El Salvador participa en el Primer Encuentro de Autoridades Migratorias del Triángulo Norte en Honduras

Las delegaciones de El Salvador, Honduras y Guatemala recorrieron el puerto de cruceros para conocer protocolos de atención a más de 6,000 turistas./(Redes Ricardo Cucalón)

El Salvador formó parte activa del Primer Encuentro de Autoridades Migratorias del Triángulo Norte de Centroamérica, realizado en Roatán, Islas de la Bahía, Honduras. La delegación salvadoreña, liderada por el director general de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón, se unió a sus homólogos de Honduras y Guatemala en una serie de actividades orientadas a fortalecer la cooperación transfronteriza y mejorar los procesos migratorios en la región.

Durante la jornada, los directores de Migración de los tres países realizaron un recorrido institucional por el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez y por el puerto de cruceros Isla Tropical. La visita permitió a las autoridades conocer de cerca la logística migratoria implementada en la terminal portuaria hondureña, donde se manejan protocolos para registrar y autorizar el desembarco seguro de más de 6,000 cruceristas de manera simultánea.

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Ricardo Cucalón destacó que la experiencia hondureña representa un aprendizaje estratégico para El Salvador, que actualmente incursiona con fuerza en la industria de cruceros. Según el funcionario, el modelo hondureño ofrece grandes lecciones y buenas prácticas que pueden ser adaptadas en El Salvador para mejorar la atención a los viajeros.

“Vinimos a Honduras a conocer de cerca cómo funciona la atención migratoria en el puerto Isla Tropical y estamos aprendiendo. Para El Salvador, que está comenzando a incursionar en la industria de cruceros, el modelo hondureño nos deja grandes lecciones y buenas prácticas que deseamos implementar”, expresó Cucalón.

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Ricardo Cucalón destaca el valor del modelo migratorio hondureño para la industria de cruceros en El Salvador./(Redes Ricardo Cucalón)

Por su parte, Carlos Cordero, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de Honduras, señaló que el encuentro busca fortalecer la relación entre los países del Triángulo Norte y agilizar los procesos en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. “Lo que buscamos es ofrecer el mejor servicio a los viajeros de la región”, afirmó. Mientras que la subdirectora de Migración de Honduras, María Fernanda Casasola, acompañó las gestiones orientadas a agilizar los procesos migratorios y fortalecer la cooperación regional.

Las delegaciones también aprovecharon la visita al Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez para analizar las tecnologías de control biométrico y la agilidad de los flujos de pasajeros internacionales. En este marco, la delegación de Guatemala, encabezada por Danilo Rivera, director general del Instituto Guatemalteco de Migración, identificó oportunidades de mejora que podrían implementarse en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

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Al cierre de las actividades, las autoridades migratorias instalaron mesas técnicas de trabajo con el objetivo de avanzar en la unificación de sistemas informáticos y facilitar un tránsito intrarregional de turistas más rápido, seguro y con menos trámites burocráticos. Estos grupos iniciaron el análisis de la información recopilada durante el recorrido para diseñar estrategias conjuntas que permitan la modernización y armonización de procesos migratorios en la región.

Las autoridades subrayaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos regionales para fortalecer la innovación y la seguridad en las fronteras centroamericanas. Los representantes de los tres países coincidieron en la importancia de la cooperación técnica y la articulación de estrategias conjuntas para enfrentar los desafíos migratorios y adaptarse a las nuevas dinámicas del turismo internacional.

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Con esta actividad, El Salvador reafirma su compromiso con la modernización de servicios migratorios y la incorporación de buenas prácticas regionales para turistas y cruceristas./ (hondudiario.com)

La participación de El Salvador en este encuentro ratifica su compromiso con la modernización de sus servicios migratorios y la integración regional. El país busca adoptar buenas prácticas observadas en Honduras, especialmente en lo relacionado con la atención a cruceristas, la incorporación de tecnología biométrica y la reducción de requisitos burocráticos para los viajeros.

El Primer Encuentro de Autoridades Migratorias del Triángulo Norte marca un paso relevante hacia la consolidación de una estrategia regional que prioriza la eficiencia, la seguridad y la experiencia del viajero, sentando las bases para futuras colaboraciones en materia migratoria entre El Salvador, Honduras y Guatemala.

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