Aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica estrena nueva área de llegadas internacionales

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría inauguró una nueva área de llegadas para agilizar el ingreso a Costa Rica. Cortesía: AERIS

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría habilitó este 21 de mayo de 2026 una nueva área de llegadas en su Terminal Internacional para agilizar el ingreso al país, en una obra con la que busca atender el crecimiento sostenido del tráfico aéreo, ampliar la capacidad operativa y mejorar la atención a los pasajeros en el principal punto de entrada a Costa Rica. La apertura coincide con una etapa que AERIS describe como un nuevo hito en la evolución del aeropuerto, cuando se cumplen 25 años de la gestión interesada.

La nueva área de llegadas tiene 3.800 m² y forma parte de la expansión de la Terminal Internacional, un proyecto incluido en el Plan Maestro que suma una inversión de USD 62 millones. Una vez terminada toda la expansión, el aeropuerto añadirá más de 10.000 m² hacia el sector oeste de la terminal aérea.

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La infraestructura incorpora espacios ampliados para la inspección de equipaje y para procesos operativos del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de Aduanas. También suma nuevas áreas para rent-a-car, un centro de negocios y una plaza de encuentro para familiares y pasajeros.

Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, relacionó la obra con la imagen de Costa Rica hacia el exterior: “El ingreso de un pasajero al país representa uno de los momentos más importantes dentro de su experiencia de viaje. Esta nueva área de llegadas nos permite ofrecer espacios más amplios, eficientes y alineados con el nivel de experiencia que Costa Rica busca proyectar como destino turístico y de negocios. Además, representa un paso importante en el proceso de modernización de la infraestructura aeroportuaria y en el fortalecimiento de la conectividad aérea y el desarrollo económico del país”.

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La ampliación incluye nuevos espacios para rent-a-car, un centro de negocios y una plaza de encuentro para familiares y pasajeros. Cortesía: AERIS

La expansión suma áreas operativas, comerciales y de atención al pasajero

La apertura reorganiza el flujo de pasajeros desde su llegada mediante una distribución más eficiente dentro de la terminal. El objetivo declarado es reducir puntos de congestión y hacer más ordenados los procesos de entrada al país.

La nueva zona, de acuerdo con la información del proyecto, incorpora estándares internacionales de sostenibilidad y eficiencia energética. Entre las mejoras incluidas figuran iluminación LED, sistemas de vigilancia CCTV, nueva señalización y una distribución funcional de espacios.

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El diseño prioriza mayor altura interior y sensación de amplitud, junto con áreas de espera más cómodas. Esa configuración busca integrar con más claridad los espacios operativos y comerciales dentro de la terminal del Juan Santamaría.

La ejecución de la obra requirió coordinación permanente entre AERIS y actores de la comunidad aeroportuaria, entre ellos el Consejo Técnico de Aviación Civil del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Dirección General de Aviación Civil y el OFGI, además de otras autoridades vinculadas con la operación del aeropuerto. Ese trabajo conjunto permitió avanzar con la construcción mientras se mantenía la continuidad operativa y la atención de los pasajeros.

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La nueva infraestructura del Juan Santamaría reforzará la inspección de equipaje y áreas operativas del Ministerio de Agricultura y Aduanas. Cortesía: AERIS

El Gobierno vinculó la obra con la ampliación de la red aeroportuaria

Efraím Zeledón Leiva, ministro de Obras Públicas y Transportes, situó la apertura dentro de una política más amplia de infraestructura y turismo: “Este gobierno está comprometido con el sector turismo y el desarrollo de obra pública”.

Zeledón señaló que el Ejecutivo seguirá con la ampliación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y con proyectos en otras terminales del país: “Seguiremos avanzando con la ampliación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, así como con los aeropuertos de Liberia, Limón y la futura terminal en la Zona Sur, para tener una Costa Rica más conectada y competitiva”.

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El Gobierno de Costa Rica vincula la ampliación del Juan Santamaría con una política de infraestructura y ampliación de la red aeroportuaria nacional. Cortesía: AERIS

AERIS indicó que mantendrá inversiones sostenidas, mejora continua de procesos y coordinación con autoridades y actores del sector para fortalecer la operación del aeropuerto. La empresa también sostuvo que la nueva infraestructura busca reforzar la experiencia de viaje desde la principal puerta de entrada a Costa Rica, con una propuesta alineada con la hospitalidad que el país busca ofrecer a quienes ingresan por esta terminal.