de metal rock, celebraron el pase las semifinales

La selección argentina avanzó a las semifinales del Mundial 2026 luego de vencer en tiempo extra a Suiza por 3-1. El combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni, que sigue en camino para defender la corona en la Copa del Mundo, contó con unos hinchas inesperados en la victoria frente a los europeos en Kansas City: Castor Hetfield y Marcella Hetfield, hijos de James Hetfield, líder de la banda Metallica, y la argentina Francesca Tomasi.

Los jóvenes de 26 y 24 años, respectivamente, disfrutaron del triunfo albiceleste para clasificar a las semifinales en el estadio junto a su madre. Tanto Castor como Marcella vivieron el partido con la camiseta titular de la Selección y reflejaron en redes sociales su impresión por la locura de los fanáticos argentinos por el pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

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Castor Hetfield y Marcella Hetfield junto a Francesca Tomasi en el partido de la selección argentina contra Suiza (@cellar.door.415)

“Gracias mamá y gracias a dios”, escribió la joven de 24 años en una publicación que estuvo acompañada por fotos con su hermano y Francesca Tomasi en el estadio de Kansas. La propia mujer argentina comentó en el posteo: “¡Una noche increíble con unos chicos increíbles! Los quiero".

Por su parte, en su cuenta de Instagram, Tomasi subió una serie de fotos de la victoria del elenco conducido por Lionel Messi. “¡Qué emoción estar en otro partido tan reñido! ¡Argentina es experta en hacer sufrir a sus aficionados hasta el último momento! No hay nadie con quien prefiera ver el partido que con Marcella y Castor”, comentó con un video de los jugadores celebrando.

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Tanto Marcella como Castor sumaron en sus redes diferentes videos de los hinchas albicelestes festejando la clasificación y cantando por la Selección. “¡Vamos Argentina!”, escribió el joven de 26 años.

Francesca Tomasi y Marcella Hetfield disfrutaron la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial

La separación de James Hetfield, líder de Metallica, y Francesca Tomasi se oficializó en 2022, después de 25 años de matrimonio (se casaron en 1997). La presentación ante los tribunales se hizo por diferencias irreconciliables. El inicio de la relación entre el músico y la argentina se produjo durante la gira de la banda del Black Álbum en 1992, donde la mujer rosarina trabajó como asistente de vestuario de la banda.

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La expareja tuvo tres hijos: Cali Tee, nacida el 13 de junio de 1998; Castor Virgil, nacido el 18 de mayo de 2000; y Marcella, nacida el 17 de enero de 2002. Hetfield, en 2017, brindó una entrevista con Joe Rogan, en la que habló sobre el deterioro de su vida familiar durante ese matrimonio. La argentina ayudó al cantante en su lucha contra las drogas y sus rehabilitaciones.

“Perder a mi familia era lo que más me asustaba. Ese fue el fondo al que llegué: que mi familia se iba a ir por culpa de los comportamientos que yo traía de la carretera. Mi mujer me echó de casa y eso me aterró”, dijo. En esa misma conversación agregó: “Me dijo: ‘Ya no vas solo al terapeuta a hablar de esto. Tienes que ir a algún lugar y resolver todo esto’. Y eso fue lo que hice”.

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Castor Hetfield y Marcella Hetfield, hijos de James Hetfield, líder de la banda Metallica, y la argentina Francesca Tomasi (@cellar.door.415)

Tras la separación, James Hetfield anunció su compromiso con Adriana Gillett después de una propuesta de matrimonio bajo el agua, durante un nado con tiburones ballena, un paso que marcará el segundo casamiento del vocalista y guitarrista de Metallica tras su divorcio de 2022. La relación entre ambos comenzó en 2023 y la noticia se conoció a través de Instagram. Hetfield tiene 62 años y Gillett, 45 años.

El músico sostuvo bajo el agua un cartel plastificado con la pregunta: “¿Adriana Gillett, quieres casarte conmigo?”. La respuesta de Gillett llegó con un pulgar hacia arriba. Hetfield compartió la imagen en su cuenta con una frase breve: “¡Dijo que sí!”. Ella publicó las fotografías en su propio perfil e incluyó una imagen adicional junto a uno de los tiburones ballena presentes durante el encuentro.

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Gillett definió el momento como “La MEJOR sorpresa de cumpleaños”. También escribió: “Nadar con tiburones ballena en viernes 13 con la propuesta más única, especial y romántica que una Piscis podría imaginar. En un mar lleno de peces, nos encontramos el uno al otro. Gracias a Dios por unirnos”.

Castor y Marcella Hetfield, hijos del reconocido James Hetfield, cantante de la banda de metal rock, celebraron el pase las semifinales