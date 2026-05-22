Honduras

Justicia de Honduras deja en libertad a hija del exnarcotraficante Arnulfo Valle por falta de pruebas

La captura y posterior liberación de Yosary Yasmín Valle Aguilar volvió a poner atención sobre uno de los casos criminales más recordados en el occidente de Honduras, luego de que un juez concluyera que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no eran suficientes para continuar el proceso judicial en su contra.

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Yosary Yasmín Valle Aguilar recibió un sobreseimiento provisional por parte de un juez hondureño. (FOTO: Hondudiario)
Yosary Yasmín Valle Aguilar recibió un sobreseimiento provisional por parte de un juez hondureño. (FOTO: Hondudiario)

La justicia hondureña dictó este jueves un sobreseimiento provisional a favor de Yosary Yasmín Valle Aguilar, hija de Arnulfo Valle, luego de que el Ministerio Público no lograra presentar pruebas contundentes durante la audiencia relacionada con un triple homicidio ocurrido en 2016 en el occidente de Honduras.

La resolución fue emitida por un juez hondureño después de que uno de los peritos clave de la investigación no se presentara a declarar ni entregara los audios que supuestamente vinculaban a la joven con el crimen ocurrido en la aldea Villa Belén, en Santa Rosa de Copán.

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Con la decisión judicial, Valle Aguilar recuperó su libertad, aunque el proceso no queda cerrado definitivamente, ya que el Ministerio Público todavía dispone de un plazo de cinco años para reabrir el caso y presentar nuevas pruebas.

La Fiscalía aún tiene la posibilidad de reabrir el caso dentro de los próximos cinco años. (FOTO: Confidencial Hn)
La Fiscalía aún tiene la posibilidad de reabrir el caso dentro de los próximos cinco años. (FOTO: Confidencial Hn)

Yosary Yasmín Valle Aguilar había sido detenida la semana pasada en Guatemala, donde presuntamente utilizaba otra identidad antes de ser entregada a las autoridades hondureñas.

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Su captura reactivó el interés público sobre el caso del triple homicidio registrado en septiembre de 2016 en Santa Rosa de Copán, donde murieron los hermanos Germán Antonio Domínguez Ortiz y Óscar Miguel Domínguez Ortiz, además de María Fernanda Pascual Muñoz.

Las autoridades hondureñas señalaban a Valle Aguilar como una de las supuestas implicadas en el crimen, aunque durante la audiencia judicial las pruebas presentadas por la Fiscalía no fueron suficientes para sostener la acusación.

La portavoz de los juzgados capitalinos, Bárbara Castillo, explicó que uno de los elementos que debilitó la causa fue la ausencia del perito encargado de la investigación.

Según detalló, el especialista no acudió a la audiencia para rendir declaración ni presentó los audios que serían fundamentales dentro del expediente judicial.

Ante esa situación, el juez concluyó que no existían elementos suficientes para dictar un auto de formal procesamiento y decidió otorgar un sobreseimiento provisional.

El fallo no declara inocente a Valle Aguilar, pero sí establece que actualmente no existen pruebas contundentes para continuar el proceso penal en su contra.

Aunque la joven quedó en libertad, el Ministerio Público mantiene la posibilidad legal de continuar investigando el caso y reactivar el proceso judicial si logra obtener nuevas evidencias.

La legislación hondureña permite que un caso con sobreseimiento provisional pueda reabrirse dentro de un período de cinco años.

Mientras tanto, la resolución judicial ya genera debate debido a la falta de comparecencia del perito y la ausencia de pruebas técnicas durante la audiencia.

La joven había sido capturada en Guatemala antes de ser entregada a Honduras. (FOTO: X)
La joven había sido capturada en Guatemala antes de ser entregada a Honduras. (FOTO: X)

El apellido Valle ha sido ampliamente conocido en Honduras debido a la estructura criminal de los Valle Valle, señalada durante años por actividades relacionadas con el narcotráfico en la región occidental del país.

Sin embargo, durante el proceso judicial desarrollado este jueves, el análisis del juez se centró exclusivamente en las pruebas relacionadas con el triple homicidio de 2016 y no en otros antecedentes vinculados a la familia.

La resolución deja momentáneamente fuera del proceso penal a Yosary Yasmín Valle Aguilar, mientras el Ministerio Público evalúa si continuará recopilando evidencias para intentar reactivar el caso en el futuro.

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