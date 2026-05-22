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¿Daniela Christiansson se suma a MasterChef Celebrity? La palabra de Maxi López: “Me da miedo”

El exparticipante de la competencia y exmarido de Wanda Nara se refirió a la posibilidad de que “La Sueca” sea parte de la próxima temporada del reality show

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El exfutbolista se refirió a la posibilidad de que "La Sueca", como llama a su esposa, sea parte de la próxima temporada del reality show (Video: SQP/ América TV)

En medio de los rumores sobre la posible participación de Daniela Christiansson en MasterChef Celebrity, Maxi López rompió el silencio en SQP (América TV) y abordó la chance de que su actual esposa comparta pantalla con su ex, Wanda Nara, quien conduce el reality. El exfutbolista habló sobre su presente familiar, la exposición mediática y respondió a las declaraciones cruzadas que lo involucran.

"Si ella está feliz, yo voy a estar contento también“, aseguró al ciclo de Yanina Latorre sobre la posibilidad de que su pareja sea parte de la nueva temporada de la competencia de cocina y no esquivó las preguntas sobre su vínculo con Wanda y el futuro profesional de Daniela.

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Consultado sobre la posibilidad de que “La Sueca”, como él llama a Daniela, se sume a la nueva edición con famosos de la competencia, Maxi optó por la cautela. Reconoció que la idea lo tomó por sorpresa y adelantó que va a conversar con su esposa antes de que tome una decisión definitiva sobre exponer su vida en televisión.

Maxi López junto a Daniela Christiansson y su hija, Elle (Instagram)
Maxi López junto a Daniela Christiansson y su hija, Elle (Instagram)

El exjugador describió al programa como un ámbito de fuerte exigencia y exposición. “Es muy intenso, la verdad. Yo obviamente se lo voy a poder plantear y decir porque fueron muchas horas ahí adentro, pero básicamente si ella tiene ganas de hacer cosas y tiene la energía, si ella está feliz, yo voy a estar contento también”.

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El cronista le consultó cómo se imagina la dinámica en caso de que Daniela y Wanda compartan el ciclo: “Miedo. Miedo. No lo sé cómo va a ser”, respondió, divertido frente al posible cruce entre su presente y su pasado en la pantalla.

También Maxi López fue consultado sobre las críticas que recibió Wanda Nara tras consagrarse como mejor conductora en los Premios Martín Fierro. Evitó el conflicto y reconoció el esfuerzo que implica estar al frente de un formato tan demandante como MasterChef.

El conmovedor abrazo de Wanda Nara y Eugenia Tobal en Masterchef Celebrity
Maxi sobre el posible ingreso de Daniela Christiansson a MasterChef Celebrity: "Me da miedo" (MasterChef Celebrity/ Telefe)

“Siempre está la crítica. Si lo ganó es porque la votaron. Yo vi lo que fue el proceso de ella dentro de MasterChef. Nosotros estábamos tres o cuatro días a la semana. Ella y el jurado estaban todos los días y la verdad que es heavy, no es fácil, ¿viste? Ganó, tiene que disfrutar eso, tiene que meter la energía en eso. Después las críticas siempre van a estar, así que hacen parte del trabajo”.

Durante la entrevista, le consultaron sobre la frase que soltó Wanda cuando le preguntaron por los problemas legales de su última expareja, Martín Migueles: “Todos mis ex tienen causas legales”. El exjugador se despegó de esa afirmación: “Yo no tenía causas legales, pero bueno, nada, va por esa línea, así que si ella está feliz”. El periodista insistió sobre cómo conoció esas causas. López aclaró: “Yo no conocía las causas legales, pero bueno, después las conocí. Lo importante es que si ella está tranquila, estamos todos tranquilos”.

Wanda Nara Maxi Lopez Serie vertical
Maxi López y Wanda Nara en las grabaciones de Triángulo amoroso, la serie vertical

Ante la repregunta sobre su vínculo actual con Wanda, López remarcó que ambos transitan una etapa diferente y que su prioridad es la armonía por el bienestar de los hijos: “Hoy estamos en otro momento, que yo lo disfruto. Ella creo que también lo disfruta. Estamos bien por los chicos. Seguramente va a ir solucionando sus cosas a medida que vaya pasando el tiempo. Son cosas de ella que tiene que solucionar ella”.

Sobre el final, adelantó detalles de su propio reality, cuyas grabaciones ya comenzaron. “Empezamos a grabar hoy y ya en las próximas semanas van a tener novedades. Vino gente también de Italia, la producción y la gente de vestuario está haciendo un trabajo increíble”.

Consultado por el contenido, explicó: “Es una puesta a punto, pero es un más que nada 360° de mi vida, de todas las cosas que me pasan: familia, hijos, ex, actual, un poco de todo. La gente siempre quiere saber lo que va pasando en mi vida. Ahora se lo vamos a contar un poquito y se lo vamos a hacer ver”.

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