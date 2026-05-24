Cómo conectarse a una red WiFi sin contraseña: métodos seguros y alternativas disponibles

Escanear el código QR del router conecta al WiFi sin teclear la contraseña (Imagen ilustrativa Infobae)

Acceder a Internet se ha vuelto imprescindible para trabajar, estudiar y mantenerse en contacto. Sin embargo, no siempre se dispone de la contraseña de una red WiFi, especialmente al visitar lugares ajenos o espacios públicos como cafeterías, aeropuertos y oficinas.

Para estos escenarios, existen métodos seguros y permitidos que facilitan la conexión sin necesidad de conocer la clave, optimizando la experiencia y manteniendo la seguridad.

PUBLICIDAD

La facilidad de acceso es clave en la vida digital actual, pero es importante diferenciar entre métodos legales, avalados por los fabricantes, y prácticas que vulneran la privacidad de otros usuarios. Esta guía detalla las opciones seguras disponibles para conectarse a WiFi sin ingresar la contraseña manualmente.

Mantener esa función activa por tiempo prolongado puede ampliar la superficie de ataque, y combinar su uso puntual con actualizaciones de firmware y cambios periódicos de clave mejora la protección de la red - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escanear el código QR del router: acceso rápido y sencillo

Muchos routers modernos incorporan un código QR impreso en su carcasa, generalmente en la parte trasera, inferior o lateral. Este código contiene los datos de la red, como el nombre (SSID) y la contraseña. El proceso para conectarse es simple:

PUBLICIDAD

Ubica el código QR en el router. Suele estar junto a la etiqueta de información técnica. Abre la cámara del teléfono móvil. Los dispositivos actuales detectan automáticamente los códigos QR. Enfoca el código QR. El sistema mostrará una notificación preguntando si deseas conectarte a la red WiFi. Acepta la conexión. El dispositivo se conectará de inmediato, sin necesidad de escribir la clave.

Este método resulta práctico para compartir el acceso con invitados en casa u oficinas, evitando errores al teclear contraseñas largas o complicadas. Es importante considerar que, si la clave se ha cambiado después de generado el código, será necesario solicitar la nueva contraseña al responsable del router.

Conexión mediante WPS: acceso seguro sin ingresar la clave

El estándar WPS (WiFi Protected Setup) permite conectar dispositivos compatibles a una red WiFi pulsando un botón físico en el router y activando la función en el móvil o tableta. El proceso es el siguiente:

PUBLICIDAD

Accede al menú de configuración WiFi en tu móvil. Busca la opción relacionada con WPS (puede figurar como “Botón WPS” o “Conexión WPS”). Presiona el botón WPS en el router. Mantenlo pulsado durante unos segundos. Confirma la conexión en el móvil. El dispositivo se conectará automáticamente a la red, sin requerir la contraseña.

Este sistema es útil en espacios donde se reciben visitantes con frecuencia o para conectar rápidamente dispositivos nuevos. No obstante, no todos los routers disponen de WPS, y algunos usuarios prefieren mantenerlo desactivado por motivos de seguridad, ya que puede exponer la red a vulnerabilidades si permanece activo mucho tiempo.

Seguridad y consideraciones al conectarse sin contraseña

El WiFi abierto en espacios públicos funciona sin clave, pero exige precauciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto el escaneo del código QR como la función WPS están diseñados para facilitar el acceso legítimo a redes WiFi con el consentimiento del administrador. Estas alternativas no buscan vulnerar la seguridad de las redes, sino aprovechar herramientas de acceso rápido integradas por los propios fabricantes.

PUBLICIDAD

Algunos establecimientos públicos, como cafeterías y hoteles, colocan a la vista códigos QR de sus redes para que los clientes puedan conectarse sin exponer la contraseña directamente. Esto simplifica la gestión y mantiene la seguridad de la red, ya que evita la difusión innecesaria de claves.

Es importante recordar que siempre se debe solicitar permiso antes de conectarse a una red WiFi que no es propia. Compartir el acceso sin autorización puede tener implicaciones legales y de seguridad.

PUBLICIDAD

Consejos para un uso responsable

Desactiva WPS tras usarlo, para reducir riesgos de seguridad.

Cambia la contraseña del router periódicamente y actualiza el código QR en caso de hacerlo.

Mantén actualizado el firmware del router para evitar vulnerabilidades.

En la era de la conectividad, conocer y aplicar estas alternativas permite mantener la productividad, agilizar la convivencia digital y proteger la privacidad sin complicaciones. Aprovechar las funciones modernas de los routers facilita la vida cotidiana, haciendo que compartir Internet sea más sencillo y seguro para todos.