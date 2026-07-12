Uruguay eligió al reemplazante interino de Marcelo Bielsa: también estará a cargo del seleccionado Sub 20

El Loco Bielsa dejó su puesto tras la Copa del Mundo (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tomó una decisión de fondo a dos semanas de la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial: removió a Marcelo Bielsa y eligió a Diego Forlán, de 47 años, como su reemplazante, con un doble mandato que lo pondrá al frente de la selección mayor de forma interina y de la Sub 20 de manera estable.

Forlán asumirá la conducción de la selección mayor hasta marzo de 2026, período en el que la Celeste disputará amistosos y compromisos por las Eliminatorias para el Mundial 2030. En paralelo, dirigirá a la Sub 20, que en enero de 2027 tendrá por delante el Sudamericano de la categoría. La confirmación llegó de boca del propio presidente de la AUF, Ignacio Alonso, en diálogo con Tele Doce.

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“A Forlán lo elige el Comité Ejecutivo. Hace bastante tiempo que nosotros venimos hablando con él. No es de ahora. En el 2022 nos juntamos allá en la chacra del Maldonado con Jorge Casales. Estuvimos con él un rato largo hablando de fútbol, de qué iba a hacer y qué es lo que pretendía hacia adelante. Tenemos muchas charlas de fútbol con él, porque él está desarrollando un proyecto muy interesante”, afirmó Alonso. El dirigente subrayó además que la incorporación del exdelantero a la Sub 20 responde a su “experiencia en Primera División como técnico”, y que se trata de una “linda oportunidad” para alguien que, según sus palabras, “estaba entusiasmado” desde hace tiempo.

El camino a esta decisión no fue directo. El Ejecutivo de la AUF había analizado la situación de Marcelo Broli, técnico campeón del mundo con Uruguay en el Mundial Sub 20 de Argentina 2023 y posterior entrenador de la Sub 23 de Emiratos Árabes Unidos, quien se perfilaba como la opción más firme. Broli presentó una planificación con horizonte hasta 2030, pero la AUF consideró que ese proyecto excedía los tiempos institucionales, con las próximas elecciones del organismo ya a la vista, según informó El País de Montevideo. La consideración hacia él, de todos modos, no se cierra: en la entidad existe consenso en que es “uno de los entrenadores uruguayos con mayor proyección” y continuará bajo seguimiento para un eventual ciclo futuro al frente de la mayor.

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Forlán, en el Mundial. Fue uno de los embajadores de la FIFA (REUTERS/Marco Bello)

El proyecto diseñado alrededor de Forlán incluye una estructura de apoyo ya instalada en el Complejo Celeste. Los preparadores físicos Diego Estavillo y Santiago Ferro integrarán el cuerpo técnico, mientras que los nombres de dos ayudantes de campo se definirán en conjunto con el propio Forlán durante la reunión prevista para la próxima semana, una vez que regrese del exterior. Esos colaboradores deberán contar con experiencia en el trabajo con selecciones juveniles, precisó El País.

Esta será la primera experiencia de Forlán como seleccionador. Sus antecedentes como técnico se circunscriben al fútbol uruguayo: en 2020 dirigió a Peñarol durante 11 partidos —cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas— en un ciclo de seis meses, y al año siguiente tomó las riendas de Atenas de San Carlos, club de la Segunda División, donde registró cuatro triunfos, cinco igualdades y tres caídas.

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Para la conducción definitiva de la selección mayor, la AUF mantiene un seguimiento activo de cuatro nombres. Guillermo Almada, actual técnico del América de México tras conquistar la Liga MX y la Concacaf Champions Cup con Pachuca. Paulo Pezzolano, al frente del Internacional de Porto Alegre, con pasos previos por Cruzeiro, Valladolid y Watford. Alexander Medina, el Cacique, que asumió este año en Estudiantes de La Plata con un palmarés que incluye experiencia en Nacional, Vélez y Granada de España. Y el propio Broli, cuya figura permanece en el radar de la entidad, según detalló El País.