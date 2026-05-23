¿Tu laptop está más lenta que antes? La IA podría ser la responsable y así puede solucionarlo

Una laptop moderna ejecuta múltiples herramientas de inteligencia artificial simultáneamente, mostrando gráficos de alto uso de CPU y RAM en un ambiente de oficina con iluminación profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las herramientas de inteligencia artificial están transformando la manera en que las personas utilizan sus computadoras, pero también están generando un nuevo problema para millones de usuarios: laptops cada vez más lentas pese a tener una buena conexión a internet.

Funciones como asistentes virtuales, generación de imágenes, traducción automática, videollamadas con filtros inteligentes y aplicaciones colaborativas basadas en IA consumen muchos más recursos que los programas tradicionales. Como consecuencia, equipos que hace algunos años funcionaban sin problemas ahora presentan ralentizaciones frecuentes, ventiladores funcionando al máximo y baterías que duran menos tiempo.

PUBLICIDAD

Según explicó Becket Barrionuevo, Country Manager de Acer en Perú, las computadoras actuales deben ejecutar múltiples tareas avanzadas de manera simultánea, algo para lo que muchas laptops antiguas no fueron diseñadas.

Un individuo frustrado se agarra la cabeza mientras su laptop se sobrecalienta, luchando con múltiples aplicaciones exigentes como entrenamiento de IA, videollamadas y generación de imágenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia seguirá creciendo. La consultora Gartner proyecta que para finales de 2026 más de la mitad de las computadoras vendidas en el mundo serán “AI PCs”, dispositivos preparados específicamente para procesar inteligencia artificial de forma local y no depender únicamente de la nube.

PUBLICIDAD

Por qué la inteligencia artificial exige más potencia

Durante años, muchas funciones inteligentes se ejecutaban en servidores externos. Es decir, la computadora enviaba información a internet y el procesamiento ocurría en centros de datos.

Ahora el escenario cambió. Cada vez más herramientas procesan tareas directamente dentro de la laptop para ofrecer respuestas más rápidas, mejorar la privacidad y reducir la dependencia de conexiones externas. Esto implica una carga mucho mayor sobre el hardware del equipo.

PUBLICIDAD

Aplicaciones con IA consumen más memoria RAM, utilizan intensivamente el procesador y generan temperaturas más elevadas. Cuando el sistema detecta demasiado calor, reduce automáticamente su potencia para evitar daños internos, provocando la sensación de lentitud que muchos usuarios experimentan diariamente.

Comparación visual entre una laptop antigua que lucha con la IA y una nueva AI PC con NPU que ejecuta la inteligencia artificial de forma fluida en un ambiente tecnológico y futurista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema se vuelve más evidente en laptops con varios años de antigüedad o con especificaciones básicas.

PUBLICIDAD

Cómo saber si la laptop todavía puede soportar IA

Antes de pensar en reemplazar el equipo, especialistas recomiendan revisar algunos componentes clave para identificar dónde está el cuello de botella.

Memoria RAM insuficiente

Actualmente, 16 GB de RAM comienzan a convertirse en el estándar recomendado para trabajar cómodamente con herramientas de inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Equipos con 8 GB o menos pueden presentar ralentizaciones al abrir múltiples pestañas, generar imágenes, utilizar asistentes virtuales o participar en videollamadas inteligentes.

La falta de memoria obliga al sistema a utilizar almacenamiento temporal más lento, afectando el rendimiento general.

PUBLICIDAD

Discos duros tradicionales frente a SSD

Muchas laptops antiguas todavía utilizan discos mecánicos HDD, considerablemente más lentos que los SSD modernos.

Un SSD mejora el tiempo de arranque, acelera la apertura de programas y permite que aplicaciones basadas en IA respondan de manera más fluida.

PUBLICIDAD

En muchos casos, cambiar de HDD a SSD genera una mejora inmediata sin necesidad de comprar una computadora nueva.

Un portátil muestra gráficos de rendimiento crítico de IA y expulsa calor con ventiladores, ilustrando la intensa demanda computacional en un entorno de servidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de la batería también influye

Una batería degradada puede limitar automáticamente el rendimiento del equipo. Cuando el sistema detecta problemas energéticos, reduce la velocidad del procesador para ahorrar energía y evitar apagados repentinos.

PUBLICIDAD

Esto afecta especialmente tareas exigentes como edición de video, generación de imágenes o herramientas de inteligencia artificial generativa.

Qué son las AI PCs y por qué serán cada vez más comunes

Las nuevas computadoras diseñadas para IA incorporan un componente llamado NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal).

Este chip especializado se encarga exclusivamente de tareas relacionadas con inteligencia artificial, evitando que el procesador principal tenga que asumir toda la carga de trabajo.

Gracias a esto, las AI PCs pueden ejecutar funciones inteligentes consumiendo menos energía y generando menos calor.

Fabricantes tecnológicos están apostando cada vez más por este tipo de equipos debido al crecimiento acelerado de aplicaciones basadas en IA.

Una laptop muestra sus componentes internos, incluyendo procesador con núcleo de IA, memoria RAM, SSD y un chip NPU, destacando la evolución hacia la computación de alto rendimiento con inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor: uno de los grandes enemigos del rendimiento

Otro factor clave es la temperatura.

Cuando la laptop se sobrecalienta, el sistema reduce automáticamente la potencia para proteger los componentes internos. Esto se traduce en menor velocidad y caídas de rendimiento.

Especialistas recomiendan:

Mantener limpios los ventiladores.

Evitar usar la laptop sobre camas o superficies que bloqueen ventilación.

Utilizar bases refrigerantes si el equipo trabaja muchas horas seguidas.

Cerrar aplicaciones innecesarias en segundo plano.

También es importante mantener actualizado el sistema operativo y los controladores, ya que muchas optimizaciones recientes están enfocadas precisamente en mejorar el rendimiento de herramientas de inteligencia artificial.