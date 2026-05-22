Las autoridades de Guatemala detienen a un cuarto sospechoso por el secuestro en Huehuetenango

La Policía Nacional Civil de Guatemala captura a un cuarto implicado por el secuestro en Huehuetenango, liberando a la víctima tras 20 días de cautiverio./ (PNC de Guatemala)

Las autoridades de Guatemala informaron la captura de un cuarto presunto responsable vinculado al secuestro ocurrido en Huehuetenango. El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Juan Carlos Juan Tomas, de 46 años, durante un operativo que permitió también el rescate de la víctima, un hombre de 49 años que permaneció en cautiverio durante 20 días.

Según la información oficial, el secuestro se registró el 2 de mayo en el municipio de Salcajá, Quetzaltenango. Los responsables trasladaron a la víctima a una vivienda en la aldea Ulche, San Pedro Soloma, en el departamento de Huehuetenango, donde fue localizada por las fuerzas de seguridad. Los captores exigían un rescate de cuatro millones de quetzales a cambio de la liberación.

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El operativo permitió la localización y aseguramiento de diversos objetos utilizados durante el cautiverio, incluyendo dos Documentos Personales de Identificación (DPI), tres tarjetas bancarias, seis casquillos de arma de fuego, un pasaporte, tres teléfonos celulares y ocho cámaras de vigilancia, entre otros elementos relevantes para la investigación.

Tras su rescate, la víctima recibió atención médica por parte de la Subdirección General de Salud Policial antes de ser trasladada vía aérea a un hospital en la capital del país. Los detenidos, incluidos los tres capturados previamente, quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

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El Comando Antisecuestros de la PNC ha intensificado operativos, con liberaciones y detenciones en Nentón, Huehuetenango, y Bosques de San Nicolás, Mixco./(PNC de Guatemala)

La reciente captura del cuarto implicado en el caso de Huehuetenango se suma a las acciones emprendidas para contener el avance de las estructuras criminales dedicadas al secuestro. Las investigaciones continúan para determinar la posible participación de más personas en la organización y esclarecer la totalidad de los hechos relacionados con el caso.

Repunte de secuestros y respuesta de las autoridades

Guatemala enfrenta un repunte en los casos de secuestro en los primeros meses de 2026. De acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil, entre enero y abril se contabilizaron al menos 95 denuncias por este delito, con una mayor incidencia en áreas urbanas y en el occidente del país. Esta tendencia ha impulsado un aumento en los operativos del Comando Antisecuestros, que en las últimas semanas ha ejecutado diversas acciones para rescatar víctimas y desarticular bandas dedicadas a este ilícito.

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Durante mayo de 2026, la PNC reportó la captura de presuntos secuestradores en otros casos de alto perfil. El 14 de mayo, un agente policial secuestrado en Nentón, Huehuetenango, fue liberado tras la intervención de las fuerzas de seguridad, mientras que el 20 de mayo, tres sospechosos fueron aprehendidos en Mixco, zona 4 de Bosques de San Nicolás, tras exigir dinero por la liberación de otra víctima. Estas acciones reflejan la intensificación de la respuesta institucional ante el incremento de los secuestros y secuestros exprés en distintas regiones del territorio guatemalteco.

Las investigaciones señalan que los secuestradores en Huehuetenango exigían un rescate de cuatro millones de quetzales por la liberación de la víctima./(PNC de Guatemala)

Las autoridades han señalado que el trabajo coordinado entre la Policía Nacional Civil, el Comando Antisecuestros y el Ministerio Público resultó clave para la captura de los implicados y la recuperación de las víctimas. En el caso de Huehuetenango, la investigación permitió ubicar el lugar de cautiverio y desplegar un operativo que evitó la fuga de los responsables y garantizó la integridad de la persona secuestrada.

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Según los registros oficiales, la cifra de denuncias por secuestro en los primeros cuatro meses de 2026 supera la registrada en igual periodo de años anteriores, lo que marca una tendencia preocupante para las autoridades encargadas de la prevención y persecución de este delito. Los reportes señalan que las víctimas suelen ser retenidas durante extensos periodos y sometidas a condiciones de cautiverio, mientras los secuestradores exigen sumas millonarias como condición para su liberación.

La PNC ha reiterado el compromiso de fortalecer las capacidades operativas del Comando Antisecuestros y la cooperación interinstitucional para reducir la incidencia de estos delitos. Las estrategias incluyen el uso de tecnología para rastrear comunicaciones, la vigilancia en puntos críticos y la atención inmediata a las denuncias recibidas. El despliegue de efectivos en zonas consideradas de alto riesgo y la capacitación constante de los agentes forman parte de los esfuerzos para combatir el flagelo del secuestro y garantizar la seguridad ciudadana.

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