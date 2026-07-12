Un comando armado disfrazado de policía asesinó a un hermano de Fito, el capo narco ecuatoriano que fue extraditado a EEUU

La casa donde estaba David Gabriel Macías Villamar

Un grupo de más de una docena de hombres armados y disfrazados con uniformes similares a los de la Policía Nacional irrumpió la madrugada del domingo en una urbanización privada del balneario de Olón, en la provincia costera de Santa Elena, y ejecutó a David Gabriel Macías Villamar, de 35 años, hermano de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla histórico de Los Choneros, la organización criminal más antigua de Ecuador. El asesinato agudiza la presión sobre una estructura que, con su líder extraditado y varios familiares presos o condenados, enfrenta el desmantelamiento progresivo de su núcleo.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, el ataque ocurrió alrededor de las 00:40. Los sicarios llegaron al complejo residencial a bordo de dos vehículos y una motocicleta. En la garita de acceso, sometieron al guardia de seguridad y avanzaron directamente hacia la villa que Macías Villamar había alquilado días antes. Una vez dentro, dispararon en más de veinte ocasiones. La víctima murió en el lugar y, al cierre de las primeras horas de investigación, no se había reportado ningún detenido. La Dinased —Dirección Nacional de Delitos contra la Vida— y la Fiscalía abrieron una investigación formal y revisaron las cámaras de seguridad del complejo para reconstruir la ruta de los atacantes.

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David Gabriel Macías Villamar

Fuentes de inteligencia policial identificaban a la víctima, conocida con el alias David, como presunto cabecilla regional de Los Choneros en la provincia de Manabí y con una supuesta influencia sobre el Centro de Privación de Libertad de Jipijapa. Las autoridades aclararon que esas referencias corresponden a líneas de investigación preliminar y no a resoluciones judiciales. La Policía señaló además que Macías Villamar registraba antecedentes penales por tenencia ilegal de armas, ocultación de objetos robados y asociación ilícita.

La principal hipótesis apunta a integrantes de Los Lobos, la organización rival que desde 2021 disputa con Los Choneros el control del narcotráfico y el dominio de las cárceles ecuatorianas. Esa rivalidad ha generado los episodios de violencia más graves de la historia reciente del país, entre ellos el motín de septiembre de 2023 en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, donde murieron 123 reclusos. Las autoridades advierten que el crimen de Olón podría desencadenar represalias y una nueva escalada entre ambas estructuras.

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José Adolfo Macías, conocido como "Fito", líder del grupo criminal Los Choneros, fue extraditado a EEUU (Fuerzas Armadas del Ecuador/Folleto vía REUTERS)

El asesinato se produce en un momento de golpes acumulados contra la familia Macías Villamar. Apenas tres semanas antes, el 18 de junio, Ronald Javier Macías Villamar, alias Javi, fue detenido en Bogotá mediante una operación conjunta entre el Bloque de Seguridad ecuatoriano y las autoridades colombianas. Requerido por Interpol por homicidio y lavado de activos, fue trasladado a Ecuador e ingresado en la cárcel del Encuentro, en la propia provincia de Santa Elena, donde aguarda juicio. El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que también será extraditado a Estados Unidos, donde ya está detenido su hermano Fito a la espera de juicio por narcotráfico.

Ronald Javier es uno de los siete familiares procesados en el caso Blanqueo Fito. A finales de mayo de 2026, seis de ellos —entre los que figuran otro hermano y la pareja sentimental del líder criminal— fueron condenados a entre siete y diez años de prisión por lavar más de 25 millones de dólares. David Macías Villamar no estaba vinculado a ese proceso.

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Tanto Los Choneros —aliados operativos del Cártel de Sinaloa— como Los Lobos —vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación— fueron designados como organizaciones terroristas por Ecuador en enero de 2024 y por Estados Unidos en septiembre de 2025. La ejecución en una urbanización turística de Santa Elena, la misma provincia donde otro de los hermanos cumple prisión preventiva, condensa en un solo escenario geográfico la violencia que sigue a las cúpulas criminales y la presión judicial que las persigue.