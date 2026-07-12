Honduras

Capturan en Honduras a una mujer acusada de estafar por más de 15 mil dólares con un perfil falso

La Dirección Policial de Investigaciones exhortó a la población a confirmar directamente con familiares o conocidos cualquier solicitud de dinero recibida por aplicaciones de mensajería

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El fraude se descubrió cuando la víctima habló con su familiar en Estados Unidos y confirmó que nunca envió computadoras ni escribió por WhatsApp.
La víctima perdió casi 400.000 lempiras tras creer en una supuesta encomienda desde Estados Unidos

La Policía Nacional en Honduras capturó a una mujer de 21 años acusada de participar en una estafa por la que una víctima perdió casi 400.000 lempiras, más de (15 mil dólares) tras recibir mensajes desde un perfil falso de WhatsApp con la foto de una familiar que reside en Estados Unidos.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que la detención se realizó en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, en cumplimiento de una orden emitida por un juzgado de Danlí por el presunto delito de estafa.

Según la investigación, la víctima comenzó a recibir mensajes de una cuenta que aparentaba pertenecer a una prima que vive en Estados Unidos. Para dar credibilidad al engaño, los responsables usaron la fotografía real de la familiar y aseguraron que habían enviado varias cajas con computadoras hacia Honduras.

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Cómo operó la estafa

Según las indagaciones la mercadería había quedado retenida en una aduana y que era necesario hacer varios depósitos bancarios para cubrir supuestos impuestos y gastos administrativos antes de poder retirarla.

Convencida de que hablaba con su familiar, la víctima hizo múltiples transferencias por 397.900 lempiras. Las investigaciones determinaron que 243.950 lempiras ingresaron en una de las cuentas receptoras, que pertenecía a la mujer capturada, quien fue puesta a disposición de la justicia para que continúe el proceso judicial.

El fraude fue descubierto cuando la víctima logró comunicarse directamente con su familiar en Estados Unidos y comprobó que nunca había enviado computadoras ni mantenido la conversación por la aplicación de mensajería.

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Una modalidad de fraude extendida

Las estafas mediante WhatsApp, Facebook y otras plataformas digitales se han convertido en uno de los delitos informáticos de mayor crecimiento en Honduras. Las autoridades han detectado que los delincuentes suelen tomar fotografías publicadas en redes sociales para crear perfiles falsos con los que suplantan la identidad de familiares o amigos, en especial de personas que viven en el extranjero.

Teléfono celular sobre mesa de madera con alerta de llamada fraudulenta en pantalla que indica número desconocido, botones verde y rojo, y gafas.
Un celular muestra en su pantalla una alerta de llamada fraudulenta, con el número y la etiqueta "Desconocido", e indica la opción de rechazar o aceptar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde esa identidad falsa solicitan dinero con el argumento del envío de encomiendas, remesas, ayuda económica o supuestos pagos de impuestos aduaneros. En otros casos ofrecen inversiones inexistentes, premios o préstamos fraudulentos con el objetivo de obtener depósitos bancarios o información confidencial de las víctimas.

El aumento de estos casos llevó recientemente al Banco Central de Honduras (BCH) a advertir sobre nuevas modalidades de fraude digital que usan enlaces falsos, llamadas telefónicas, mensajes de texto y sitios web que imitan a instituciones oficiales para obtener información bancaria o desviar dinero de los usuarios.

El fraude se descubrió cuando la víctima habló con su familiar en Estados Unidos y confirmó que nunca envió computadoras ni escribió por WhatsApp.
El fraude se descubrió cuando la víctima habló con su familiar en Estados Unidos y confirmó que nunca envió computadoras ni escribió por WhatsApp.

Seguridad llama a denunciar estafas

Las autoridades financieras han reiterado que ninguna institución solicita por teléfono, correo electrónico o aplicaciones de mensajería claves bancarias, códigos de verificación o contraseñas personales. Por eso, recomiendan desconfiar de cualquier solicitud de dinero recibida por esos medios y verificar siempre la identidad de quien hace el pedido.

Tras la detención, la DPI exhortó a la población a confirmar directamente con familiares o conocidos cualquier solicitud de dinero recibida por aplicaciones de mensajería, en especial cuando se trate de supuestos envíos internacionales o paquetes retenidos en aduanas.

La institución también instó a denunciar este tipo de hechos para facilitar las investigaciones y evitar que más personas sean víctimas de organizaciones criminales que aprovechan el uso de plataformas digitales para cometer estafas en Honduras.

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