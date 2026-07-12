La divertida chicana de Marta Fort tras el triunfo de Argentina contra el chocolate suizo

Marta Fort lanzó nuevas chicanas contra Suiza tras el triunfo de Argentina y la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 (Instagram)

Mientras Argentina festejaba su pase a las semifinales del Mundial 2026, Marta Fort encontró en la victoria el escenario perfecto para lanzar una nueva ronda de chicanas contra Suiza desde sus redes sociales. La hija de Ricardo Fort —y heredera del imperio chocolatero— protagonizó una de las reacciones más comentadas de la jornada con una imagen animada que rápidamente se viralizó: ella misma caracterizada como un personaje de Heidi con la camiseta de la selección argentina, que empuja en una silla de ruedas a una tableta de chocolate suizo hacia el borde de un precipicio. El remate de la secuencia: la tableta, sola y sin frenos, cae al vacío.

La publicación, compartida en sus historias de Instagram, fue la culminación de una serie de posteos que Fort había lanzado a lo largo de la jornada, todos con el mismo hilo conductor: la rivalidad chocolatera entre Argentina y Suiza como metáfora del duelo futbolístico en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Antes del partido, ya había calentado el ambiente con un video en el que lucía la camiseta alternativa de la albiceleste y acompañaba la imagen con la frase “Ready para vencer” al chocolate suizo, en una referencia directa a la competencia histórica entre ambas industrias.

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El contexto deportivo le daba sustento al festejo. Argentina venció a Suiza por 3 a 1 en la prórroga, en un partido que fue mucho más trabajoso de lo que el marcador final sugiere. El equipo de Lionel Scaloni abrió el marcador a los 10 minutos con un cabezazo de Alexis Mac Allister, asistido por Leo Messi, pero Suiza empató en el minuto 67 a través de Dan Ndoye y sostuvo el 1-1 hasta el tiempo suplementario.

Fue recién en el minuto 112 cuando Julián Álvarez desbloqueó el partido con un derechazo que se coló por el ángulo, y Lautaro Martínez cerró la cuenta en el 120+1 para sellar la clasificación. “Arafue relojeros”, escribió Fort desde el estadio, en uno de sus posteos posteriores al pitazo final.

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La publicación de Marta Fort en Instagram se viralizó con una animación que mezcló a Heidi, la camiseta argentina y una tableta de chocolate suizo

La imagen animada que publicó en sus historias, no fue la única referencia que Fort incluyó durante el día. En posteos previos también había sumado otras imágenes relacionadas con productos típicos suizos, entre ellos una vaca lila —símbolo de otra conocida marca de chocolates europea— dentro de un cubo de hielo, con el texto “Starting la congelación de los suizos”.

Fort sigue el Mundial 2026 desde Estados Unidos en su doble rol de hincha y creadora de contenido. Trabaja para Blender, el canal de streaming para el que genera material durante el torneo, y Miami es su base de operaciones habitual durante la competencia. Su presencia en el certamen no pasó desapercibida desde el primer partido de Argentina, pero fue este cruce de cuartos de final el que le dio más visibilidad, al combinar el fervor futbolístico con el costado empresarial de su identidad pública.

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La victoria sobre Suiza metió a la albiceleste en las semifinales, donde se medirá con Inglaterra, que eliminó a Noruega por 2 a 1. El partido se jugó en el Arrowhead Stadium, con el árbitro portugués Joao Pinheiro a cargo. La expulsión del suizo Breel Embolo en el minuto 72, tras una revisión del VAR que anuló una falta a favor de Suiza y le mostró la segunda amarilla al delantero por simulación, fue el punto de inflexión del encuentro. Con diez hombres, la resistencia helvética se sostuvo durante 40 minutos antes de ceder ante los goles de Álvarez y Martínez en la prórroga.

Messi, por primera vez en este Mundial, no marcó, aunque fue determinante en el primer gol con la asistencia a Mac Allister. El capitán argentino completó el partido con señales de desgaste físico en el tiempo extra, por lo que su estado de cara al duelo ante Inglaterra será uno de los puntos de atención en los próximos días.

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